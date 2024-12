Chez LG electronics, nous maintenons des normes élevées d’excellence en repérant, en embauchant et en gardant les « bonnes personnes ».

Qui sont les « bonnes personnes »? Ce sont des personnes qui recherchent les défis et qui suivent leurs rêves avec la créativité et la volonté nécessaires pour atteindre le plus haut niveau de performance. Ce sont des joueurs d’équipe engagés et enthousiastes, des personnes qui innovent constamment et qui donnent la priorité aux clients. Ce sont des penseurs passionnés et professionnels, désireux de jouer un rôle actif sur la scène mondiale. Et surtout, ce sont des personnes intègres qui apprécient le LG way.

Valorisant les différents points de vue essentiels à la réussite, nous nous efforçons d’embaucher et de garder dans nos rangs des employés uniquement sur la base de leur talent, de leur ambition, de leurs idées et de leurs résultats. Pour y parvenir, LG electronics a rédigé et fait connaître une politique visant à contrer la discrimination afin de faciliter un environnement dans lequel des personnes aux valeurs et aux croyances diverses peuvent travailler en équipe. Nos employés viennent de tous les horizons et leurs origines diverses reflètent notre caractère véritablement international.

LG electronics applique les mêmes principes de recrutement dans tous ses bureaux à travers le monde. Les candidats doivent consulter l’une de nos offres d’emploi et suivre les instructions en ligne afin de s’assurer que leur candidature est reçue par le service des ressources humaines. Après réception de la candidature, nous examinerons les documents et déterminerons si l’expérience et les compétences conviennent pour le poste. Les candidats retenus passeront l’un de nos examens ou entretiens de suivi, en fonction du poste.

Pour en savoir plus sur les carrières chez LG, veuillez visiter notre site de carrière mondiale

Pour voir nos offres d’emploi et trouver le poste qui vous convient, veuillez consulter la page joignez-vous à l'équipe.