Đầu sấy giày hình chữ Y cho máy hút ẩm LG | MD16GQSE0, MD16GQSA1, MD19GQGE0, MD19GQGA1
Đầu sấy giày hình chữ Y cho máy hút ẩm LG | MD16GQSE0, MD16GQSA1, MD19GQGE0, MD19GQGA1
Tính năng chính
- Đầu sấy giày chính hãng cho máy hút ẩm LG
- Bình chứa nước & ống dẫn chính hãng cho máy hút ẩm LG
- Thiết kế ôm vừa vặn với từng dáng giày, giúp loại bỏ hiệu quả mùi ẩm bên trong và sấy khô nhanh chóng.
- Thông số kỹ thuật – Phụ kiện sấy giày DHK phù hợp cho tất cả máy hút ẩm LG
- Sản phẩm này không bao gồm ống dẫn.
- Để sử dụng ống dẫn này, bạn cần mua thêm ống nối riêng. *5215A20001H
Vị trí Lắp đặt
*Ống nối bán riêng (5215A20001H).
Vị trí lắp đặt thực tế của sản phẩm này có thể thay đổi tùy theo model.
Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của model bạn đang dùng.
Hướng dẫn Kết nối
Mở nắp ống ở phía sau sản phẩm bằng cách vặn ngược chiều kim đồng hồ.
Mở nắp ống dẫn ở mặt sau sản phẩm bằng cách vặn ngược chiều kim đồng hồ.
Sau khi lắp ống nối dài vào điểm lắp đặt, cố định lại bằng cách vặn theo chiều kim đồng hồ.
* Ống nối được bán riêng.
Sau khi lắp ống nối dài vào điểm lắp đặt, cố định lại bằng cách vặn theo chiều kim đồng hồ. * Ống nối được bán riêng.dehumidifiers-water-tank-hose-ADJ73Sau khi lắp ống nối dài vào điểm lắp đặt, cố định lại bằng cách vặn theo chiều kim đồng hồ.772404-how-to-connect-02-desktop.jpg
Kết nối bộ dụng cụ sấy giày với ống nối dài.
Kết nối bộ dụng cụ sấy quần áo với ống nối dài.
Kéo dài ống và điều chỉnh để hướng về phía cần sấy.
Kéo dài ống để hướng về phía cần sấy khô.
Hướng dẫn thay thế cho phụ kiện này có thể khác đôi chút so với thông tin bên dưới.
Hình dạng bình chứa nước có thể khác nhau ở mỗi sản phẩm.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của model bạn đang dùng.
* Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể mang tính chất minh họa quảng cáo và khác với sản phẩm thực tế. Kiểu dáng, thông số kỹ thuật… có thể thay đổi mà không cần thông báo trước để cải tiến sản phẩm.
* Tất cả hình ảnh sản phẩm đều là ảnh minh họa và có thể khác so với sản phẩm thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy theo độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và thông số máy tính.
* Hiệu suất hoạt động của sản phẩm có thể khác nhau tùy theo môi trường sử dụng, và khả năng cung ứng có thể thay đổi theo từng cửa hàng.
Để truy cập thêm tài liệu kỹ thuật và tài nguyên, vui lòng ghé thăm Cổng thông tin đối tác B2B của LG.
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Tất cả thông số
TỔNG QUÁT
Mã linh kiện
ADJ73772405
Thể loại
Vòi sấy
Màu sắc
Trắng
CÁC MẪU TƯƠNG THÍCH
Mẫu tương thích
MD16GQSA1.AHK
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Đường Kính bên trong (cm)
6
Chiều dài (cm)
14
Trọng lượng tịnh (g)
84
