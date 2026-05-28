Giá treo tường cho TV LG WB21LGA (VESA 200x200, 300x200, 300x300, 400x300, and 400x400)
Tính năng chính
- Chân đỡ và giá treo tường chính hãng cho LG TV
- Được thiết kế để lắp đặt chắc chắn với giá treo tường chuyên dụng nhằm tránh hư hỏng màn hình
- Bao gồm vít do nhà sản xuất cung cấp được thiết kế chuyên dùng để treo sản phẩm một cách an toàn và chắc chắn
Vị trí lắp
* Vị trí lắp đặt thực tế của phụ kiện này có thể thay đổi tùy theo model sản phẩm.
* Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm dành cho model của bạn.
Cách lắp đặt
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho model của bạn.
BƯỚC 1
Lắp khung đỡ giá treo tường tại vị trí được đánh dấu trên giấy căn vị trí. Lắp vít cố định giá treo tường vào khung đỡ giá treo tường bằng cách căn khớp các lỗ.
- Tại đây, vặn và siết vít cố định giá treo tường cho đến khi vít, khung đỡ giá treo tường và bề mặt tường áp sát hoàn toàn. (Hãy cẩn thận vì dùng lực quá mạnh khi siết có thể làm hỏng tường thạch cao)
- Khi vặn vít, hãy sử dụng tua vít Phillips (tay hoặc điện) hoặc cờ lê 8 mm (0,3 inch).
BƯỚC 2
Đảm bảo rằng các vít cố định của khung đỡ giá treo tường được ép chặt vào khung đỡ.
- Chú ý: Bất kỳ vít nào nhô ra cũng có thể khiến quá trình lắp đặt thất bại
BƯỚC 3
Bỏ giấy căn vị trí.
BƯỚC 4
1. Đặt TV nằm úp xuống và tháo nắp ở phần sẽ gắn giá treo tường (có thể khác nhau tùy theo model).
2. Đặt khung đỡ giá treo tường vào đằng sau TV, vị trí được đánh dấu "B" ở bên trái và "A" ở bên phải.
3. Siết TV vào khung đỡ bằng vít cố định TV.
BƯỚC 5
Ở mặt sau, gắn miếng đệm bảo vệ vào cạnh dưới bên trái và bên phải.
BƯỚC 6
Sau khi gắn giá treo tường và miếng đệm vào TV, lắp TV lên tường bằng khung đỡ treo tường đi kèm.
- Chú ý: Đảm bảo có hai người trở lên phối hợp cùng nhau khi treo TV lên tường. (Chỉ một người bê có thể làm rơi sản phẩm, dẫn đến thương tích hoặc hư hỏng.)
- Cẩn thận không làm kẹt dây điện giữa giá treo tường và TV khi treo TV. (Dây điện bị kẹt có thể dẫn đến hư hỏng sản phẩm.)
BƯỚC 7
Đẩy TV sát tường.
- Lưu ý đẩy nhẹ nhàng phần trên và dưới của TV để không gây ảnh hưởng đến TV.
- Nhẹ nhàng đẩy phần chính giữa phía trên TV thêm một lần nữa cho đến khi áp sát hoàn toàn vào tường.
- Chú ý: Không dùng lực quá mạnh lên màn hình. (Làm vậy có thể gây hư hỏng màn hình.)
* Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể được diễn đạt bằng ngôn từ mang tính chất quảng cáo và có thể khác với sản phẩm thực tế. Hình dáng, thông số kỹ thuật, v.v. của sản phẩm có thể thay đổi mà không thông báo trước vì mục đích cải thiện sản phẩm.
* Tất cả hình ảnh sản phẩm là hình chụp và có thể khác với sản phẩm thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy theo độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và thông số kỹ thuật của máy tính.
* Hiệu suất của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng và tình trạng hàng bán có thể khác nhau tùy theo cửa hàng.
