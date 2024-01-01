Clause de non-responsabilité

1)AI Fresh

-« Smart Fresh Air » a été renommé « AI Fresh » ; il s’agit d’un changement de nom uniquement et n’affecte pas la fonctionnalité du produit.

-Pour utiliser la fonction « AI Fresh », le produit doit être connecté à l’application « LG ThinQ ».

Application LG ThinQ® disponible sur les smartphones Android ou iOS compatibles. Téléphone et connexion de données WiFi à domicile requis et inscription du produit avec LG ThinQ™ requise. Rendez-vous sur lg.com/au/lg-thinq pour des fonctionnalités, la compatibilité système et la disponibilité du service, qui peuvent varier selon le pays et le modèle.

2)Mode d’économie de l’IA

-Le mode d’économie de l’IA peut être ajusté en deux étapes (jusqu’à 4,5 % pour l’étape 1 et jusqu’à 20 % pour l’étape 2), et le taux d’économie varie en fonction de la classe énergétique et des spécifications du produit.

-Le taux d’économies de l’IA pour chaque étape peut varier en fonction des conditions d’utilisation réelles.

-Les détails spécifiques du test pour le taux d’économie sont les suivants :

1.Modèle de test : M876AAA582

2.Conditions de test : Congélateur à -18 °C, réfrigérateur à 3 °C, sans charge

3. Conditions d’installation : Température ambiante à 25 °C, humidité à 55 %

4.Méthode de test : ouverture de 8 heures, absence d’ouverture de 16 heures. Durée totale d’ouverture pendant les heures d’ouverture : Réfrigérateur 28 fois, congélateur 6 fois. Les résultats énergétiques pour chaque étape du mode d’économie d’IA sur 3 jours sont convertis en consommation d’énergie sur 24 heures et comparés.

5. Lorsque vous utilisez le mode Économie de l’IA, le cycle d’élimination du givre et la vitesse du compresseur peuvent être ajustés en fonction de l’environnement. L’application de l’étape 2 peut entraîner une augmentation de la température interne du congélateur et du réfrigérateur.

6. Les résultats des tests ont été vérifiés par TÜV Rheinland Inc. en utilisant la méthode de test spécifiée, mais ils peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation réel.

7. Le mode Économie de l’IA n’est pris en charge que par l’application LG ThinQ, et LG ThinQ peut avoir certaines limitations en termes d’environnements et de méthodes d’utilisation pris en charge.

-La vidéo est utilisée à titre d’illustration uniquement. La disponibilité des produits dotés du mode Économie de l’IA peut varier selon les pays.

3)ThinQ™

-EER 8,9 ('19Y) → EER 9,7 ('24Y)

-Lors de l’utilisation du mode économie d’énergie de niv.2

