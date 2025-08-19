Bộ sạc nguồn cho máy lọc không khí LG Aero Booster | AS55GGSY0

Cắm phích cắm của adapter vào ổ điện.

• Giữ sản phẩm và kết nối/ ngắt kết nối adapter theo phương ngang.

• Cắm chặt adapter đến cuối, và không di chuyển sau khi đã kết nối (việc này có thể gây hư hỏng).

• Tránh va chạm mạnh vào adapter. Nếu không, có thể gây hư hỏng.