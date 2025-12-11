We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Combo 3 hộp giấy thơm cho tủ chăm sóc quần áo LG (Jasmine Blue)
Tính năng chính
- Sản phẩm chính hãng dành cho LG Styler
- Có sẵn mùi hương Hoa nhài xanh
Vị trí Lắp đặt
Vị trí lắp đặt thực tế có thể khác nhau tùy theo model sản phẩm.
Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của model bạn đang dùng để biết chi tiết.
Cách thay thế
Hướng dẫn thay thế có thể khác đôi chút tùy theo model.
Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng chi tiết trong tài liệu đi kèm sản phẩm.
BƯỚC 1
Tháo nắp lọc xơ vải ra.
BƯỚC 2
Tháo bộ lọc hương ở mặt sau của nắp lọc xơ vải.
BƯỚC 3
Mở bộ lọc hương, đặt tấm hương thơm vào bên trong rồi đóng lại.
BƯỚC 4
Gắn lại bộ lọc hương vào mặt sau của nắp lọc xơ vải.
BƯỚC 5
Lắp lại nắp lọc xơ vải đúng vị trí trên bộ lọc.
Đảm bảo phần hướng dẫn của nắp lọc hướng ra phía trước thiết bị.
* Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể bao gồm yếu tố minh hoạ quảng cáo và có thể khác với thực tế. Hình dáng, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước nhằm cải tiến sản phẩm.
* Tất cả hình ảnh là ảnh minh họa, màu sắc có thể khác nhau tùy vào độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và cấu hình máy tính.
* Hiệu suất hoạt động có thể thay đổi tuỳ môi trường sử dụng, và mức độ sẵn có của sản phẩm có thể khác nhau theo từng cửa hàng.
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Tất cả thông số
TỔNG QUÁT
Mã linh kiện
AGF04127479
Thể loại
Giấy thơm
Linh kiện
Combo 3
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Kích thước sản phẩm (W x H x D, mm)
224 x 100 x 40
Trọng lượng tịnh (g)
303
