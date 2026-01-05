Giá treo tường cho TV LG MEC61924915

1. Kiểm tra xem TV có sẵn ốc vít tại các lỗ lắp giá treo hay không, nếu có thì tháo ra.

2. Lắp vòng đệm dẫn hướng và ốc vít vòng đệm theo đúng thứ tự như hình minh họa.

- Cố định vòng đệm dẫn hướng vào TV bằng cách siết chặt ốc.

- Siết ốc cho đến khi TV, vòng đệm và ốc vít áp sát hoàn toàn vào nhau.

- Sử dụng tua vít đầu bake (dùng tay hoặc máy) để siết ốc.