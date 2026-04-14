Bộ lọc True HEPA (PTFE) cho máy lọc không khí LG PuriCare dòng Aero

HEPA Filter

1) ngày thử nghiệm: Tháng 9 năm 2022

2) cơ quan thử nghiệm: Korea Conformity Laboratories

3) đối tượng thử nghiệm: Bộ lọc Aerotower

4) điều kiện thử nghiệm: Lưu lượng không khí danh định 162 m3/giờ, sol khí thử nghiệm KCL(0,3 ㎛)

5) phương pháp thử nghiệm: KS B 6141: 2020

6) kết quả thử nghiệm: Hiệu suất giữ lại hạt đạt 99,98%, sức cản ban đầu đối với luồng không khí 57 Pa (định nghĩa thuật ngữ HEPA Filter dựa trên KSA 0010:2005: Hiệu suất thu gom hạt đạt từ 99,97% trở lên, tổn thất áp suất từ 245 kPa trở xuống)

* Kết quả thử nghiệm dựa trên môi trường phòng thí nghiệm và có thể thay đổi nếu điều kiện thay đổi.