LG KIOSK
LG KIOSK
LG Self-Service KIOSK Modular
*Todas las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Diseño modular
El quiosco ofrece una personalización flexible con diversos periféricos para satisfacer necesidades específicas. Su diseño modular permite una fácil integración de dispositivos como escáneres de códigos de barras y terminales EMV. Los puertos USB-C simplifican las conexiones, lo que permite un funcionamiento independiente para diversos requisitos empresariales.
El kiosco LG se puede personalizar con varios componentes, como un ordenador táctil, un teclado táctil, un escáner y un soporte.
Kiosco versátil
LG Kiosk tiene un diseño modular para satisfacer una variedad de necesidades de instalación con tres opciones de soporte: soporte general para mostrador, soporte para suelo y soporte doble que minimiza el espacio en el suelo al permitir el acceso a dos quioscos desde ambos lados. Esta flexibilidad le permite adaptarse perfectamente a diferentes entornos y requisitos minoristas. El ordenador táctil para quiosco se puede montar directamente en la pared sin necesidad de soporte gracias a su compatibilidad con el montaje VESA estándar.
El LG Kiosk se puede instalar en múltiples formatos, como un ordenador táctil independiente, un modelo de mostrador, una versión de suelo, un soporte doble o un diseño para montaje en pared.
*No se incluye kit de montaje en pared.
Orientación de la pantalla
El quiosco se puede preconfigurar fácilmente para utilizarlo en modo horizontal o vertical, dependiendo de la ubicación. Esto garantiza que el contenido se muestre de forma óptima, adaptado a los requisitos específicos del servicio y a las imágenes visuales.
El ordenador táctil de un quiosco LG se puede preconfigurar para funcionar en modo horizontal o vertical, según el uso previsto.
Facilidad de mantenimiento optimizada
El LG Kiosk cuenta con componentes de hardware accesibles, lo que simplifica el mantenimiento. Dispone de dos puertas con bisagras independientes: una puerta superior para acceder al espacio interior y una puerta inferior para la impresora. La cubierta trasera del ordenador táctil está diseñada para facilitar las tareas de reparación de componentes esenciales, como el SSD o la batería de la placa base. Esta estructura permite un fácil acceso siempre que sea necesario, lo que hace que el proceso de reparación sea mucho más sencillo y eficiente.
Accesibilidad mejorada:
Accesorio de teclado táctil
El kiosco modular de LG está meticulosamente diseñado para cumplir con los estándares esenciales de accesibilidad globales, incluida la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) de EE. UU. Puede equiparse con un teclado táctil accesorio para personas con discapacidad visual, diseñado para ayudar a los usuarios proporcionándoles una interfaz de guía por audio y facilitando la selección de menús, con un soporte ergonómico para el teclado táctil que permite un uso cómodo.
El teclado táctil del LG Kiosk tiene un diseño ergonómico y está colocado en un ángulo de 45 grados.
* A wall mount kit is not included.
Especificaciones
Ordenador táctil 27KC3P-M, pantalla de 27" / 1920 × 1080 (FHD) / AIT (Advanced In-cell Touch) / 300 nits / Sistema operativo Windows 22KC3P-MW, pantalla de 22", 1920 x 1080 (FHD), táctil PCAP, 250 nits, sistema operativo Windows Kiosco, soporte Mostrador, ACC-ST-KC3P, con pantalla vertical 364,3 × 330 × 853,1 / con pantalla horizontal 625,8 × 330 × 605,2 (mm) Suelo, ACC-SF-KC3P, con pantalla vertical 500 × 500 × 1536 / con pantalla horizontal 625,8 × 500 × 1308,1 (mm) Back-to-Back, ACC-SB-KC3P, con pantalla vertical 500 × 646,6 × 1536 / con pantalla horizontal 625,8 × 644,6 × 1308,1 (mm) Accesorios, periféricos Escáner de códigos QR/códigos de barras, ACC-PS-KC3P, Zebra Teclado táctil, ACC-PK-KC3P, interfaz Strom
*El ordenador táctil y la encimera no están incluidos con el soporte.
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla (pulgadas)
27"
Tecnología de paneles
IPS (In-cell touch)
Relación de aspecto
0.672916666666667
Resolución nativa
1920x1080 (FHD)
Frecuencia de actualización
60Hz
Brillo
300nits
Gama de colores
BT709 95%
Tiempo de respuesta
9ms (G a G)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
Neblina 25%
Vida útil
31,000 Hrs (min)
Horas de operación (Horas/Día)
2.28571428571429
CONECTIVIDAD
Entrada RS232C
O(1)
Entrada RJ45 (LAN)
O(1)
Entrada USB
USB 3.0 tipo A (2), USB 2.0 tipo A (2), USB 2.0 tipo C (4)
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Peso (Cabezal)
5.7kg
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
625.82 x 364.3 x 47.2mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
702 x 441 x 150mm
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Potencia integrada
CONSUMO DE ENERGÍA
Típ.
42W
Máx.
87W
SONIDO
Altavoz (incorporado)
O (Estéreo Máx. 2 W x 2 (integrado))
CERTIFICACIÓN
Seguridad
cTUVus
EMC
FCC
ACCESORIO
Básico
Cable de alimentación (1,8 m), base para terminal de pago
Opcional
Soporte de mesa/pared (ACC-ST-KC3P) Soporte de piso (ACC-SF-KC3P) Soporte espalda con espalda (ACC-SB-KC3P) Escáner de códigos de barras/QR (ACC-PS-KC3P) Teclado táctil (ACC-PK-KC3P)
Para obtener más documentación técnica y descargas, visita la página del Portal para socios de negocios entre empresas de LG.
