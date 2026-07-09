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Thông báo ngừng cung cấp một số dịch vụ đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội

Để ý07/09/2026

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Cảm ơn bạn đã sử dụng LG.com.

 

Chúng tôi xin thông báo rằng một số dịch vụ đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội liên kết với tài khoản LG Electronics sẽ bị ngừng cung cấp.

Khách hàng hiện đang sử dụng dịch vụ đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội nên xem kỹ thông tin bên dưới và lưu ý nội dung này để tiếp tục sử dụng dịch vụ.

 

1. Các dịch vụ đăng nhập bị ảnh hưở: Đăng nhập với Amazon

2. Ngày kết thúc dịch vụ: 09/07/26 (KST)

3. Thông báo về việc thay đổi ID do chấm dứt dịch vụ

- Nếu bạn hiện đang sử dụng một trong các tài khoản đăng nhập mạng xã hội bị ảnh hưởng, hãy bảo đảm rằng tài khoản của bạn đã được liên kết với địa chỉ email.

 

1) Nếu địa chỉ email đã được liên kết

Sau khi dịch vụ chấm dứt, bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ như bình thường bằng cách đăng nhập bằng địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn. Mọi thông tin tài khoản, bao gồm sản phẩm đã đăng ký và lịch sử mua hàng, sẽ vẫn được giữ nguyên.

Tuy nhiên, nếu bạn đã liên kết tài khoản mạng xã hội bị ảnh hưởng với các dịch vụ hoặc ứng dụng loa AI như Alexa hoặc Google Home, bạn sẽ cần kết nối lại các dịch vụ đó bằng tài khoản email LG Electronics của mình để tiếp tục sử dụng.

 

2) Nếu chưa liên kết địa chỉ email nào

Vui lòng đăng ký địa chỉ email trước ngày chấm dứt. Nếu không đăng ký địa chỉ email, kể từ ngày chấm dứt, bạn sẽ tự động bị xóa khỏi tất cả các dịch vụ được liên kết với tài khoản đó, đồng thời toàn bộ thông tin tài khoản, các sản phẩm đã liên kết và lịch sử mua hàng cũng sẽ bị xóa.

Ngoài ra, các kết nối với loa AI như Alexa và Google Home cũng sẽ tự động bị ngắt. Để tiếp tục sử dụng dịch vụ, hãy kết nối lại trong ứng dụng loa AI bằng địa chỉ email của tài khoản LG Electronics của bạn.

 

Các dịch vụ đăng nhập mạng xã hội không bị ảnh hưởng bởi việc ngừng cung cấp này sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường. Nếu bạn có thêm câu hỏi về thay đổi này, hãy gửi yêu cầu qua dịch vụ Liên hệ 1:1 của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để mang đến cho bạn các dịch vụ tốt hơn.

 

Cảm ơn.

QUAY LẠI CÁC KẾT QUẢ
Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 