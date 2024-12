LG PRÉSENTE SES DERNIÈRES SOLUTIONS D'AFFICHAGE SOUS LE THÈME " LIFE, BE BLOOMED " AU SALON ISE 2023

Casablanca, 06 février 2023 - LG Electronics (LG) présente ses solutions d'affichage numérique de pointe au salon Integrated Systems Europe (ISE) 2023, qui se tient aujourd'hui à Barcelone, en Espagne. La gamme complète de solutions d'affichage de la société - y compris les écrans Micro LED, la signalisation OLED transparente et les écrans LED - est exposée à travers un certain nombre d'espaces numérisés démontrant des cas d'utilisation et des applications pour différents secteurs, notamment le commerce de détail, les entreprises, l'éducation et l'hôtellerie.





Adoptant le thème "Life, Be Bloomed" pour l'ISE de cette année, LG présente des solutions d'affichage innovantes qui offrent un monde de possibilités et le pouvoir de rendre la vie meilleure, chaque jour. Les visiteurs du stand de la société pourront découvrir des solutions créées pour favoriser de meilleures communications professionnelles, des solutions qui offrent une visibilité claire et s'intègrent parfaitement dans divers environnements commerciaux, et des solutions capables de transmettre l'émotion et le dynamisme d'œuvres d'art numériques époustouflantes d'une toute nouvelle manière.

L'énorme LG MAGNIT 8K Micro LED de 272 pouces (modèle LSAB007) fait ses débuts à l'ISE avec un écran totalement époustouflant, tant par son échelle que par sa qualité d'image. L'énorme Micro LED utilise des millions de pixels micrométriques auto-émissifs pour créer des images d'une vivacité et d'une profondeur exceptionnelles, tandis que sa résolution 8K (7 680 x 4 320) permet d'obtenir des détails d'une grande netteté.

LG MAGNIT 8K offre une cohérence de couleurs impressionnante et un grand angle de vision. Cette solution d'affichage remarquable hypnotisera les visiteurs du stand de la société, en les captivant avec des séquences 8K exclusives qui capturent la beauté et la splendeur du monde naturel. Grâce à sa taille gigantesque et à sa superbe qualité d'image, LG MAGNIT est une excellente solution pour mettre en valeur l'art médiatique dans les espaces publics et pour une utilisation dans les salles de contrôle des bâtiments, les salles de conférence et les halls d'entrée des entreprises et des hôtels.

Autre spectacle pour les visiteurs, la Micro LED 8K de LG est synchronisée avec 56 écrans OLED transparents (modèle 55EW5G-V), couvrant les deux côtés de l'entrée du hall d'exposition LG, pour créer une expérience d'art médiatique incroyablement immersive. Cette configuration d'affichage captivante transporte les visiteurs dans un monde de couleurs et de merveilles - un monde rendu vivant par les technologies d'affichage de pointe de la société.

Au salon ISE 2023, LG présentera également pour la première fois ses solutions pour les studios de production virtuels. Un studio de production virtuel permet aux créateurs de contenu de tourner des séquences d'action en direct sur une toile de fond entièrement numérique, réalisée en affichant des décors virtuels sur une série d'écrans LED connectés en continu. LG et ses partenaires professionnels, dont Mo-Sys et ARRI, montreront aux visiteurs comment fonctionne un studio de production virtuel - et comment il peut être utilisé pour des applications de divertissement, comme le cinéma et la télévision, et pour la diffusion interne des entreprises - et présenteront les écrans LED de LG et les solutions connexes.

Au centre du stand de LG se trouve le Floating CUBE LED, une sculpture LED qui combine de manière créative quatre écrans LED 2K (modèle LSCB012). Basé sur le principe de la Tenségrité, un principe structurel lié à la résistance à la traction, le CUBE présente un art numérique anamorphique tridimensionnel saisissant qui se déplace et coule sur les surfaces des écrans. Les écrans LED à pas fin de LG offrent une qualité d'image réaliste, tandis que le concept d'angle à 90 degrés de l'installation CUBE renforce le sentiment d'observer des objets réels en 3D dans un espace physique réel.

De plus, LG présente sa nouvelle solution d'apprentissage numérique, LG CreateBoard (modèle TR3DK), à l'ISE 2023. Un tableau numérique interactif conçu pour engager, informer et inspirer les étudiants, et encourager une plus grande collaboration, le nouveau modèle offre LG CreateBoard Lab pour la création de contenu et la rédaction, et LG CreateBoard Share pour le contenu sans fil et le partage d'écran. L'exposition présente également LG ConnectedCare DMS, une solution de gestion des appareils basée sur le cloud pour les écoles et autres environnements d'apprentissage, qui permet la gestion à distance de plusieurs écrans.

Dans le cadre de son exposition complète, LG présente des solutions de gestion pratiques basées sur le cloud et adaptées aux besoins de divers secteurs, notamment le commerce de détail, les entreprises, l'éducation et l'hôtellerie. LG Pro:Cloud est une plateforme cloud permettant d'accéder aux solutions de gestion de contenu (CMS) de LG, y compris Pro:Centric Cloud (hospitalité) et SuperSign Cloud, tandis que LG ConnectedCare est une solution de gestion à distance qui permet de surveiller les enseignes, de vérifier la consommation d'énergie et d'ajuster la luminosité de l'écran via le tableau de bord énergétique intégré.1

L'engagement continu de LG en faveur du développement durable2 sera également mis en évidence à l'ISE 2023. Dans la zone ESG, les visiteurs pourront découvrir des innovations telles que les solutions de gestion intelligente de l'énergie basées sur le cloud qui aident à réduire la consommation d'énergie et les panneaux de signalisation UHD 4K (modèle UL3J-EP), dont les composants sont partiellement fabriqués à partir de plastique recyclé, et jeter un coup d'œil au kiosque LG, qui favorise l'inclusion numérique grâce à un clavier tactile pour les malvoyants.

"À l'ISE 2023, LG démontre comment ses solutions d'affichage peuvent apporter une valeur ajoutée dans pratiquement tous les secteurs commerciaux ou domaines de votre vie que vous pouvez citer", a déclaré M. Paik Ki-Mun, Vice-président senior et Responsable de l'unité commerciale Information Display de LG Electronics Business Solutions Company. "Bien plus que de simples écrans destinés à présenter du contenu, nos solutions d'affichage peuvent vous aider à vous connecter, à créer, à communiquer et à collaborer - en élargissant et en numérisant votre expérience quotidienne d'une multitude de façons nouvelles et pratiques."

www.lginformationdisplay.com/ise2023. Les visiteurs d'ISE 2023 trouveront le stand de LG dans le hall 3 (stand 3K 200) du centre de conférences Gran Via de Fira Barcelona. Pour en savoir plus sur les solutions d'affichage numérique de LG à ISE 2023, veuillez consulter le site

1 Le tableau de bord de l'énergie sera publié en 2023.

À propos de LG Electronics Maroc





La marque LG a été créée en 1998. La société est un leader mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 centres d'affaires répartis dans le monde entier.