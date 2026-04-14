About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Bộ lọc True HEPA (PTFE) cho máy lọc không khí LG PuriCare dòng Aero

Bộ lọc True HEPA (PTFE) cho máy lọc không khí LG PuriCare dòng Aero

ADQ75153454
Hình ảnh mặt trước của Bộ lọc True HEPA (PTFE) cho máy lọc không khí LG PuriCare dòng Aero ADQ75153454
hình ảnh chi tiết mặt bên góc 15 độ
hình ảnh mặt bên
hình chụp từ phía trên
hình ảnh kích thước
hình ảnh bối cảnh sử dụng Aero 1
Hình ảnh mặt trước của Bộ lọc True HEPA (PTFE) cho máy lọc không khí LG PuriCare dòng Aero ADQ75153454
hình ảnh chi tiết mặt bên góc 15 độ
hình ảnh mặt bên
hình chụp từ phía trên
hình ảnh kích thước
hình ảnh bối cảnh sử dụng Aero 1

Tính năng chính

  • Bộ lọc chính hãng cho máy lọc không khí LG
  • Khử sạch khí độc, mùi hôi & hóa chất (SO2, NO2, Toluene, Formaldehyde).
  • Giảm thiểu bụi mịn PM1.0, vi khuẩn, vi rút & tác nhân gây dị ứng

True HEPA (PTFE) Filter cho máy lọc không khí LG PuriCare dòng Aero

Hình ảnh giới thiệu máy lọc không khí LG và bộ lọc của sản phẩm.

Hình ảnh giới thiệu máy lọc không khí LG và bộ lọc của sản phẩm.

*Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.

Làm sạch không khí với Hệ thống lọc đa lớp

3 loại bộ lọc xếp thẳng hàng để thể hiện quá trình lọc không khí bẩn.

① Bộ lọc thô: Giữ lại hạt lớn

② True HEPA Filter: Loại bỏ 99,9% vi khuẩn trong không khí và bụi siêu mịn nhỏ tới 0,01 micron

③ Bộ lọc khử mùi: loại bỏ mùi sinh hoạt, khói và hóa chất trong không khí

[Hiệu quả kháng khuẩn 99,9%]

1) ngày thử nghiệm: Tháng 4 năm 2020

2) cơ quan thử nghiệm: Viện nghiên cứu và thử nghiệm Hàn Quốc

3) đối tượng thử nghiệm: Bộ lọc kháng khuẩn/bộ lọc không kháng khuẩn (nhóm đối chiếu)

4) điều kiện thử nghiệm: 0,4 g, 37±1℃, 18±1 giờ

5) phương pháp thử nghiệm: Ks k 0693:2016, đo mức giảm vi khuẩn sau 18 giờ nuôi cấy ba loại vi khuẩn (S. aureus, K. pneumoniae, E. coli) trong mẫu thử nghiệm

6) kết quả thử nghiệm: loại bỏ 99,9% s. Aureus/k. Pneumoniae/e. Coli, so với bộ lọc không kháng khuẩn

[Hiệu quả kháng vi-rút 99,9%]

1) ngày thử nghiệm: Tháng 3 năm 2020

2) cơ quan thử nghiệm: Cao học y tế công cộng, Đại học quốc gia Seoul

3) đối tượng thử nghiệm: Bộ lọc kháng khuẩn/bộ lọc không kháng khuẩn (nhóm đối chiếu)

4) điều kiện thử nghiệm: 23,1~24,8°C, độ ẩm tương đối 20~22%RH

5) phương pháp thử nghiệm: ISO 20743, đo mức giảm vi-rút sau 18 giờ nuôi cấy vi-rút viêm gan chuột (khác với Covid-19)

6) kết quả thử nghiệm: giảm 99,9% vi-rút viêm gan chuột so với bộ lọc không kháng khuẩn

* Kết quả thử nghiệm dựa trên môi trường phòng thí nghiệm và có thể thay đổi nếu điều kiện thay đổi.

[Loại bỏ 99,999% hạt bụi siêu mịn có kích thước 0,01 ㎛]

1) ngày thử nghiệm: Tháng 7 năm 2021

2) cơ quan thử nghiệm: Korea Conformity Laboratories

3) model thử nghiệm: FS061PWHA

4) điều kiện thử nghiệm: Buồng thử nghiệm 30 m3, nhiệt độ 23±1℃, độ ẩm tương đối 50±2%RH, sol khí thử nghiệm: Nano KCL

5) phương pháp thử nghiệm: SPS-KACA 002-132:2021

6) kết quả thử nghiệm: hiệu quả loại bỏ 99,999% hạt 0,01 ㎛

* Kết quả thử nghiệm dựa trên môi trường phòng thí nghiệm và có thể thay đổi nếu điều kiện thay đổi.

* Kết quả thử nghiệm có thể thay đổi theo tuổi thọ của sản phẩm.

