Cánh phun nước dưới của máy rửa bát LG
Tính năng chính
- Cánh phun nước chính hãng của máy rửa bát LG
Vị trí lắp
*Vị trí lắp đặt thực tế của phụ kiện này có thể thay đổi tùy theo model sản phẩm.
*Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho model của bạn.
Cách thay
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho model của bạn.
Mở cửa máy và lấy giá rửa dưới ra.
Open the door and remove the lower rack.
Dùng tua-vít tháo hai ốc vít gắn với vòi phun dưới.
Using a screwdriver, remove two screws assembled to the lower nozzle.
Tháo vòi phun dưới ra khỏi máy
Remove the lower nozzle from the product.
Lắp vòi phun dưới mới với phần dày hướng về phía trước như minh họa bên trái.
Assemble the new Lower Nozzle with the thick part facing forward as shown on the left.
Lắp lại hai ốc vít.
Assemble two screws.
Xoay thử vòi phun dưới bằng tay để bảo đảm đã lắp đúng và hoạt động trơn tru.
Turn the Lower Nozzle by hand to make sure it is assembled properly.
* Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể được diễn đạt bằng ngôn từ mang tính chất quảng cáo và có thể khác với sản phẩm thực tế. Hình dáng, thông số kỹ thuật… của sản phẩm có thể thay đổi mà không thông báo trước vì mục đích cải thiện sản phẩm.
* Tất cả hình ảnh sản phẩm là hình chụp và có thể khác với sản phẩm thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy theo độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và thông số kỹ thuật của máy tính.
* Hiệu suất của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng và tình trạng hàng bán có thể khác nhau tùy theo cửa hàng.
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Tất cả thông số
TỔNG QUÁT
Mã linh kiện
AGM30057106
Thể loại
vòi phun
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Kích thước sản phẩm (W x H x D, mm)
360 x 60 x 290
Trọng lượng tịnh (g)
272
