About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Hotel TV 4K UHD con Pro:Centric Solutions

Hotel TV 4K UHD con Pro:Centric Solutions

Hotel TV 4K UHD con Pro:Centric Solutions

50UK660H0UA
Vista frontal con imagen de relleno
Vista frontal
Vista lateral de -90 grados
Vista trasera
Imagen ampliada de la parte inferior
Vista frontal con imagen de relleno
Vista frontal
Vista lateral de -90 grados
Vista trasera
Imagen ampliada de la parte inferior

Características clave

  • Resolución : 3,840 x 2,160 (4K UHD)
  • Pro:Centric Solutions
  • Google Cast
  • AirPlay
  • Netflix
  • Diseño Delgado
Más

Hotel TV 4 K UHD con Pro:Centric Solutions 

Hay un televisor colocado sobre un soporte contra la pared de la habitación del hotel, y la pantalla es brillante y nítida.

*Todas las imágenes de esta página tienen fines meramente ilustrativos.

Pro:Centric Cloud 

Pro:Centric Cloud mejora la usabilidad de la solución CMS de la empresa y la migración al cloud del sistema, reforzando el servicio de la solución de terceros. También ofrece varias plantillas de diseño, mejorando la recopilación de datos y la plataforma de análisis con un panel de control llamativo. Además de las nuevas funciones, LG Channels proporciona una forma cómoda de acceder a una amplia gama de contenidos de CP (proveedor de contenidos), incluidos canales de televisión, sin necesidad de dispositivos adicionales ni suscripciones. Y Mobile Application Creator te permite simplificar el proceso de configuración de servicios de conserjería en dispositivos móviles para los huéspedes. A través de esta función, las solicitudes de los huéspedes se satisfarán con una respuesta inmediata.

La mujer está trabajando a través de Pro:Centric Cloud.

El televisor del hotel LG funciona con
Google Cast

Disfruta de un acceso rápido a sus dispositivos personales con un cómodo código QR en el televisor LG del hotel para ver sus programas OTT favoritos en la pantalla grande, y experimente un pago seguro con borrado automático de la información personal para su tranquilidad. Además, con el emparejamiento persistente, conecte sus dispositivos una vez y manténgase conectado durante toda su estancia.

Los huéspedes del hotel utilizan Google Cast para conectar su smartphone al televisor de la habitación y acceder a contenidos.

*Google Cast es una marca comercial de Google LLC.

Funciona con AirPlay 

Con Apple AirPlay, los huéspedes pueden transmitir contenido a los televisores inteligentes LG Pro:Centric Smart Hotel TV directamente desde su iPhone o iPad, ya sea para ver películas y programas desde sus aplicaciones favoritas o para compartir lo que tienen en sus dispositivos Apple, incluyendo fotos, vídeos personales, juegos y mucho más. Los huéspedes solo tienen que escanear un código QR único que aparece en la pantalla después de registrarse para emparejar de forma privada y segura su iPhone o iPad directamente con el televisor de la habitación durante su estancia.

Un huésped del hotel está emparejando su iPhone con el televisor de la habitación a través de AirPlay.

Facilmente accesible con la aplicación Netflix

Disfruta de una amplia variedad de contenidos de vídeo de Netflix en el UK660H con la solución Pro:Centric. Disfruta de la comodidad de su habitación y de un servicio de streaming que ofrece miles de opciones.

El contenido del hotel, incluida la aplicación Netflix, se muestra en la televisión de la habitación del hotel.

*Se requiere suscripción a Netflix.

Pro:Centric Directo 

La solución de gestión de contenidos para hoteles Pro:Centric Direct ofrece herramientas de edición sencillas y fáciles de usar, lo que facilita la gestión remota basada en servicios y redes IP con un solo clic. La solución Pro:Centric Direct permite a los usuarios editar fácilmente su interfaz, ya que proporciona una interfaz personalizada y gestiona de forma eficiente todos los televisores de la habitación. La última versión de PCD ofrece control en la habitación basado en el IoT, así como función de control por voz a través del procesamiento del lenguaje natural (NLP) de LG. Estas funciones relacionadas con el IoT y la voz serán su punto de partida para prepararse para las habitaciones de hotel de próxima generación mediante la inteligencia artificial.

Un hombre gestiona algunos contenidos y ajustes de televisión en el hotel utilizando la solución Pro:Centric Direct a través de un servidor.

*Es possible que algunas funciones no sean compatibles según las versiones de PCD.

Profundidad reducida para un aspecto elegante

Con un diseño estilizado, la serie UK660H se integra perfectamente en los interiores, ofreciendo una impresión moderna a los huéspedes.

El UK660H se instala perfectamente en la habitación del hotel, y se muestra una vista lateral para resaltar su diseño delgado.

*En caso de pantallas de 65« a 43».

Imprimir

Todas las especificaciones

Para obtener más documentación técnica y descargas, visita la página del Portal para socios de negocios entre empresas de LG.

Ver más opciones
 
 