Kính gửi: Quý khách hàng

Thấu hiểu những khó khăn, tổn thất của đồng bào các tại Tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang (và Hà Giang cũ), Yên Bái, Lào Cai, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế sau cơn bão Số 10 Bualoi, Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng (LG Việt Nam) xin được bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc. Với mục tiêu luôn đồng hành cùng khách hàng, LG Việt Nam trân trọng thông báo Chính sách bảo hành áp dụng cho sản phẩm bị hư hại do cơn bão BUALOI gây ra với tên gọi:

“Chương trình LG CHUNG TAY SẺ CHIA, HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO TẠI VÙNG BÃO LŨ”

1. Địa điểm áp dụng: Các Xã bị ảnh hưởng sau cơn bão số 10: Tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang (và Hà Giang cũ), Yên Bái, Lào Cai, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

2. Sản phẩm áp dụng: TV, Màn hình máy tính, Máy tính, Loa, Tủ Lạnh, Điều hòa không khí, Máy lọc không khí, Máy hút ẩm, Máy hút bụi, Máy giặt, Máy sấy, Tủ chăm sóc quần áo, Máy rửa bát, Lò vi sóng.

3. Thời gian đăng ký: từ ngày 1/10/2025 đến ngày 31/10/2025.

(Thời gian thực hiện phụ thuộc vào tình trạng giao thông, điện, nước, Internet… tại địa phương)

4. Nội dung chương trình:

Ø Sản phẩm đang hoạt động bình thường:

- Miễn phí kiểm tra sản phẩm để phát hiện nguy cơ hư hỏng và đưa ra phương án khắc phục kịp thời;

- Miễn phí vệ sinh cơ bản để đảm bảo tuổi thọ sản phẩm được lâu bền hơn.

Ø Sản phẩm xuất hiện lỗi:

- Nhân công sửa chữa, Phí kiểm tra, đi lại, vận chuyển (nếu có): MIỄN PHÍ

- Phụ tùng, linh kiện thay thế (nếu có):

+ Sản phẩm TV, Màn hình, Máy tính: GIẢM GIÁ 30% đến 50%

+ Các sản phẩm áp dụng khác:

++ Sản phẩm nằm trong thời hạn bảo hành:

MIỄN PHÍ (khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng);

GIẢM GIÁ 30% đến 50% (Kho đại lý chính thức của LG bị ảnh hưởng trực tiếp do bão).

++ Sản phẩm nằm ngoài thời hạn bảo hành: GIẢM GIÁ 30% đến 50%

- Bán sản phẩm mới với giá ưu đãi: nếu sản phẩm bị hư hỏng nặng hoặc phụ tùng không có sẵn.

5. Điều kiện áp dụng:

- Chương trình chỉ áp dụng cho Khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng và các Đại lý của LG (không áp dụng cho các cửa hàng kinh doanh dịch vụ sửa chữa không được ủy quyền bởi LG Việt Nam); Chỉ áp dụng cho sản phẩm bị hư hỏng do ảnh hưởng trực tiếp bởi bão lũ (không áp dụng cho các sản phẩm đã bị sửa chữa bởi bên thứ 3).

- Sản phẩm không có hóa đơn mua hàng hoặc được kích hoạt hoạt bảo hành điện tử từ ngày 29/9/2025 sẽ được tính thời hạn bảo hành tối đa căn cứ vào ngày sản suất theo quy định của LG.

6. Cách thức đăng ký:

Để được hỗ trợ kiểm tra và sửa chữa sản phẩm, quý khách vui lòng liên hệ theo các hình thức sau:

- Tổng Đài Chăm sóc Khách hàng miễn phí của LG: 18001503

- Website chính thức của LG Việt Nam: https://www.lg.com/vn/tro-giup/

- Zalo hỗ trợ khách hàng chính thức của LG: LG Electronics Vietnam

LG Việt Nam cùng hệ thống Trung tâm bảo hành uỷ quyền tại địa phương sẽ luôn nỗ lực, đồng hành, chia sẻ cùng quý khách hàng để khắc phục thiệt hại và nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xin trân trọng cảm ơn!