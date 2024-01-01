Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Bienvenue chez LG Maroc !

Précurseur de l’industrie de l’électronique grand public, LG Electronics fait incontestablement partie des meilleures marques électroménager, mais aussi présente dans tous les secteurs : TV, audio, vidéo, informatique, smartphone, appareil connecté WiFi… Outre LG Maroc, LG Electronics est déjà présente dans plus de 100 pays.

LG Electronics est non seulement une des marques les plus fiables de l’électroménager, c'est aussi une entreprise qui œuvre en faveur de l'environnement et qui sait innover sur le plan technologique et numérique. Votre magasin electromenager au Maroc vous propose des produits qui vous facilitent et vous rendent la vie meilleure, tout en restant attentif au bien-être de notre planète. Et depuis toujours, LG met tout en œuvre pour garantir la fiabilité de ses produits. Dès lors à travers LG Maroc, vivez tous les grands moments que la vie vous apporte comme vous le souhaitez, « Life’s Good » !

 

LG Maroc vous propose le meilleur de l’électroménager actuel !

En tant que top marque de l’électroménager, retrouvez chez LG Maroc tout ce dont vous aurez besoin pour vous alléger de vos tâches quotidiennes et vous rendre la vie meilleure : réfrigérateurs , lave-linge standard ou machine à laver séchante, lave-vaisselle, micro-ondes, aspirateurs, sèche-linge… Découvrez des appareils électroménagers à la pointe de la technologie actuelle. Certains appareils électroménagers peuvent être connectés à un smartphone ou une tablette via une appli et le WiFi. Vous pourrez ainsi voire par exemple le contenu de votre frigo à distance, recevoir une notification quand la machine à laver a fini de tourner ou encore démarrer le lave-vaisselle à un instant programmé… Choisissez tout simplement le meilleur de l’électroménager au Maroc!

Chez votre magasin electroménager LG Electronics Maroc, découvrez par exemple le réfrigérateur américain Door to Door doté de la fonction Smart InstaView™. Equipé d’un écran tactile ACL, la façade en verre du réfrigérateur devient transparent. Vous pouvez alors observer l’intérieur du réfrigérateur sans même ouvrir la porte ! Découvrez aussi UV Nano, une technologie sous les feux de la rampe contre les bactéries grâce avec la lumière UV !

En matière de lave-linge, découvrez les moteurs Direct-Drive qui n’ont ni courroie ni poulie entre cuve et tambour, le système 6-motion qui choisit des mouvements selon la nature du linge, le programme TurboWash qui permet un lavage top chrono, la technologie Inverter ou encore la technologie TrueSteam qui dissout les allergènes du linge… Cette technologie TrueSteam est aussi disponible pour certains modèles de lave-vaisselle, outre la technologie Direct Drive qui garantit un lavage silencieux, tout en réduisant vos consommations d'eau et d'énergie…

Qu’il s’agisse aussi de réfrigérateurs combinés, 2portes ou side by side,  de  micro-ondes, d’aspirateurs, de climatiseurs standard ou un climatiseur monosplit,  ou d’autres appareils… découvrez des appareils et électroménagers dotés des avancées technologiques les plus récentes dans le monde de l'électronique grand public chez votre magasin LG Maroc.

 

LG Maroc : TV, audio, vidéo… des produits électroniques au summum de la technologie !

TV OLED evo, TV OLED, TV QNED, TV Nano Cell, TV UHD 4K, TV Full HD… tout un choix de téléviseurs Smart dernier cri vous attend chez votre magasin electromenager Maroc. Les téléviseurs LG Electronics sont tout simplement à la pointe de la technologie. Avec leur qualité d'image et de son exceptionnelles, vous trouverez le téléviseur prêt à répondre à vos besoins, issu d’une grande marque électroménager.

Dans l'univers audio et vidéo de LG Electronics Maroc, profitez de toute la technologie d’une des meilleures marques électroménager et transformez vos appareils électroniques, enceintes, vidéoprojecteurs, lecteurs Blu-ray et DVD en véritable home-cinéma. Découvrez le meilleur des produits électroniques connectés WiFi.

Et grâce aux diverses gammes de produits électroniques et informatiques que vous trouverez chez LG Maroc, du vidéoprojecteur aux moniteurs, en passant bien sûr par les ordinateurs portables, soyez productifs, restez connectés et prenez du plaisir avec LG Electronics, Life’s Good !