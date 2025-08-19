We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Giá để dao muỗng trên cùng cho máy rửa bát LG
Tính năng chính
- Phụ kiện chính hãng cho máy rửa chén LG.
Vị trí lắp đặt
Vị trí lắp đặt thực tế của phụ kiện này có thể thay đổi tùy theo từng model sản phẩm.
Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của model máy rửa bát LG mà bạn đang dùng.
Cách thay thế
Luôn lấy hết dao muỗng và đũa ra khỏi khay trước khi tháo.
Kéo khay ra hết chiều dài của thanh trượt. Sau đó, nhấc phần đầu khay lên để con lăn vượt qua chốt chặn ở cuối thanh trượt.
BƯỚC 1
Lúc này, khay có thể được trượt ra phía trước và tháo rời khỏi thanh trượt.
BƯỚC 2
Khi lắp lại, thực hiện ngược lại với các bước tháo.
BƯỚC 3
* Hình ảnh sản phẩm và tính năng có thể chứa yếu tố minh họa, khác với sản phẩm thực tế. Kiểu dáng, màu sắc, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.
* Tất cả hình ảnh sản phẩm đều là ảnh minh họa, có thể khác với thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy thuộc vào độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và thông số máy tính.
* Hiệu quả sử dụng có thể khác nhau tùy theo môi trường vận hành; tình trạng hàng có thể thay đổi theo từng cửa hàng.
Để truy cập thêm tài liệu kỹ thuật và tài nguyên, vui lòng ghé thăm Cổng thông tin đối tác B2B của LG.
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Tất cả thông số
TỔNG QUÁT
Mã linh kiện
AHB73129508
Thể loại
Giá
CÁC MẪU TƯƠNG THÍCH
Mẫu tương thích
LDT14BLA4.ABMPEVN
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Kích thước sản phẩm (W x H x D, mm)
489 x 460 x 68
Trọng lượng sản phẩm (g)
1040
