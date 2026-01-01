Giá treo tường cho TV LG OLED 55/65/77/83 inch dòng G2, G3, G4, G5, G6 (WB22EGB)

Dán nhãn chỉ dẫn lắp đặt màu xanh dương, được gấp theo hình chữ “L” vào mặt trên cùng của giá treo tường.

- Lưu ý dán nhãn chỉ dẫn lắp đặt bằng mặt dính.

- Dán nhãn theo đường dẫn thể hiện trên đỉnh giá treo tường. (2 điểm ở bên trái và bên phải)