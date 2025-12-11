Điều khiển từ xa cho TV StandbyME 2

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
* Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể được diễn đạt bằng ngôn từ mang tính chất quảng cáo và có thể khác với sản phẩm thực tế. Hình dáng, thông số kỹ thuật… của sản phẩm có thể thay đổi mà không thông báo trước vì mục đích cải thiện sản phẩm.
* Tất cả hình ảnh sản phẩm là hình chụp và có thể khác với sản phẩm thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy theo độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và thông số kỹ thuật của máy tính.
* Hiệu suất của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng và tình trạng hàng bán có thể khác nhau tùy theo cửa hàng.