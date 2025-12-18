El LG Kiosk cuenta con componentes de hardware accesibles, lo que simplifica el mantenimiento. Dispone de dos puertas con bisagras independientes: una puerta superior para acceder al espacio interior y una puerta inferior para la impresora. La cubierta trasera del ordenador táctil está diseñada para facilitar las tareas de reparación de componentes esenciales, como el SSD o la batería de la placa base. Esta estructura permite un fácil acceso siempre que sea necesario, lo que hace que el proceso de reparación sea mucho más sencillo y eficiente.