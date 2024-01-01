We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Cuisine réinventée
avec LG AI Core-Tech
L’essence des appareils de cuisine
LG AI
Conçu pour fonctionner efficacement, répondre intuitivement et simplifier le contrôle au quotidien.
L’IA au cœur,
Fraîcheur optimale
AI Core-Tech coordonne le refroidissement autour de votre routine, pour préserver la fraîcheur avec une précision naturelle.
Onduleur AI
Conçu pour la stabilité,
optimisé par l’IA
Alimenté par une analyse intelligente des habitudes, le compresseur à onduleur LG AI ajuste la vitesse du moteur pour un refroidissement stable et efficace, offrant un contrôle précis et une fiabilité durable.
AI Fresh
Fraîcheur à la période de pointe, prête à l’avance
En analysant trois semaines d’utilisation, il abaisse la température de 1 °C deux heures avant la période de pointe, en gardant les aliments frais lorsque cela compte le plus1).
Durabilité
Performances fiables conçues pour durer
Grâce à une ingénierie durable et à des diagnostics intelligents, le compresseur à onduleur AI de LG est conçu pour réduire les temps d’arrêt et la maintenance.
ThinQ™3⁾
Accès total entre vos mains
Apprentissage de chaque habitude pour offrir une expérience en cuisine vraiment intelligente.
Réglage précis de la température et de l’énergie pour un entretien sans effort.
Écoute et réponse en temps réel pour vous simplifier la vie.
Découvrez l’IA Core-Tech
FAQ
Q.
Qu’est-ce que LG AI Core-Tech ?
A.
LG AI Core-Tech intègre l’intelligence artificielle à des technologies clés comme les moteurs et les compresseurs. Il permet un contrôle intelligent des appareils, optimisant les performances, l’efficacité énergétique et la personnalisation des utilisateurs.
Q.
Quels sont les avantages de l’utilisation d’un appareil LG AI ?
A.
Les appareils LG AI offrent un fonctionnement plus intelligent, des économies d’énergie améliorées et des performances personnalisées. Ils facilitent les tâches quotidiennes en apprenant vos habitudes et en automatisant les fonctions clés, améliorant de fait votre mode de vie.
Q.
Les réfrigérateurs LG AI sont-ils économes en énergie ?
A.
Oui, les réfrigérateurs LG ThinQ™ sont pensés pour l’efficacité énergétique. Ils offrent des fonctionnalités telles que des modes d’économie d’énergie et des systèmes de refroidissement avancés qui maintiennent des températures constantes, permettant de réduire la consommation d’énergie.
Clause de non-responsabilité
1)AI Fresh
-« Smart Fresh Air » a été renommé « AI Fresh » ; il s’agit d’un changement de nom uniquement et n’affecte pas la fonctionnalité du produit.
-Pour utiliser la fonction « AI Fresh », le produit doit être connecté à l’application « LG ThinQ ».
Application LG ThinQ® disponible sur les smartphones Android ou iOS compatibles. Téléphone et connexion de données WiFi à domicile requis et inscription du produit avec LG ThinQ™ requise. Rendez-vous sur lg.com/au/lg-thinq pour des fonctionnalités, la compatibilité système et la disponibilité du service, qui peuvent varier selon le pays et le modèle.
2)Mode d’économie de l’IA
-Le mode d’économie de l’IA peut être ajusté en deux étapes (jusqu’à 4,5 % pour l’étape 1 et jusqu’à 20 % pour l’étape 2), et le taux d’économie varie en fonction de la classe énergétique et des spécifications du produit.
-Le taux d’économies de l’IA pour chaque étape peut varier en fonction des conditions d’utilisation réelles.
-Les détails spécifiques du test pour le taux d’économie sont les suivants :
1.Modèle de test : M876AAA582
2.Conditions de test : Congélateur à -18 °C, réfrigérateur à 3 °C, sans charge
3. Conditions d’installation : Température ambiante à 25 °C, humidité à 55 %
4.Méthode de test : ouverture de 8 heures, absence d’ouverture de 16 heures. Durée totale d’ouverture pendant les heures d’ouverture : Réfrigérateur 28 fois, congélateur 6 fois. Les résultats énergétiques pour chaque étape du mode d’économie d’IA sur 3 jours sont convertis en consommation d’énergie sur 24 heures et comparés.
5. Lorsque vous utilisez le mode Économie de l’IA, le cycle d’élimination du givre et la vitesse du compresseur peuvent être ajustés en fonction de l’environnement. L’application de l’étape 2 peut entraîner une augmentation de la température interne du congélateur et du réfrigérateur.
6. Les résultats des tests ont été vérifiés par TÜV Rheinland Inc. en utilisant la méthode de test spécifiée, mais ils peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation réel.
7. Le mode Économie de l’IA n’est pris en charge que par l’application LG ThinQ, et LG ThinQ peut avoir certaines limitations en termes d’environnements et de méthodes d’utilisation pris en charge.
-La vidéo est utilisée à titre d’illustration uniquement. La disponibilité des produits dotés du mode Économie de l’IA peut varier selon les pays.
3)ThinQ™
-EER 8,9 ('19Y) → EER 9,7 ('24Y)
-Lors de l’utilisation du mode économie d’énergie de niv.2
