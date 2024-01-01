About Cookies on This Site

Logo appareils LG AI avec texte AI en dégradé

Découvrez l’IA Core-Tech
dans les appareils LG

Symbole LG AI avec des lignes dégradées entrelacées rouges et violettes créant une forme infinie semblable à un cœur sur un fond noir
Texte en dégradé « AI to the Core » dans des tons rouges à violets sur un fond noir

L’ingénierie éprouvée de LG Core-Tech depuis 1998, évolue désormais pour devenir AI Core-Tech, combinant précision mécanique et sensibilité centrée sur l’humain, incarnant la vision de LG « Intelligence attentionnée ».

Gamme d’appareils électroménagers LG, dont les réfrigérateurs, les machines à laver, les sèche-linge et les appareils de cuisine présentés sur une scène sombre avec un plancher à motif de carte de circuit imprimé

Un héritage éprouvé

Des décennies d’expertise en ingénierie conçues pour offrir des performances durables.

Sans problème

Conçu pour simplifier les tâches et faciliter votre routine quotidienne.

Prêt pour l’avenir

Conçu pour évoluer avec des mises à jour et s’adapter à votre style de vie.

Les appareils LG AI,
alimentant l’évolution de la maison

Derrière chaque petite touche, LG AI Core-Tech transforme des décennies d’expertise en action réfléchie : apprentissage, adaptation et réponses dans toute votre maison.

Puce LG AI Core-Tech visualisant un traitement intelligent des données avec des lignes de circuit brillantes, symbolisant la façon dont les appareils LG IA apprennent, s’adaptent et optimisent les performances dans toute la maison.

Appareils de lessive LG AI, y compris le lave-linge et sèche-linge à chargement frontal, présentés sur un fond de circuit numérique violet
Appareils de lessive LG AI
Appareils de cuisine LG AI, y compris un réfrigérateur, un lave-vaisselle et un four, affichés sur un fond de circuit numérique violet
Appareils de cuisine LG AI