Découvrez l’IA Core-Tech
dans les appareils LG
L’ingénierie éprouvée de LG Core-Tech depuis 1998, évolue désormais pour devenir AI Core-Tech, combinant précision mécanique et sensibilité centrée sur l’humain, incarnant la vision de LG « Intelligence attentionnée ».
Les appareils LG AI,
alimentant l’évolution de la maison
Derrière chaque petite touche, LG AI Core-Tech transforme des décennies d’expertise en action réfléchie : apprentissage, adaptation et réponses dans toute votre maison.