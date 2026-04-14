Bộ lọc True HEPA (PTFE) cho máy lọc không khí LG PuriCare dòng Aero
ADQ75153454
Tính năng chính
- Bộ lọc chính hãng cho máy lọc không khí LG
- Khử sạch khí độc, mùi hôi & hóa chất (SO2, NO2, Toluene, Formaldehyde).
- Giảm thiểu bụi mịn PM1.0, vi khuẩn, vi rút & tác nhân gây dị ứng
True HEPA (PTFE) Filter cho máy lọc không khí LG PuriCare dòng Aero
*Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.
Làm sạch không khí với Hệ thống lọc đa lớp
3 loại bộ lọc xếp thẳng hàng để thể hiện quá trình lọc không khí bẩn.
① Bộ lọc thô: Giữ lại hạt lớn
② True HEPA Filter: Loại bỏ 99,9% vi khuẩn trong không khí và bụi siêu mịn nhỏ tới 0,01 micron
③ Bộ lọc khử mùi: loại bỏ mùi sinh hoạt, khói và hóa chất trong không khí
[Hiệu quả kháng khuẩn 99,9%]
1) ngày thử nghiệm: Tháng 4 năm 2020
2) cơ quan thử nghiệm: Viện nghiên cứu và thử nghiệm Hàn Quốc
3) đối tượng thử nghiệm: Bộ lọc kháng khuẩn/bộ lọc không kháng khuẩn (nhóm đối chiếu)
4) điều kiện thử nghiệm: 0,4 g, 37±1℃, 18±1 giờ
5) phương pháp thử nghiệm: Ks k 0693:2016, đo mức giảm vi khuẩn sau 18 giờ nuôi cấy ba loại vi khuẩn (S. aureus, K. pneumoniae, E. coli) trong mẫu thử nghiệm
6) kết quả thử nghiệm: loại bỏ 99,9% s. Aureus/k. Pneumoniae/e. Coli, so với bộ lọc không kháng khuẩn
[Hiệu quả kháng vi-rút 99,9%]
1) ngày thử nghiệm: Tháng 3 năm 2020
2) cơ quan thử nghiệm: Cao học y tế công cộng, Đại học quốc gia Seoul
3) đối tượng thử nghiệm: Bộ lọc kháng khuẩn/bộ lọc không kháng khuẩn (nhóm đối chiếu)
4) điều kiện thử nghiệm: 23,1~24,8°C, độ ẩm tương đối 20~22%RH
5) phương pháp thử nghiệm: ISO 20743, đo mức giảm vi-rút sau 18 giờ nuôi cấy vi-rút viêm gan chuột (khác với Covid-19)
6) kết quả thử nghiệm: giảm 99,9% vi-rút viêm gan chuột so với bộ lọc không kháng khuẩn
* Kết quả thử nghiệm dựa trên môi trường phòng thí nghiệm và có thể thay đổi nếu điều kiện thay đổi.
[Loại bỏ 99,999% hạt bụi siêu mịn có kích thước 0,01 ㎛]
1) ngày thử nghiệm: Tháng 7 năm 2021
2) cơ quan thử nghiệm: Korea Conformity Laboratories
3) model thử nghiệm: FS061PWHA
4) điều kiện thử nghiệm: Buồng thử nghiệm 30 m3, nhiệt độ 23±1℃, độ ẩm tương đối 50±2%RH, sol khí thử nghiệm: Nano KCL
5) phương pháp thử nghiệm: SPS-KACA 002-132:2021
6) kết quả thử nghiệm: hiệu quả loại bỏ 99,999% hạt 0,01 ㎛
* Kết quả thử nghiệm dựa trên môi trường phòng thí nghiệm và có thể thay đổi nếu điều kiện thay đổi.
* Kết quả thử nghiệm có thể thay đổi theo tuổi thọ của sản phẩm.
