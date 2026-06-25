Giá treo tường cho LG TV LSW350 (VESA 300x300)

1. Kiểm tra xem màn hình có vít

được lắp vào lỗ lắp không. Nếu có, hãy tháo ra.

2.Gắn miếng đệm dẫn hướng và vít của miếng đệm dẫn hướng theo thứ tự như trong hình.

- Đặt TV lên bàn, màn hình úp xuống. Lưu ý đặt TV trên bề mặt phẳng có trải vải mềm hoặc đệm để tránh trầy xước.

- Cố định đệm dẫn hướng vào TV bằng vít. Lắp đệm dẫn hướng vào thiết bị bằng cách siết vít. Siết chặt vít cho đến khi thiết bị, đệm dẫn hướng và vít được ép sát hoàn toàn vào nhau.

- Sử dụng tua vít đầu chữ thập (tay hoặc điện) khi siết vít.