Avec une grande capacité et des innovations de refroidissement, les réfrigérateurs-congélateurs de style américain sont dotés de technologies de pointe et d'une porte UltraSleek qui améliore instantanément le décor de n'importe quelle cuisine. Bénéficiant de la capacité de contenir jusqu'à 35 sacs de courses, de distributeurs d'eau et de glace, et d'une gamme de fonctionnalités intelligentes, le réfrigérateur congélateur de style américain est idéal pour conserver plus de nourriture fraîche plus longtemps. Parfait pour les familles ou les grands ménages qui ont besoin de plus d'espace de stockage pour les aliments et les boissons de leur réfrigérateur, les réfrigérateurs-congélateurs de style américain offrent une capacité incroyable sans compromettre le style.

Pour ceux qui recherchent une offre plus personnalisée, le réfrigérateur-congélateur de style américain LG NatureFRESH™ GSLV70PZTF est doté de la technologie Smart Learner, via l'application ThinQ™, qui fournit une connectivité Wi-Fi afin que vous puissiez faire fonctionner et surveiller les appareils à distance, que ce soit pour changer la température ou pour activer le gel express en préparation du chargement de vos articles après une course à l'épicerie. Avec l'ajout de Smart Learner, les consommateurs peuvent profiter d'un fonctionnement pratique et personnalisé. Smart Learner modifie le comportement de l'appareil en fonction de vos habitudes d'utilisation, en refroidissant de manière proactive et en laissant tomber les produits en mode basse consommation, la consommation d'énergie est réduite et vous pouvez économiser sur les coûts de fonctionnement globaux. Le modèle LG NatureFRESH ™ GSLV70PZTF est plombé et disponible dans les couleurs Shiny Steel ou Matte Black.

La gamme complète de réfrigérateurs-congélateurs de style américain de LG est disponible en modèles avec ou sans plomberie, et dans une variété de couleurs telles que le graphite foncé, l'acier brillant, l'acier inoxydable et le noir mat.