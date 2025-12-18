About Cookies on This Site

27KC3P-M
Vista frontal con imagen de relleno (modo retrato, encimera)
Vista frontal (modo retrato, sobre encimera)
Vista frontal con teclado táctil (modo vertical, encimera)
Vista lateral de -45 grados (modo retrato, encimera)
Vista trasera de -90 grados (modo retrato, encimera)
Lado de -45 grados (modo horizontal, encimera)
Vista lateral de -45 grados con teclado táctil (modo vertical, soporte de piso)
Vista lateral de -45 grados con teclado táctil (modo horizontal, soporte de piso)
Características clave

  • Diseño modular
  • Orientación de la pantallla
  • Soporte versátil
  • Windows OS
  • Facilidad de mantenimeinto
Más

LG Self-Service KIOSK Modular

Hay cuatro quioscos LG colocados uno al lado del otro en una cafetería, cada uno de los cuales muestra diferentes anuncios de menús en sus pantallas en modo de espera.

Hay cuatro quioscos LG colocados uno al lado del otro en una cafetería, cada uno de los cuales muestra diferentes anuncios de menús en sus pantallas en modo de espera.

*Todas las imágenes son solo para fines ilustrativos.

Esto demuestra la versatilidad de los quioscos LG, que se pueden utilizar en lugares como museos, entradas, supermercados, restaurantes y bibliotecas, donde se adaptan a diversos entornos.

El LG Kiosk modular cuenta con periféricos personalizables para mejorar la experiencia del usuario y la funcionalidad. Su pantalla ajustable admite los modos horizontal y vertical, con conexiones USB-C simplificadas en todos los lados del bisel. Disponible en tres opciones de soporte, incluido el soporte Back-to-Back, que se adapta perfectamente a diversos entornos minoristas.

Diseño modular

El quiosco ofrece una personalización flexible con diversos periféricos para satisfacer necesidades específicas. Su diseño modular permite una fácil integración de dispositivos como escáneres de códigos de barras y terminales EMV. Los puertos USB-C simplifican las conexiones, lo que permite un funcionamiento independiente para diversos requisitos empresariales.

El kiosco LG se puede personalizar con varios componentes, como un ordenador táctil, un teclado táctil, un escáner y un soporte.

Kiosco versátil

LG Kiosk tiene un diseño modular para satisfacer una variedad de necesidades de instalación con tres opciones de soporte: soporte general para mostrador, soporte para suelo y soporte doble que minimiza el espacio en el suelo al permitir el acceso a dos quioscos desde ambos lados. Esta flexibilidad le permite adaptarse perfectamente a diferentes entornos y requisitos minoristas. El ordenador táctil para quiosco se puede montar directamente en la pared sin necesidad de soporte gracias a su compatibilidad con el montaje VESA estándar.

El LG Kiosk se puede instalar en múltiples formatos, como un ordenador táctil independiente, un modelo de mostrador, una versión de suelo, un soporte doble o un diseño para montaje en pared.

*No se incluye kit de montaje en pared.

Orientación de la pantalla

El quiosco se puede preconfigurar fácilmente para utilizarlo en modo horizontal o vertical, dependiendo de la ubicación. Esto garantiza que el contenido se muestre de forma óptima, adaptado a los requisitos específicos del servicio y a las imágenes visuales.

El ordenador táctil de un quiosco LG se puede preconfigurar para funcionar en modo horizontal o vertical, según el uso previsto.

Facilidad de mantenimiento optimizada

El LG Kiosk cuenta con componentes de hardware accesibles, lo que simplifica el mantenimiento. Dispone de dos puertas con bisagras independientes: una puerta superior para acceder al espacio interior y una puerta inferior para la impresora. La cubierta trasera del ordenador táctil está diseñada para facilitar las tareas de reparación de componentes esenciales, como el SSD o la batería de la placa base. Esta estructura permite un fácil acceso siempre que sea necesario, lo que hace que el proceso de reparación sea mucho más sencillo y eficiente.

