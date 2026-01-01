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Giá treo tường cho TV LG OLED 55/65/77/83 inch dòng G2, G3, G4, G5, G6 (WB22EGB)
Giá treo tường cho TV LG OLED 55/65/77/83 inch dòng G2, G3, G4, G5, G6 (WB22EGB)
Tính năng chính
- Giá treo tường cho LG TV chính hãng
Vị trí lắp
*Vị trí lắp đặt thực tế của phụ kiện này có thể thay đổi tùy theo model sản phẩm.
*Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho model của bạn.
Cách lắp đặt
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho model của bạn.
BƯỚC 1
'Kéo giá treo tường đã lắp đặt trên tường về phía trước càng nhiều càng tốt.
- Sử dụng công cụ nếu cần
BƯỚC 2
Gấp nhãn chỉ dẫn lắp đặt thành hình chữ “L”.
- Lấy hai nhãn màu xanh dương ra khỏi bọc túi nhựa trong hộp rồi gấp lại.
BƯỚC 3
Dán nhãn chỉ dẫn lắp đặt màu xanh dương, được gấp theo hình chữ “L” vào mặt trên cùng của giá treo tường.
- Lưu ý dán nhãn chỉ dẫn lắp đặt bằng mặt dính.
- Dán nhãn theo đường dẫn thể hiện trên đỉnh giá treo tường. (2 điểm ở bên trái và bên phải)
BƯỚC 4
Gấp giấy chống trượt thành hộp.
- Lấy giấy chống trượt ra rồi gấp thành hộp theo đường gấp.
- Miết phần được đánh dấu để cố định hình dạng.
BƯỚC 5
Lắp hộp giấy chống trượt vào bên trong giá đỡ để tránh tình trạng giá đỡ bị đẩy về sau trong khi lắp TV.
- Đặt hộp sao cho phần mũi tên trước/sau hướng lên trên.
- Sau khi lắp hộp giấy chống trượt, hãy đẩy giá đỡ sao cho hộp không rơi ra.
BƯỚC 6
Đẩy hai chốt an toàn ở bên trái và bên phải giá đỡ để mở chốt.
BƯỚC 7
Dán nhãn chỉ dẫn lắp đặt màu đỏ đã gấp thành hình chữ “L” vào mặt trên cùng của giá treo tường.
- Lấy 2 miếng nhãn chỉ dẫn ra khỏi túi nhựa đi kèm trong hộp rồi gấp tương tự theo Bước 2.
- Lưu ý dán nhãn chỉ dẫn lắp đặt bằng mặt dính.
- Dán dọc theo đường dẫn thể hiện trên TV. (2 điểm ở bên trái và bên phải)
BƯỚC 8
Lắp TV vào giá treo tường.
- Lắp vít đệm trên TV vào các lỗ trên khung đỡ đã lắp trên tường. Khi lắp vít đệm vào lỗ xong, hãy hạ TV xuống
để cố định vít.
- Kiểm tra xem TV đã được cố định chắc chắn chưa bằng cách kéo phần dưới của TV ra.
- Khi lắp TV gắn kèm loa, giữ TV rồi nâng lên. Không giữ loa.
BƯỚC 9
Tháo hộp giấy chống trượt.
- Kéo TV về phía trước càng nhiều càng tốt để tháo hộp dễ hơn.
BƯỚC 10
Kéo hai chốt an toàn ở bên trái và bên phải của giá đỡ để đóng lại.
BƯỚC 11
Đẩy TV cho đến khi chạm sát tường.
- Đẩy nhẹ phần trên và phần dưới của TV, không dùng lực quá mạnh.
- Đẩy nhẹ phần chính giữa TV một lần nữa để lắp sát vào tường.
* Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể được diễn đạt bằng ngôn từ mang tính chất quảng cáo và có thể khác với sản phẩm thực tế. Hình dáng, thông số kỹ thuật, v.v. của sản phẩm có thể thay đổi mà không thông báo trước vì mục đích cải thiện sản phẩm.
* Tất cả hình ảnh sản phẩm là hình chụp và có thể khác với sản phẩm thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy theo độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và thông số kỹ thuật của máy tính.
* Hiệu suất của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng và tình trạng hàng bán có thể khác nhau tùy theo cửa hàng.
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Tất cả thông số
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Kích thước sản phẩm (W x H x D, mm)
450 x 130 x 10~120
Trọng lượng tịnh (g)
1,128
Trọng lượng sản phẩm (g)
1,255
TỔNG QUÁT
Mã linh kiện
MEC63567337
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