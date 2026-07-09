Thông báo ngừng cung cấp một số dịch vụ đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội

Cảm ơn bạn đã sử dụng LG.com.

Chúng tôi xin thông báo rằng một số dịch vụ đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội liên kết với tài khoản LG Electronics sẽ bị ngừng cung cấp.

Khách hàng hiện đang sử dụng dịch vụ đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội nên xem kỹ thông tin bên dưới và lưu ý nội dung này để tiếp tục sử dụng dịch vụ.

1. Các dịch vụ đăng nhập bị ảnh hưở: Đăng nhập với Amazon

2. Ngày kết thúc dịch vụ: 09/07/26 (KST)

3. Thông báo về việc thay đổi ID do chấm dứt dịch vụ

- Nếu bạn hiện đang sử dụng một trong các tài khoản đăng nhập mạng xã hội bị ảnh hưởng, hãy bảo đảm rằng tài khoản của bạn đã được liên kết với địa chỉ email.

1) Nếu địa chỉ email đã được liên kết

Sau khi dịch vụ chấm dứt, bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ như bình thường bằng cách đăng nhập bằng địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn. Mọi thông tin tài khoản, bao gồm sản phẩm đã đăng ký và lịch sử mua hàng, sẽ vẫn được giữ nguyên.

Tuy nhiên, nếu bạn đã liên kết tài khoản mạng xã hội bị ảnh hưởng với các dịch vụ hoặc ứng dụng loa AI như Alexa hoặc Google Home, bạn sẽ cần kết nối lại các dịch vụ đó bằng tài khoản email LG Electronics của mình để tiếp tục sử dụng.

2) Nếu chưa liên kết địa chỉ email nào

Vui lòng đăng ký địa chỉ email trước ngày chấm dứt. Nếu không đăng ký địa chỉ email, kể từ ngày chấm dứt, bạn sẽ tự động bị xóa khỏi tất cả các dịch vụ được liên kết với tài khoản đó, đồng thời toàn bộ thông tin tài khoản, các sản phẩm đã liên kết và lịch sử mua hàng cũng sẽ bị xóa.

Ngoài ra, các kết nối với loa AI như Alexa và Google Home cũng sẽ tự động bị ngắt. Để tiếp tục sử dụng dịch vụ, hãy kết nối lại trong ứng dụng loa AI bằng địa chỉ email của tài khoản LG Electronics của bạn.

Các dịch vụ đăng nhập mạng xã hội không bị ảnh hưởng bởi việc ngừng cung cấp này sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường. Nếu bạn có thêm câu hỏi về thay đổi này, hãy gửi yêu cầu qua dịch vụ Liên hệ 1:1 của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để mang đến cho bạn các dịch vụ tốt hơn.

Cảm ơn.