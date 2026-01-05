Giá đựng dao kéo cho máy rửa bát LG

- Sử dụng giá đựng dao/kéo để đặt các dụng cụ sắc bén một cách an toàn.

- Chỉ đặt các loại dao hoặc kéo có hình dạng tiêu chuẩn.

- Đẩy dao vào hết chiều sâu của giá để cố định chắc chắn.

- Đảm bảo lưỡi dao không chạm vào đáy máy rửa bát hoặc giá rửa. Nếu cọ xát vào thành máy trong quá trình rửa, có thể gây trầy xước và dẫn đến gỉ sét.

- Đảm bảo dao/kéo không chạm vào giá rửa trên hoặc các cánh phun trên/dưới.

- Tránh để đĩa lớn, chảo hoặc thớt che khuất giá đựng dao/kéo, vì điều này có thể cản trở nước tiếp cận dao/kéo và làm giảm hiệu quả làm sạch.