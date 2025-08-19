We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Bộ lọc xơ vải cho máy sấy LG (8~ 10kg) gồm 2 lớp
Bộ lọc xơ vải cho máy sấy LG (8~ 10kg) gồm 2 lớp
Tính năng chính
- Phụ kiện bộ lọc chính hãng cho máy sấy LG
- Bộ lọc xơ vải giúp ngăn ngừa tắc nghẽn lỗ thông khí trong máy sấy LG, tối đa hiệu suất sấy khô quần áo.
- Thông số kỹ thuật: Filter 24 inch Dryer LG – Bộ lọc trong 24 inch + lớp bọt PE + túi + hộp LG 24 inch Dryer
- Bộ lọc trong: Luôn vệ sinh trước và sau khi sử dụng.
- Bộ lọc ngoài: Vệ sinh sau mỗi 10 lần sấy hoặc khi thấy xơ vải bám nhiều.
Vị trí Lắp đặt
Xem thêm video hướng dẫn chi tiết bên dưới.
Vị trí lắp đặt thực tế có thể thay đổi tùy model sản phẩm.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng của model bạn đang dùng.
Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác với thực tế.
Cách vệ sinh
Mở cửa máy, tháo bộ lọc trong, sau đó tháo bộ lọc ngoài.
how-to-clean
Kéo bộ lọc trong/ngoài theo chiều mũi tên để mở rộng.
how-to-clean
Làm sạch xơ vải còn sót bằng máy hút bụi hoặc rửa dưới vòi nước.
* Nếu bộ lọc bị ẩm, hãy làm khô hoàn toàn trước khi sử dụng lại, nếu không có thể gây mùi trong máy.
* Không gõ mạnh bộ lọc, vì nam châm bên trong có thể bung ra và gây hỏng hóc.
how-to-clean
Đóng bộ lọc ngoài trong khi ấn giữ cạnh bên.
how-to-clean
Đóng lại và lắp cả 2 bộ lọc vào đúng vị trí.
how-to-clean
Hướng dẫn thay thế có thể khác đôi chút so với nội dung trên. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sản phẩm cho model bạn đang dùng.
* Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể chứa yếu tố minh họa quảng cáo và có thể khác với sản phẩm thực tế. Thiết kế, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước để cải tiến sản phẩm.
* Tất cả hình ảnh sản phẩm là ảnh minh họa, có thể khác với sản phẩm thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng hoặc cấu hình máy tính.
* Hiệu suất sản phẩm có thể thay đổi tùy môi trường sử dụng và khả năng có sẵn có thể khác nhau theo từng cửa hàng.
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Tất cả thông số
TỔNG QUÁT
Mã linh kiện
AGM75510732
Thể loại
bộ lọc
Linh kiện
bộ lọc bên trong, bộ lọc bên ngoài
CÁC MẪU TƯƠNG THÍCH
Mẫu tương thích
DVHP09B.ABLPEVN
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Kích thước sản phẩm (W x H x D, mm)
bên ngoài : 272 x 152 x 54, bên trong : 274 x 175 x 57
Trọng lượng tịnh (g)
249
Trọng lượng sản phẩm (g)
393
