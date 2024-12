KOMPRESSOR, Le 1er aspirateur sans sac doté d’un compresseur de poussière

LG Electronics révolutionne le grand ménage de printemps en présentant la toute première gamme d’aspirateurs sans sac équipés d’un compresseur de poussière motorisé. Cette gamme se compose de 4 modèles.

Très en vogue, le segment des sans sac connait depuis plusieurs années la plus forte croissance sur le marché des aspirateurs soit +32% en volume et +42% en valeur (à fin 2006-source GFK).

Aspiration plus puissante au cours du temps, pas de sac à racheter, le sans sac possède de multiples avantages. Cependant, il y a aussi deux gros inconvénients lorsque l’on vide le bac : la formation d’un nuage de poussières et une vidange trop fréquente.

Avec la technologie KOMPRESSOR, unique au monde et développée par LG, le constructeur apporte enfin une vraie réponse pour pallier à ces insatisfactions. Une première mondiale qui va révolutionner le quotidien !







Halte aux poussières, place à un air pur

Avec la gamme d’aspirateurs KOMPRESSOR, LG met à disposition de tous, la 1ére gamme d’aspirateurs sans sac équipés d’un compresseur de poussière motorisé.





Comment cela marche ?

La partie inférieure du bac à poussières est composée de 2 pales : l’une fixe, l’autre rotative. Cette dernière, grâce à un moteur, effectue un balayage alternatif qui vient compacter la poussière contre la pale fixe. Avec ce système unique au monde et breveté par LG, la poussière est compressée et l’on obtient 2 galets de poussières.





L’indicateur de remplissage du bac à poussière vous avertit quand il est plein. Lors de la vidange du bac, les galets tombent en blocs ultra-compacts ce qui élimine tout risque de nuage de poussière. Les particules, qui viennent d’être aspirées, ne sont pas remises en suspension dans l’air.





Kompressor, le sans sac enfin propre!





Avec la technologie KOMPRESSOR, la poussière est compactée dès qu’elle tombe dans le collecteur, minimisant ainsi l’espace occupé et augmentant la capacité du bac. Le nombre de vidange est divisé par 4 par rapport à d’autres aspirateurs de même capacité.

Vous viderez le bac moins souvent !





Quand vous videz le bac, les deux galets tombent facilement. Ils n’adhèrent pas à la paroi, le bac est plus facile à nettoyer.







La puissance au service de la maison

La gamme KOMPRESSOR est dotée de la nouvelle aspiration multi-cyclonique développée par LG.





Comment cela marche ?

Le flux d’air aspiré s’engage dans le cyclone principal dont la force centrifuge sépare l’air des plus grosses particules de poussière qui tombent dans le collecteur. A la sortie du cyclone principal, le flux d’air est orienté vers les cyclones auxiliaires. Les cyclones auxiliaires sont plus petits et ont une force centrifuge plus importante que dans le cyclone principal. Ils épurent l’air des derniers résidus encore présents. La poussière n’entrave plus le flux d’air aspiré.





De plus il n’y a ni sac, ni cassette, ni filtre en tissu ou en mousse dans le bac à poussière. Ces derniers se bouchent au fur et à mesure au cours du temps. Ils sont eux aussi responsables de la perte de puissance d’aspiration. En leur absence, le flux d’air n’est plus obstrué.





Les multi-cyclones associés à l’efficacité du moteur permettent d’offrir une aspiration puissante et durable en éliminant en profondeur tous les éléments responsables des allergies (acariens, pollens, poussières, poils d’animaux domestiques).





Autre avantage, les filtres en tissu ou en mousse sont très difficiles à nettoyer. Le filtre conique présent dans le bac du Kompressor est en plastique. Il ne se bouche pas !

Il se lave en un clin d’œil : on le passe sous l’eau et on le sèche. Le nettoyage du bac et du filtre est facile !





L’expert anti allergies et bactéries

La gamme KOMPRESSOR est dotée d’un filtre HEPA (Haute Efficacité sur les Particules Aériennes) qui assure la filtration des poussières les plus infimes. Les particules de moins de 0,3 microns sont stopées. Ils filtrent jusqu’à 99,95% des particules résiduelles. Ils sont également lavables, ce qui leur confère un niveau de résultat durable. L’entretien de l’appareil est facilité et les risques d’allergies limitées.

Par ailleurs, pour le modèle haut de gamme des ions d’argent ont été ajoutés à la composition des plastiques du bac à poussières. Ce traitement stoppe le développement bactérien au sein du récipient et facilite également son nettoyage. L’aspirateur peut être ainsi rangé dans un espace clos sans risque de propagation bactérienne.







Un professionnel de la poussière agrée





Grâce à toutes les avancées technologiques spectaculaires réunies dans le modèle haut de gamme KOMPRESSOR, LG a pu obtenir la certification BAF.

Selon plusieurs critères, un certificat délivré par la British Allergy Fondation atteste de l’efficacité du produit à éliminer les agents allergènes.

Ainsi ont été reconnus par le BAF :

• L’aspiration multi-cyclonique puissante pour une élimination en profondeur des agents allergènes

• Absence d’émissions de carbone

• Filtration HEPA pour retenir les particules de poussières

• Traitement du bac aux ions d’argent pour détruire les bactéries







Un ménage plus malin, un environnement sain

Remarquable par sa performance et son avancée technologique, la gamme KOMPRESSOR se distingue également par un design soigné et dynamique aux formes arrondies et ultra modernes. Haut en couleurs, l’aspirateur ne se cache plus au fond d’un placard et ses dimensions compactes permettent de le ranger n’importe où. La gamme KOMPRESSOR se compose de 4 modèles disposant tous des mêmes fonctionnalités. Sans pitié pour la poussière, son moteur affiche une puissance maximale de 2000W, et une puissance utile de 350W.

Un flux d’air optimisé de 30 dm3/s, et une dépression maximale de 33kPa assurent un dépoussiérage impeccable, en profondeur. Le bac peut stocker jusqu’à 2 litres de saletés et dispose d’un indicateur de remplissage. Pratique et ergonomique, le variateur de puissance est situé sur la poignée ergonomique pour une prise en main parfaite.

Enfin son tube télescopique s’adapte à la hauteur de l’utilisateur pour un plus grand confort d’aspiration.





Chaque modèle se différencie ensuite par des accessoires multi-usages pour plus d’efficacité. En effet, LG propose l’accessoire 2 en 1 sur tous les produits. Puis la montée en gamme se fait en ajoutant à chaque fois une brosse : la brosse parquet, puis la brosse Turbo-combi et enfin la mini-turbine.

L’accessoire 2 en 1 est idéal pour nettoyer les canapés et permet de dépoussiérer les meubles ou objets fragiles en toute sérénité.





La brosse Turbo-combi fonctionne comme une turbo brosse, sur la moquette elle décolle parfaitement les fils, peluches et poils d’animaux. En appuyant sur la pédale, le rouleau s’arrête et on peut utiliser l’aspirateur sur un sol dur ou sur le parquet.

La mini-turbine est le complément idéal de la brosse Turbo-combi : elle permet de supprimer les particules allergènes et surtout les poils d’animaux sur les canapés ou marches d’escalier.

Grâce à cet éventail d’accessoires astucieux et puissants, le ménage n’est plus une corvée et la poussière n’a aucune chance !