HEPA Filter
[Mô tả HEPA]
1) ngày thử nghiệm: Tháng 9 năm 2022
2) cơ quan thử nghiệm: Korea Conformity Laboratories
3) đối tượng thử nghiệm: Bộ lọc Aerotower
4) điều kiện thử nghiệm: Lưu lượng không khí danh định 162 m3/giờ, sol khí thử nghiệm KCL(0,3 ㎛)
5) phương pháp thử nghiệm: KS B 6141: 2020
6) kết quả thử nghiệm: Hiệu suất giữ lại hạt đạt 99,98%, sức cản ban đầu đối với luồng không khí 57 Pa (định nghĩa thuật ngữ HEPA Filter dựa trên KSA 0010:2005: Hiệu suất thu gom hạt đạt từ 99,97% trở lên, tổn thất áp suất từ 245 kPa trở xuống)
* Kết quả thử nghiệm dựa trên môi trường phòng thí nghiệm và có thể thay đổi nếu điều kiện thay đổi.
Bộ lọc khử mùi
[Loại bỏ formaldehyde, amoniac, toluene]
1) ngày thử nghiệm: Tháng 3 năm 2023
2) cơ quan thử nghiệm: Hiệp hội làm sạch không khí Hàn Quốc / BTP
3) model thử nghiệm: FS063PSHA
4) điều kiện thử nghiệm: Buồng thử nghiệm 8 m3, nhiệt độ 23±3℃, độ ẩm tương đối 50±10%RH, thử nghiệm với NH3/C7H8/HCHO
5) phương pháp thử nghiệm: SPS-KACA 002-132:2021
6) kết quả thử nghiệm: Khả năng lọc không khí trung bình là 0,9 CMM
* Kết quả thử nghiệm dựa trên môi trường phòng thí nghiệm và có thể thay đổi nếu điều kiện thay đổi.
[Loại bỏ sulfur dioxide, nitrogen dioxide]
1) ngày thử nghiệm: Tháng 7 năm 2021
2) cơ quan thử nghiệm: Korea Conformity Laboratories
3) model thử nghiệm: FS061PWHA
4) điều kiện thử nghiệm: Buồng thử nghiệm 8 m3, nhiệt độ 21±1℃, độ ẩm tương đối 45±5%RH, thử nghiệm với SO2/NO2
5) phương pháp thử nghiệm: SPS-KACA 002-132:2021
6) kết quả thử nghiệm: Tỷ lệ loại bỏ khí đạt trên 99,5% sau 2 giờ
* Kết quả thử nghiệm dựa trên môi trường phòng thí nghiệm và có thể thay đổi nếu điều kiện thay đổi.
* Kết quả thử nghiệm có thể thay đổi theo tuổi thọ của sản phẩm.
Vị trí lắp
*Vị trí lắp đặt thực tế của phụ kiện này có thể thay đổi tùy theo model sản phẩm.
*Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho model của bạn.
*Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.
Cách thay
Hướng dẫn thay thế phụ kiện này có thể hơi khác so với thông tin bên dưới.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho model của bạn.
*Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.
Model Aero Booster
BƯỚC 1
Giữ sản phẩm bằng ngón tay cái để tránh rơi, giữ đầu trên của nắp trước và kéo nhẹ để tách ra.
- Mặt có logo LG là mặt trước của sản phẩm.
BƯỚC 2
Lắp bộ lọc vào thiết bị.
• Lắp vào theo tư thế cạnh gắn tay cầm (①) hướng lên trên.
BƯỚC 3
Cài bộ phận cố định ở đáy nắp vào rãnh cố định ở phần đế sản phẩm rồi đóng nắp lại.
BƯỚC 4
Tắt Thông báo trạng thái bộ lọc Nhấn giữ các nút Chế độ và Tốc độ trên bảng điều khiển trong 3 giây.
- Thông báo trạng thái bộ lọc trên bảng trạng thái tắt và thời gian Thông báo trạng thái bộ lọc được khởi tạo.
