Bàn xoay (màu đỏ) cho vòi hút chân không A9/ A9N/ A9K
Tính năng chính
- Đầu hút & chổi & khăn lau chính hãng cho máy hút bụi LG
- Luôn tháo vòi hút hoặc tháo pin trước khi vệ sinh.
- Việc vận hành trong quá trình vệ sinh có thể gây thương tích.
- Giữ ngón tay tránh xa các điểm kẹp khi lắp ráp.
- Không sử dụng bàn chải xoay làm cây lau ướt.
- Không rửa hay nhúng bàn chải hoặc vòi phun vào nước.
Vị trí lắp đặt
*Vị trí lắp đặt thực tế của phụ kiện này có thể thay đổi tùy theo model sản phẩm.
*Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho model của bạn.
Cách làm sạch
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho model của bạn.
BƯỚC 1
Nhấn nút nhả vòi ① để tháo vòi ra khỏi ống nối dài hoặc thân sản phẩm.
BƯỚC 2
Xoay ngược vòi phun và tháo Bàn xoay trong khi giữ nút ĐẨY trên vòi phun.
BƯỚC 3
Gắn đầu hút khe hẹp vào thân sản phẩm và sử dụng cách hút chân không để loại bỏ các vật lạ và bụi khỏi bàn chải và đáy vòi phun.
BƯỚC 4
Sử dụng khăn ẩm hoặc vải để loại bỏ mọi vật lạ và bụi còn sót lại khỏi bàn chải và đáy vòi phun. Loại bỏ các vật lạ, mảnh vụn và lông khỏi tất cả các Con lăn của vòi phun bằng nhíp.
- Sử dụng khăn ướt hoặc vải để vệ sinh bàn chải và vòi phun xoay.
BƯỚC 5
Trượt bàn chải trở lại vòi phun cho đến khi khớp vào vị trí.
* Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể được diễn đạt bằng ngôn từ mang tính chất quảng cáo và có thể khác với sản phẩm thực tế. Hình dáng, thông số kỹ thuật… của sản phẩm có thể thay đổi mà không thông báo trước vì mục đích cải thiện sản phẩm.
* Tất cả hình ảnh sản phẩm là hình chụp và có thể khác với sản phẩm thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy theo độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và thông số kỹ thuật của máy tính.
* Hiệu suất của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng và tình trạng tồn kho có thể khác nhau tùy theo cửa hàng.
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Tất cả thông số
TỔNG QUÁT
Mã linh kiện
AHR73709710
Thể loại
Chổi xoay
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Kích thước sản phẩm (W x H x D, mm)
235 x 100 (W x H)
Đường kính (cm)
5
Trọng lượng tịnh (g)
114
