Bình chứa nước màu trắng cho máy hút ẩm (5,0 lít / 4,2 lít)

Khi bình chứa nước đầy, thiết bị sẽ tự động dừng hoạt động, đèn báo đầy khay bật sáng và còi cảnh báo kêu. (Còi cảnh báo sẽ kêu thêm một lần nữa sau 1 phút.)

- Khi phát hiện thấy nước đầy, chức năng hút ẩm sẽ dừng ngay lập tức và quạt sẽ hoạt động trong 5 phút để loại bỏ nước ngưng tụ còn lại.

- Đèn báo đầy khay trên bảng hiển thị bật sáng và thiết bị sẽ dừng hoạt động.

- Sau khi xả nước, khi lắp lại bình chứa nước, đèn báo đầy khay sẽ tắt và thiết bị sẽ tự động hoạt động trở lại.