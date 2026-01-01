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Giá treo tường cho TV LG WB24GDA (VESA 600x400, 500x400)
Giá treo tường cho TV LG WB24GDA (VESA 600x400, 500x400)
Tính năng chính
- Giá treo tường cho LG TV chính hãng
- Tham khảo danh sách model tương thích bên dưới
Vị trí lắp
*Vị trí lắp đặt thực tế của phụ kiện này có thể thay đổi tùy theo model sản phẩm.
*Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho model của bạn.
Cách lắp đặt
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho model của bạn.
BƯỚC 1
A. Khoan lỗ ở vị trí tắc kê bằng mũi khoan Ø 8 mm với độ sâu từ 80 mm (3,1 inch) đến 100 mm (3,9 inch).
B. Làm sạch lỗ khoan.
C. Đóng tắc kê đi kèm vào để cố định giá treo tường vào lỗ. (Sử dụng búa khi đóng tắc kê.)
D. Ép khung đỡ giá treo tường sát vào tường để khớp với vị trí lỗ.
E. Siết chặt vít để cố định giá treo tường vào lỗ. Lúc này, hãy siết chặt vít bằng mô-men xoắn từ 45 kgf/cm (39 lbf/in) đến 60 kgf/cm (52 lbf/in).
BƯỚC 2
Gắn miếng đệm dẫn hướng và vít cố định miếng đệm dẫn hướng đi kèm vào các lỗ VESA.
BƯỚC 3
Nâng lò xo khóa lên trước khi lắp giá treo tường lên tường.
BƯỚC 4
Sau khi ép TV vào giá treo tường, hãy siết chặt các vít gắn trên TV vào giá treo tường.
* Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể được diễn đạt bằng ngôn từ mang tính chất quảng cáo và có thể khác với sản phẩm thực tế. Hình dáng, thông số kỹ thuật, v.v. của sản phẩm có thể thay đổi mà không thông báo trước vì mục đích cải thiện sản phẩm.
* Tất cả hình ảnh sản phẩm là hình chụp và có thể khác với sản phẩm thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy theo độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và thông số kỹ thuật của máy tính.
* Hiệu suất của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng và tình trạng hàng bán có thể khác nhau tùy theo cửa hàng.
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Tất cả thông số
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Kích thước sản phẩm (W x H x D, mm)
650 x 440 x 19 ~220
Trọng lượng tịnh (g)
5,8880
Trọng lượng sản phẩm (kg)
6
TỔNG QUÁT
Mã linh kiện
MEC63572501
Linh kiện
- 6 cái tắc kê cố định treo tường - 6 cái vít cố định treo tường - 4 cái guide spacer A - 4 cái đệm (set cushion) - 4 cái miếng đệm tròn - 2 cái vít điều chỉnh cân bằng - 4 cái guide spacer A
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