Model Aero Furniture
BƯỚC 1
Ở mặt trước sản phẩm, giữ và kéo nhẹ cả hai bên cửa gió (nắp) để tách ra.
- Mặt có logo LG ở chính giữa sản phẩm là mặt trước của sản phẩm.
BƯỚC 2
Lắp bộ lọc vào sản phẩm.
- Đảm bảo mặt có tay cầm bộ lọc hướng lên trên.
BƯỚC 3
Lắp bộ phận cố định ở cả hai mặt dưới đáy nắp vào rãnh cố định ở đáy sản phẩm, sau đó đóng nắp lại.
BƯỚC 4
Cảnh báo thay bộ lọc trên bảng trạng thái sẽ bị hủy và thời gian thông báo thay thế sẽ được khởi tạo.
- Nhấn và giữ đồng thời nút Bật/Tắt chế độ chờ và nút Đèn Mood trên bảng điều khiển trong 3 giây.
Model Aero Tower
BƯỚC 1
Ở mặt trước sản phẩm, giữ và kéo nhẹ cả hai bên cửa gió (nắp) để tách ra.
- Mặt có logo LG trên hình ảnh sản phẩm là mặt trước của sản phẩm.
BƯỚC 2
Lắp bộ lọc vào sản phẩm.
- Đảm bảo mặt có tay cầm bộ lọc hướng lên trên.
BƯỚC 3
Để lắp lại nắp, hãy cài bộ phận cố định ở đáy nắp vào rãnh cố định ở phần đế sản phẩm rồi đóng nắp lại.
BƯỚC 4
Tắt thông báo thay bộ lọc
- Nhấn và giữ các nút Tăng tốc trên bảng điều khiển trong 3 giây.
Hướng dẫn vệ sinh
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho model của bạn.
Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.
BƯỚC 1
Ở mặt trước sản phẩm, giữ và kéo nhẹ cả hai bên cửa gió (nắp) để tách ra.
- Mặt có logo LG trên hình ảnh sản phẩm là mặt trước của sản phẩm.
BƯỚC 2
Dùng máy hút bụi hoặc bàn chải mềm để loại bỏ bụi khỏi bộ lọc siêu mịn bao quanh bộ lọc.
BƯỚC 3
Tách bộ lọc siêu mịn khỏi bộ lọc tổng.
- Cách tách bộ lọc siêu mịn: Kiểm tra Velcro của bộ lọc siêu mịn và cẩn thận tháo bộ lọc siêu mịn để tránh hư hỏng.
BƯỚC 4
Để lắp lại nắp, hãy cài bộ phận cố định ở đáy nắp vào rãnh cố định ở phần đế sản phẩm rồi đóng nắp lại.
* Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể được diễn đạt bằng ngôn từ mang tính chất quảng cáo và có thể khác với sản phẩm thực tế. Hình dáng, thông số kỹ thuật, v.v. của sản phẩm có thể thay đổi mà không thông báo trước vì mục đích cải thiện sản phẩm.
* Tất cả hình ảnh sản phẩm là hình chụp và có thể khác với sản phẩm thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy theo độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và thông số kỹ thuật của máy tính.
* Hiệu suất của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng và tình trạng hàng bán có thể khác nhau tùy theo cửa hàng.
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Tất cả thông số
TỔNG QUÁT
Mã linh kiện
ADQ75153454
Thể loại
Bộ lọc
CÁC MẪU TƯƠNG THÍCH
Mẫu tương thích
FS15GPBF0.ABAEFS15GPGF0.ABAEFS15GPSF0.ABAEAS55GGWX0.ABAEFS15GPBK0.ABAEFS15GPCJ0.ABAEFS15GPCK0.ABAEFS15GPAJ0.ABAEAS55GGSY0.ABAE
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Đường kính (cm)
20
Chiều dài (cm)
14.6
Trọng lượng tịnh (g)
334
