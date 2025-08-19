Skip to contentSkip to accessibility help
Bộ lọc xơ vải cho máy sấy LG (8~ 10kg) gồm 2 lớp

AGM75510732
15 degree side view
front view
Close up view 1
Close up view 2
Tính năng chính

  • Phụ kiện bộ lọc chính hãng cho máy sấy LG
  • Bộ lọc xơ vải giúp ngăn ngừa tắc nghẽn lỗ thông khí trong máy sấy LG, tối đa hiệu suất sấy khô quần áo.
  • Thông số kỹ thuật: Filter 24 inch Dryer LG – Bộ lọc trong 24 inch + lớp bọt PE + túi + hộp LG 24 inch Dryer
  • Bộ lọc trong: Luôn vệ sinh trước và sau khi sử dụng.
  • Bộ lọc ngoài: Vệ sinh sau mỗi 10 lần sấy hoặc khi thấy xơ vải bám nhiều.
Thêm

Vị trí Lắp đặt

Xem thêm video hướng dẫn chi tiết bên dưới.

Video này minh họa vị trí lắp đặt bộ lọc máy sấy.

Vị trí lắp đặt thực tế có thể thay đổi tùy model sản phẩm.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng của model bạn đang dùng.

Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác với thực tế.

Cách vệ sinh

BƯỚC 1

Mở cửa máy, tháo bộ lọc trong, sau đó tháo bộ lọc ngoài.

how-to-clean

BƯỚC 2

Kéo bộ lọc trong/ngoài theo chiều mũi tên để mở rộng.

how-to-clean

BƯỚC 3

Làm sạch xơ vải còn sót bằng máy hút bụi hoặc rửa dưới vòi nước.

* Nếu bộ lọc bị ẩm, hãy làm khô hoàn toàn trước khi sử dụng lại, nếu không có thể gây mùi trong máy.

* Không gõ mạnh bộ lọc, vì nam châm bên trong có thể bung ra và gây hỏng hóc.

how-to-clean

BƯỚC 4

Đóng bộ lọc ngoài trong khi ấn giữ cạnh bên.

how-to-clean

BƯỚC 5

Đóng lại và lắp cả 2 bộ lọc vào đúng vị trí.

how-to-clean

Hướng dẫn thay thế có thể khác đôi chút so với nội dung trên. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sản phẩm cho model bạn đang dùng.

* Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể chứa yếu tố minh họa quảng cáo và có thể khác với sản phẩm thực tế. Thiết kế, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước để cải tiến sản phẩm.

* Tất cả hình ảnh sản phẩm là ảnh minh họa, có thể khác với sản phẩm thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng hoặc cấu hình máy tính.

* Hiệu suất sản phẩm có thể thay đổi tùy môi trường sử dụng và khả năng có sẵn có thể khác nhau theo từng cửa hàng.

Tóm tắt

In

KÍCH THƯỚC

AGM75510732

Tất cả thông số

TỔNG QUÁT

  • Mã linh kiện

    AGM75510732

  • Thể loại

    bộ lọc

  • Linh kiện

    bộ lọc bên trong, bộ lọc bên ngoài

CÁC MẪU TƯƠNG THÍCH

  • Mẫu tương thích

    DVHP09B.ABLPEVN

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

  • Kích thước sản phẩm (W x H x D, mm)

    bên ngoài : 272 x 152 x 54, bên trong : 274 x 175 x 57

  • Trọng lượng tịnh (g)

    249

  • Trọng lượng sản phẩm (g)

    393

Mọi người đang nói gì

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 