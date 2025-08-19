Bộ lọc xơ vải cho máy sấy LG (8~ 10kg) gồm 2 lớp

Làm sạch xơ vải còn sót bằng máy hút bụi hoặc rửa dưới vòi nước.

* Nếu bộ lọc bị ẩm, hãy làm khô hoàn toàn trước khi sử dụng lại, nếu không có thể gây mùi trong máy.

* Không gõ mạnh bộ lọc, vì nam châm bên trong có thể bung ra và gây hỏng hóc.