We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Bộ sạc nguồn cho máy lọc không khí LG Aero Booster | AS55GGSY0
Bộ sạc nguồn cho máy lọc không khí LG Aero Booster | AS55GGSY0
Tính năng chính
- Phụ kiện chính hãng cho LG Aero Booster
- Chỉ dành riêng cho model AS55GGSY0.
- Thông số kỹ thuật: SEIL Corporation SIAEJ001501 Adapter GP1 C type / 65W / Input AC100-240V, 50/60Hz, 1.5A / Output 24V, 2.70A
Vị trí Lắp đặt
Vị trí lắp đặt thực tế của sản phẩm này có thể thay đổi tùy theo model.
Cách thay thế
Kết nối bộ chuyển đổi nguồn (adapter) vào cổng kết nối ở mặt sau sản phẩm.
BƯỚC 1
Cắm phích cắm của adapter vào ổ điện.
• Giữ sản phẩm và kết nối/ ngắt kết nối adapter theo phương ngang.
• Cắm chặt adapter đến cuối, và không di chuyển sau khi đã kết nối (việc này có thể gây hư hỏng).
• Tránh va chạm mạnh vào adapter. Nếu không, có thể gây hư hỏng.
BƯỚC 2
Hướng dẫn thay thế cho sản phẩm này có thể khác đôi chút so với nội dung ở trên.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sản phẩm của model bạn đang sử dụng.
* Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể chứa yếu tố minh họa quảng cáo và có thể khác so với sản phẩm thực tế. Hình dáng, thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước để cải tiến sản phẩm.
* Tất cả hình ảnh sản phẩm là ảnh minh họa và có thể khác so với sản phẩm thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy theo độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và cấu hình máy tính.
* Hiệu suất sản phẩm có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng, và khả năng cung cấp có thể khác nhau theo từng cửa hàng.
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Tất cả thông số
TỔNG QUÁT
Mã linh kiện
COV30041601
Màu sắc
Trắng
Dòng điện đầu vào (A)
1.5
CÁC MẪU TƯƠNG THÍCH
Mẫu tương thích
AS55GGSY0.ABAE
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Kích thước sản phẩm (W x H x D, mm)
110 x 95 x 42
Chiều dài (m)
2
Trọng lượng tịnh (g)
295
Mọi người đang nói gì
Lựa chọn dành cho bạn
Hướng dẫn sử dụng & Phần mềm
Tải về hướng dẫn sử dụng
và phiên bản phần mềm mới nhất cho sản phẩm của bạn
Khắc phục sự cố
Tìm kiếm videos hướng dẫn
cho sản phẩm của bạn
LG Here4U
Hướng dẫn & Phần mềm
Tìm kiếm phụ kiện cho
sản phẩm của bạn
Đăng ký sản phẩm
Việc đăng ký sản phẩm sẽ giúp bạn nhận hỗ trợ nhanh hơn.
Hỗ trợ sản phẩm
Tìm tài liệu hướng dẫn, khắc phục sự cố và bảo hành cho sản phẩm LG của bạn.
Hỗ trợ đặt hàng
Các câu hỏi thường gặp về theo dõi đơn hàng và kiểm tra đơn hàng của bạn.
Yêu cầu sửa chữa
Yêu cầu dịch vụ sửa chữa trực tuyến một cách thuận tiện.
Liên hệ với chúng tôi
Chat
Trực tiếp
Chat với các chuyên gia về sản phẩm lg để được hỗ trợ mua sắm, nhận giảm giá và ưu đãi trong thời gian thực
Zalo
Chat với bộ phận hỗ trợ dịch vụ lg bằng phần mềm nhắn tin phổ biến nhất
Gửi email cho
Chúng tôi
Gửi email cho bộ phận hỗ trợ dịch vụ LG
Gọi cho
Chúng tôi
Trò chuyện trực tiếp với các đại diện hỗ trợ của chúng tôi.