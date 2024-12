Éviter les changements de température importants et soudains constitue un moyen de préserver l’efficacité de votre système de climatisation. Si le fait de rafraîchir ou de chauffer rapidement votre intérieur pendant l’été ou l’hiver peut être tentant, cette opération peut occasionner des factures d’énergie beaucoup plus élevées.

Préparer votre intérieur à une nouvelle saison par le biais d’autres méthodes permettra à votre système de climatisation de maintenir de façon constante une température appropriée au fil des changements climatiques saisonniers. Les fuites d’air et une mauvaise climatisation peuvent entraîner un surcroît de travail pour votre climatiseur, ce qui se traduit par une augmentation de la consommation d’énergie. Colmatez les trous et les fissures à l’extérieur de votre logement, isolez votre grenier et vos murs pour maintenir l’air chaud à l’intérieur pendant l’hiver et installez des rideaux ou des stores afin d’empêcher la lumière du soleil d’entrer pendant l’été. Il est également conseillé de choisir une température spécifique pour les périodes pendant lesquelles vous êtes éveillé et à l’intérieur du logement et une autre pour les périodes d’absence ou de sommeil.





La question de l’humidité peut facilement être occultée quand il s’agit de maintenir une température constante à l’intérieur. Un niveau d’humidité trop élevé ou trop bas peut affecter la température de votre logement. Heureusement, il est facile de contrôler les niveaux d’humidité à l’intérieur avec votre unité de climatisation. Si le niveau d’humidité à l’intérieur est élevé, utilisez le mode Déshumidification de votre climatiseur pour le diminuer et vous sentir plus à l’aise à la même température. Cette méthode s’avère plus efficace que l’utilisation d’un mode de refroidissement énergivore.





Les climatiseurs les plus récents sont équipés d’une technologie intelligente qui leur permet de déterminer la température optimale pour votre logement en fonction du taux d’humidité constaté à l’intérieur. Ils peuvent même être réglés à distance ou selon un calendrier précis à l’aide d’une application pour smartphones.