Accesibilidad mejorada:
Accesorio de teclado táctil

El kiosco modular de LG está meticulosamente diseñado para cumplir con los estándares esenciales de accesibilidad globales, incluida la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) de EE. UU. Puede equiparse con un teclado táctil accesorio para personas con discapacidad visual, diseñado para ayudar a los usuarios proporcionándoles una interfaz de guía por audio y facilitando la selección de menús, con un soporte ergonómico para el teclado táctil que permite un uso cómodo.

El teclado táctil del LG Kiosk tiene un diseño ergonómico y está colocado en un ángulo de 45 grados.

La pantalla del quiosco LG minimiza los reflejos, manteniendo el contenido claro y visible incluso en entornos interiores muy luminosos.

Visibilidad del contenido

La pantalla del quiosco de 27 pulgadas cuenta con tecnología Advanced In-cell Touch (AIT), que mejora la visibilidad del contenido al eliminar capas en la pantalla táctil, lo que reduce los reflejos en entornos interiores luminosos y ofrece un nivel de brillo de 300 nits. <br><br><sub>* En el caso de la pantalla de 22 pulgadas, PCAP Touch con 250 nits.

El Kiosco LG funciona con el sistema operativo Windows.

Windows OS

El sistema operativo Windows ofrece una amplia compatibilidad con periféricos como sistemas POS y aplicaciones de pedidos, lo que garantiza una integración perfecta para los quioscos minoristas, mientras que la última versión de Windows 10 IoT Enterprise LTSC mejora la estabilidad y la compatibilidad, consolidando su posición como el sistema operativo líder para quioscos.

Especificaciones

Ordenador táctil 27KC3P-M, pantalla de 27" / 1920 × 1080 (FHD) / AIT (Advanced In-cell Touch) / 300 nits / Sistema operativo Windows 22KC3P-MW, pantalla de 22", 1920 x 1080 (FHD), táctil PCAP, 250 nits, sistema operativo Windows Kiosco, soporte Mostrador, ACC-ST-KC3P, con pantalla vertical 364,3 × 330 × 853,1 / con pantalla horizontal 625,8 × 330 × 605,2 (mm) Suelo, ACC-SF-KC3P, con pantalla vertical 500 × 500 × 1536 / con pantalla horizontal 625,8 × 500 × 1308,1 (mm) Back-to-Back, ACC-SB-KC3P, con pantalla vertical 500 × 646,6 × 1536 / con pantalla horizontal 625,8 × 644,6 × 1308,1 (mm) Accesorios, periféricos Escáner de códigos QR/códigos de barras, ACC-PS-KC3P, Zebra Teclado táctil, ACC-PK-KC3P, interfaz Strom

*El ordenador táctil y la encimera no están incluidos con el soporte.

Imprimir

Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    27"

  • Tecnología de paneles

    IPS (In-cell touch)

  • Relación de aspecto

    0.672916666666667

  • Resolución nativa

    1920x1080 (FHD)

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • Brillo

    300nits

  • Gama de colores

    BT709 95%

  • Tiempo de respuesta

    9ms (G a G)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    Neblina 25%

  • Vida útil

    31,000 Hrs (min)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    2.28571428571429

CONECTIVIDAD

  • Entrada RS232C

    O(1)

  • Entrada RJ45 (LAN)

    O(1)

  • Entrada USB

    USB 3.0 tipo A (2), USB 2.0 tipo A (2), USB 2.0 tipo C (4)

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Peso (Cabezal)

    5.7kg

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    625.82 x 364.3 x 47.2mm

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    702 x 441 x 150mm

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentación

    Potencia integrada

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Típ.

    42W

  • Máx.

    87W

SONIDO

  • Altavoz (incorporado)

    O (Estéreo Máx. 2 W x 2 (integrado))

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    cTUVus

  • EMC

    FCC

ACCESORIO

  • Básico

    Cable de alimentación (1,8 m), base para terminal de pago

  • Opcional

    Soporte de mesa/pared (ACC-ST-KC3P) Soporte de piso (ACC-SF-KC3P) Soporte espalda con espalda (ACC-SB-KC3P) Escáner de códigos de barras/QR (ACC-PS-KC3P) Teclado táctil (ACC-PK-KC3P)

Para obtener más documentación técnica y descargas, visita la página del Portal para socios de negocios entre empresas de LG.

Ver más opciones
 
 