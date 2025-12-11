About Cookies on This Site

Combo 3 hộp giấy thơm cho tủ chăm sóc quần áo LG (Lime & Mandarin)

Combo 3 hộp giấy thơm cho tủ chăm sóc quần áo LG (Lime & Mandarin)

AGF04127480
main view
top view
Bottom view
component view
main view
top view
Bottom view
component view

Tính năng chính

  • Sản phẩm chính hãng dành cho LG Styler
  • Có sẵn hương Chanh và Quýt

Vị trí Lắp đặt

Tấm hương thơm được gắn trong khay chứa hương ở phía dưới của sản phẩm

Vị trí lắp đặt thực tế có thể khác nhau tùy theo model sản phẩm.

Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của model bạn đang dùng để biết chi tiết.

Cách thay thế

Hướng dẫn thay thế có thể khác đôi chút tùy theo model.

Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng chi tiết trong tài liệu đi kèm sản phẩm.

Cách thay thế

* Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể bao gồm yếu tố minh hoạ quảng cáo và có thể khác với thực tế. Hình dáng, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước nhằm cải tiến sản phẩm.

* Tất cả hình ảnh là ảnh minh họa, màu sắc có thể khác nhau tùy vào độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và cấu hình máy tính.

* Hiệu suất hoạt động có thể thay đổi tuỳ môi trường sử dụng, và mức độ sẵn có của sản phẩm có thể khác nhau theo từng cửa hàng.

Tóm tắt

In

KÍCH THƯỚC

AGF04127480

Tất cả thông số

TỔNG QUÁT

  • Mã linh kiện

    AGF04127480

  • Thể loại

    Giấy thơm

  • Linh kiện

    Combo 3

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

  • Kích thước sản phẩm (W x H x D, mm)

    224 x 100 x 40

  • Trọng lượng tịnh (g)

    303