HEPA Filter

[Mô tả HEPA]

1) ngày thử nghiệm: Tháng 9 năm 2022

2) cơ quan thử nghiệm: Korea Conformity Laboratories

3) đối tượng thử nghiệm: Bộ lọc Aerotower

4) điều kiện thử nghiệm: Lưu lượng không khí danh định 162 m3/giờ, sol khí thử nghiệm KCL(0,3 ㎛)

5) phương pháp thử nghiệm: KS B 6141: 2020

6) kết quả thử nghiệm: Hiệu suất giữ lại hạt đạt 99,98%, sức cản ban đầu đối với luồng không khí 57 Pa (định nghĩa thuật ngữ HEPA Filter dựa trên KSA 0010:2005: Hiệu suất thu gom hạt đạt từ 99,97% trở lên, tổn thất áp suất từ 245 kPa trở xuống)

* Kết quả thử nghiệm dựa trên môi trường phòng thí nghiệm và có thể thay đổi nếu điều kiện thay đổi.

Bộ lọc khử mùi

[Loại bỏ formaldehyde, amoniac, toluene]

1) ngày thử nghiệm: Tháng 3 năm 2023

2) cơ quan thử nghiệm: Hiệp hội làm sạch không khí Hàn Quốc / BTP

3) model thử nghiệm: FS063PSHA

4) điều kiện thử nghiệm: Buồng thử nghiệm 8 m3, nhiệt độ 23±3℃, độ ẩm tương đối 50±10%RH, thử nghiệm với NH3/C7H8/HCHO

5) phương pháp thử nghiệm: SPS-KACA 002-132:2021

6) kết quả thử nghiệm: Khả năng lọc không khí trung bình là 0,9 CMM

* Kết quả thử nghiệm dựa trên môi trường phòng thí nghiệm và có thể thay đổi nếu điều kiện thay đổi.

[Loại bỏ sulfur dioxide, nitrogen dioxide]

1) ngày thử nghiệm: Tháng 7 năm 2021

2) cơ quan thử nghiệm: Korea Conformity Laboratories

3) model thử nghiệm: FS061PWHA

4) điều kiện thử nghiệm: Buồng thử nghiệm 8 m3, nhiệt độ 21±1℃, độ ẩm tương đối 45±5%RH, thử nghiệm với SO2/NO2

5) phương pháp thử nghiệm: SPS-KACA 002-132:2021

6) kết quả thử nghiệm: Tỷ lệ loại bỏ khí đạt trên 99,5% sau 2 giờ

* Kết quả thử nghiệm dựa trên môi trường phòng thí nghiệm và có thể thay đổi nếu điều kiện thay đổi.

* Kết quả thử nghiệm có thể thay đổi theo tuổi thọ của sản phẩm.

Vị trí lắp

Kiểm tra model dòng Aero bạn đang sử dụng và xác minh vị trí lắp đặt
Check which Aero series model you are using and verify the installation location
Check which Aero series model you are using and verify the installation location
Check which Aero series model you are using and verify the installation location
Check which Aero series model you are using and verify the installation location
Check which Aero series model you are using and verify the installation location

*Vị trí lắp đặt thực tế của phụ kiện này có thể thay đổi tùy theo model sản phẩm.

*Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho model của bạn.

*Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.

Cách thay

Hướng dẫn thay thế phụ kiện này có thể hơi khác so với thông tin bên dưới.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho model của bạn.

*Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.

Model Aero Booster

Model Aero Furniture

Model Aero Tower

Hướng dẫn vệ sinh

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho model của bạn.

Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.

* Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể được diễn đạt bằng ngôn từ mang tính chất quảng cáo và có thể khác với sản phẩm thực tế. Hình dáng, thông số kỹ thuật, v.v. của sản phẩm có thể thay đổi mà không thông báo trước vì mục đích cải thiện sản phẩm.

* Tất cả hình ảnh sản phẩm là hình chụp và có thể khác với sản phẩm thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy theo độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và thông số kỹ thuật của máy tính.

* Hiệu suất của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng và tình trạng hàng bán có thể khác nhau tùy theo cửa hàng.

Tóm tắt

In

KÍCH THƯỚC

Tất cả thông số

TỔNG QUÁT

  • Mã linh kiện

    ADQ75153454

  • Thể loại

    Bộ lọc

CÁC MẪU TƯƠNG THÍCH

  • Mẫu tương thích

    FS15GPBF0.ABAEFS15GPGF0.ABAEFS15GPSF0.ABAEAS55GGWX0.ABAEFS15GPBK0.ABAEFS15GPCJ0.ABAEFS15GPCK0.ABAEFS15GPAJ0.ABAEAS55GGSY0.ABAE

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

  • Đường kính (cm)

    20

  • Chiều dài (cm)

    14.6

  • Trọng lượng tịnh (g)

    334

Mọi người đang nói gì

Lựa chọn dành cho bạn

Bạn cần trợ giúp?

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.

Nhận hỗ trợ

Liên hệ với chúng tôi

Tìm nơi bán

Trải nghiệm sản phẩm gần bạn
Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 