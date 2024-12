LG ANNONCE LE LANCEMENT MONDIAL DES APPAREILS RÉVOLUTIONNAIRES " THINQ UP " DE LG

Casablanca le 13 janvier 2023 -



LG Electronics (LG) a annoncé le lancement mondial de ses appareils électroménagers évolutifs LG ThinQ UP, notamment des réfrigérateurs, des laveuses, des sèche-linges, des cuisinières à four et des lave-vaisselles. Capables de s'adapter aux besoins uniques et à l'évolution du mode de vie de chaque client, les appareils électroménagers de LG permettent aux utilisateurs de profiter de nouvelles caractéristiques et fonctions sans avoir à effectuer d'achats supplémentaires. Lancé en Corée du Sud en janvier 2022, LG ThinQ UP commencera à être déployé à l'international à partir de mars 2023 aux États-Unis, et sa disponibilité sur d'autres marchés clés suivra.

Construits autour du concept centré sur le client, les appareils LG ThinQ UP peuvent intégrer de nouvelles fonctionnalités tout au long de leur cycle de vie, offrant ainsi plus de valeur aux utilisateurs au fil du temps. LG développera continuellement des mises à jour logicielles et des ajouts matériels faciles à installer, offrant des options spécialisées et de nouvelles commodités basées sur les habitudes d'utilisation et les suggestions des propriétaires d'appareils ThinQ UP.





L'une des fonctionnalités personnalisées disponibles en téléchargement en 2023, le mode Laundry Saver peut être appliqué aux modèles de sèche-linge dotés de ThinQ UP. Extrêmement utile pour les moments où le sèche-linge ne peut pas être déchargé tout de suite, le mode Laundry Saver maintient le tambour en rotation après la fin du cycle (et jusqu'à l'ouverture de la porte du sèche-linge) pour aider à prévenir les plis et les odeurs. Une autre fonctionnalité proposée est le contrôle amélioré de la luminosité nocturne pour les réfrigérateurs avec ThinQ UP, qui rend l'éclairage intérieur des réfrigérateurs plus doux la nuit afin de ne pas " aveugler " les utilisateurs lorsqu'ils ouvrent la porte. Toutes les nouvelles fonctionnalités logicielles sont optionnelles et peuvent être facilement téléchargées depuis l'application LG ThinQ.*





"Un nouveau paradigme dans l'industrie de l'électroménager, LG ThinQ UP est une solution innovante et nouvelle qui offre une valeur client sans précédent et des expériences utilisateur différenciées", a déclaré M. Lyu Jae-cheol, président de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. "Nous continuerons à proposer des solutions de style de vie sophistiqué qui offrent des performances personnalisées, des fonctionnalités pratiques et des possibilités de mise à niveau personnalisables."





Les visiteurs peuvent découvrir toutes les dernières innovations de LG, y compris les nouveaux appareils ThinQ UP, au stand de la société (#15501, Las Vegas Convention Center) au CES 2023 à Las Vegas du 5 au 8 janvier.





* Les fonctions ThinQ UP sont disponibles sur les modèles de produits limités lancés après le quatrième trimestre de 2022 aux États-Unis.





À propos de LG Electronics Maroc



La marque LG a été créée en 1998. La société est un leader mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 centres d'affaires répartis dans le monde entier.