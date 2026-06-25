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Giá treo tường cho LG TV LSW350 (VESA 300x300)
Giá treo tường cho LG TV LSW350 (VESA 300x300)
Tính năng chính
- Giá treo tường cho LG TV chính hãng
- Tham khảo danh sách model tương thích bên dưới
- VESA 300 x 300
Vị trí lắp
*Vị trí lắp đặt thực tế của phụ kiện này có thể thay đổi tùy theo model sản phẩm.
*Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho model của bạn.
Cách lắp đặt
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho model của bạn.
BƯỚC 1
1. Kiểm tra xem màn hình có vít
được lắp vào lỗ lắp không. Nếu có, hãy tháo ra.
2.Gắn miếng đệm dẫn hướng và vít của miếng đệm dẫn hướng theo thứ tự như trong hình.
- Đặt TV lên bàn, màn hình úp xuống. Lưu ý đặt TV trên bề mặt phẳng có trải vải mềm hoặc đệm để tránh trầy xước.
- Cố định đệm dẫn hướng vào TV bằng vít. Lắp đệm dẫn hướng vào thiết bị bằng cách siết vít. Siết chặt vít cho đến khi thiết bị, đệm dẫn hướng và vít được ép sát hoàn toàn vào nhau.
- Sử dụng tua vít đầu chữ thập (tay hoặc điện) khi siết vít.
BƯỚC 2
Sử dụng mũi khoan bê tông Ø 8 mm và máy khoan búa (Động lực).
a. Sử dụng mũi khoan Ø 8 mm để khoan lỗ tại vị trí tắc kê với độ sâu từ 80 mm đến 100 mm.
b. Làm sạch lỗ khoan.
c. Đóng tắc kê đã được bịt kín vào lỗ khoan. (Đóng tắc kê bằng búa.)
d.Đặt giá treo tường lên tường bằng cách căn chỉnh theo vị trí của lỗ và đặt phần điều chỉnh góc hướng lên trên.
e.Căn chỉnh bu lông giá treo tường vào lỗ rồi siết lại. Sau đó, siết bu lông bằng mô-men xoắn từ 45 kgf/cm đến 60 kgf/cm.
BƯỚC 3
Trong trường hợp bất khả kháng không thể lắp vít tại vị trí đã chỉ định, bạn có thể lắp bằng cách chuyển sang vị trí gần nhất. Tuy nhiên, không được thay đổi từ 2 vị trí trở lên so với vị trí đã chỉ định.
Lắp vít của giá treo tường tại 2 vị trí bên trái và 2 vị trí bên phải ở phần trên cùng cũng như 1 vị trí bên trái và 1 vị trí bên phải ở phần dưới cùng.
Lúc này, hãy sử dụng tua vít đầu chữ thập (tay hoặc điện) hoặc cờ lê 8 mm để siết vít sao cho tường, giá treo tường và vít được ép sát hoàn toàn vào nhau.
BƯỚC 4
Phải luôn có ít nhất 2 người lắp màn hình.
1. Lắp màn hình đã gắn đệm dẫn hướng vào giá treo tường trên tường theo chiều mũi tên. Lúc này, hãy căn chỉnh phần lắp đặt dưới cùng và nâng nhẹ thiết bị lên để căn chỉnh phần trên cùng.
2. Khi điều chỉnh vị trí, hãy lắp kẹp an toàn đi kèm như trong hình để tránh xê dịch sản phẩm. Siết vít kẹp an toàn hết cỡ. Nếu kẹp an toàn không được siết chặt như trong hình, sản phẩm có thể rơi ra.
* Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể được diễn đạt bằng ngôn từ mang tính chất quảng cáo và có thể khác với sản phẩm thực tế. Hình dáng, thông số kỹ thuật, v.v. của sản phẩm có thể thay đổi mà không thông báo trước vì mục đích cải thiện sản phẩm.
* Tất cả hình ảnh sản phẩm là hình chụp và có thể khác với sản phẩm thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy theo độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và thông số kỹ thuật của máy tính.
* Hiệu suất của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng và tình trạng hàng bán có thể khác nhau tùy theo cửa hàng.
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Tất cả thông số
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Kích thước sản phẩm (W x H x D, mm)
341 x 368 x 23 ~ 166
Trọng lượng sản phẩm (kg)
3.2
TỔNG QUÁT
Mã linh kiện
MEC62784901
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