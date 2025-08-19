Skip to contentSkip to accessibility help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Bình chứa nước xả của tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler

Bình chứa nước xả của tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler

Bình chứa nước xả của tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler

AJL74012001
15 degree side view
front view
side view
rear view
close up view 1
close up view 2
15 degree side view
front view
side view
rear view
close up view 1
close up view 2

Tính năng chính

  • Bình nước xả chính hãng cho LG Styler (Drain)
  • RENO Water, Tank(Drain)
  • Dùng để hút lượng hơi ẩm trong quá trình sấy khô.
  • Tương thích với AJL74012002, AJL74012007
Thêm
S3CW
S3MFC
S3RF
S3WF
S5BOC
S5GOC
S5MB

Vị trí Lắp đặt

Đây là vị trí lắp đặt bình nước xả.

Vị trí lắp đặt thực tế của phụ kiện này có thể thay đổi tùy theo model sản phẩm.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng cho model LG Styler mà bạn đang dùng.

Cách thay thế

BƯỚC 1

Kéo tay cầm của bình về phía trước và tháo bình ra khỏi thiết bị.

Kiểm tra mực nước trong bình.

Đảm bảo bình nước cấp đã được đổ đầy.

Bình chứa nước xả cần được làm trống trước mỗi lần sử dụng.

BƯỚC 1

BƯỚC 2

Đảm bảo vòi xả ① kết nối với bình nước xả không bị tắc nghẽn.

BƯỚC 2

BƯỚC 3

Lau khô hoàn toàn bên ngoài bình trước khi lắp trở lại vào thiết bị.

BƯỚC 3

* Hình ảnh sản phẩm và tính năng có thể mang tính minh họa, khác với sản phẩm thực tế. Kiểu dáng, màu sắc, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

* Tất cả hình ảnh sản phẩm đều là ảnh minh họa, có thể khác với thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy thuộc vào độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và thông số máy tính.

* Hiệu quả sử dụng có thể khác nhau tùy theo môi trường vận hành; tình trạng hàng có thể thay đổi theo từng cửa hàng.

Để truy cập thêm tài liệu kỹ thuật và tài nguyên, vui lòng ghé thăm Cổng thông tin đối tác B2B của LG.

Key Feature

  • Bình nước xả chính hãng cho LG Styler (Drain)
  • RENO Water, Tank(Drain)
  • Dùng để hút lượng hơi ẩm trong quá trình sấy khô.
  • Tương thích với AJL74012002, AJL74012007

Tìm nơi bán

Trải nghiệm sản phẩm gần bạn

Tóm tắt

In

KÍCH THƯỚC

AJL74012001

Tất cả thông số

TỔNG QUÁT

  • Mã linh kiện

    AJL74012001

  • Thể loại

    Bể nước

CÁC MẪU TƯƠNG THÍCH

  • Mẫu tương thích

    S5MB.AKOR

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

  • Kích thước sản phẩm (W x H x D, mm)

    160 x 272 x 80

  • Trọng lượng tịnh (g)

    493

Mọi người đang nói gì

Lựa chọn dành cho bạn

Bạn cần trợ giúp?

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.

Nhận hỗ trợ

Liên hệ với chúng tôi

Tìm nơi bán

Trải nghiệm sản phẩm gần bạn
Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 