Tay nắm tiện dụng cho giá rửa máy rửa bát LG
Tính năng chính
- Phụ kiện chính hãng của máy rửa bát LG
Vị trí lắp
Vị trí lắp đặt thực tế của phụ kiện này có thể thay đổi tùy theo model sản phẩm.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho model của bạn.
Cách thay
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho model của bạn.
Mở cửa máy rửa bát.
Gài móc cố định bên trái của Tay nắm tiện dụng vào giá rửa dưới.
Kiểm tra để bảo đảm Tay nắm tiện dụng đã được gắn chặt vào giá rửa dưới.
Kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn Tay nắm tiện dụng được cố định vững chắc.
* Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể được diễn đạt bằng ngôn từ mang tính chất quảng cáo và có thể khác với sản phẩm thực tế. Hình dáng, thông số kỹ thuật… của sản phẩm có thể thay đổi mà không thông báo trước vì mục đích cải thiện sản phẩm.
* Tất cả hình ảnh sản phẩm là hình chụp và có thể khác với sản phẩm thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy theo độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và thông số kỹ thuật của máy tính.
* Hiệu suất của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng và tình trạng hàng bán có thể khác nhau tùy theo cửa hàng.
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Tất cả thông số
TỔNG QUÁT
Mã linh kiện
AGM30091504
Thể loại
Khác
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Kích thước sản phẩm (W x H x D, mm)
295 x 155 x 25
Trọng lượng tịnh (g)
137
Trọng lượng sản phẩm (g)
370
