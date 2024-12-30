Bánh xe cho máy lọc không khí dòng LG Aerotower

1.Kiểm tra dấu AeroTower trên mặt trên cùng của bánh xe.

2.Rút dây điện và đặt máy lọc không khí lên bánh xe, căn chỉnh theo đường chỉ báo hướng.

3.Khi tháo bánh xe, hãy giữ mặt trước và mặt sau của máy lọc không khí và nghiêng máy về phía trước để tháo ra.

4.Không đặt bất kỳ đồ vật nào lên bánh xe, cũng không để ai đứng lên bánh xe.