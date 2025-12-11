We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Bình chứa nước màu trắng cho máy hút ẩm (5,0 lít / 4,2 lít)
Tính năng chính
- Bình chứa nước chính hãng cho máy hút ẩm LG
- Cẩn thận tháo bình chứa nước xả. Kéo quá mạnh có thể khiến nước tràn ra. Tắt thiết bị trước khi tháo.
- Hình dạng bình chứa nước có thể khác nhau tùy theo model.
- Nếu đèn báo bật, hãy kiểm tra xem bình chứa đã được đặt đúng cách và đầy đủ chưa.
- Vào mùa đông hoặc khi nhiệt độ thấp, hiệu quả hút ẩm sẽ bị giảm do độ ẩm thấp hơn.
- Vệ sinh bên trong bình chứa nước khoảng một lần mỗi tuần.
Vị trí lắp đặt
Vị trí lắp đặt thực tế của phụ kiện này có thể thay đổi tùy theo model sản phẩm.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho model của bạn.
Cách sử dụng
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho model của bạn.
BƯỚC 1
Khi bình chứa nước đầy, thiết bị sẽ tự động dừng hoạt động, đèn báo đầy khay bật sáng và còi cảnh báo kêu. (Còi cảnh báo sẽ kêu thêm một lần nữa sau 1 phút.)
- Khi phát hiện thấy nước đầy, chức năng hút ẩm sẽ dừng ngay lập tức và quạt sẽ hoạt động trong 5 phút để loại bỏ nước ngưng tụ còn lại.
- Đèn báo đầy khay trên bảng hiển thị bật sáng và thiết bị sẽ dừng hoạt động.
- Sau khi xả nước, khi lắp lại bình chứa nước, đèn báo đầy khay sẽ tắt và thiết bị sẽ tự động hoạt động trở lại.
BƯỚC 2
Giữ tay cầm trên cùng của bình chứa nước và nhẹ nhàng kéo ra.
BƯỚC 3
Mở nắp xả của bình chứa nước.
BƯỚC 4
Đổ nước bên trong bình chứa nước ra.
BƯỚC 5
Trước tiên, đưa phần đáy của bình chứa nước vào đúng vị trí trong hốc rồi đẩy vào.
* Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể được diễn đạt bằng ngôn từ mang tính chất quảng cáo và có thể khác với sản phẩm thực tế. Hình dáng, thông số kỹ thuật, v.v. của sản phẩm có thể thay đổi mà không thông báo trước vì mục đích cải thiện sản phẩm.
* Tất cả hình ảnh sản phẩm là hình chụp và có thể khác với sản phẩm thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy theo độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và thông số kỹ thuật của máy tính.
* Hiệu suất của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng và tình trạng hàng bán có thể khác nhau tùy theo cửa hàng.
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Tất cả thông số
TỔNG QUÁT
Mã linh kiện
AJL73871944
Thể loại
bình chứa nước
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Kích thước sản phẩm (W x H x D, mm)
180 x 320 x 160
