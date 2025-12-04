Reproductor webOS OPS de alto rendimiento

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Compatibilidad con reproducción de video UHD
El WP601 es compatible con la reproducción de video Ultra HD de alta calidad, que ofrece colores y detalles vivos, con una definición cuatro veces superior a la de FHD. Solo se necesita un único dispositivo webOS para disfrutar de esta calidad de imagen superior.