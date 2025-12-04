About Cookies on This Site

Reproductor webOS OPS de alto rendimiento

WP601-B
Vista lateral de -15 grados
Vista lateral de +45 grados
Vista frontal
Vista trasera
Vista superior
Características clave

  • Reproductor multimedia de alto rendimiento
  • Gran escalailidad
  • Plataforma inteligente fácil de usar
  • Funcionamiento flexible
  • webOS 6.0
Más

La plataforma de señalización inteligente fácil de usar

La caja WP601 webOS funciona con webOS 6.0, la plataforma de señalización inteligente de LG fácil de usar, y se conecta a las señalizaciones digitales LG existentes y las actualiza independientemente de su plataforma original. Puede ejecutar varias tareas a la vez mientras proporciona una reproducción fluida del contenido, y ofrece una excelente experiencia de usuario con un menú intuitivo y funciones prácticas.

El WP601 está conectado a la señalización digital de LG para realizar varias funciones.

* Todas las imágenes de esta página son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.

Plataforma de señalización inteligente webOS 6.0

El WP601 se puede aplicar a cualquier tipo de señalización digital LG. La caja webOS ofrece funciones fáciles de usar con menús específicos esenciales para el uso empresarial. De esta manera, los usuarios pueden gestionar y distribuir fácilmente contenidos o desarrollar aplicaciones basadas en la web para múltiples señalizaciones simultáneamente. Además, el WP601 ha ampliado su versátil capacidad para controlar pantallas.

Esta imagen muestra que WP601 actualiza webOS (versión antigua) y los sistemas de señalización digital LG que no son webOS a la plataforma de señalización inteligente webOS 6.0. De esta manera, los usuarios pueden administrar y distribuir fácilmente aplicaciones basadas en la web.

WP601 es compatible con la reproducción de video UHD, y esta escena de señalización digital en un centro comercial es uno de los ejemplos.

Compatibilidad con reproducción de video UHD

El WP601 es compatible con la reproducción de video Ultra HD de alta calidad, que ofrece colores y detalles vivos, con una definición cuatro veces superior a la de FHD. Solo se necesita un único dispositivo webOS para disfrutar de esta calidad de imagen superior.

El WP601 permite a los usuarios controlar de manera flexible el brillo y el volumen de múltiples pantallas digitales LG a través de una conexión por cable RS-232C.

Capacidad de control de la pantalla

Más allá de la gestión de contenidos, los comandos de control del WP601 se pueden enviar a los letreros digitales LG a través de la conexión por cable RS-232C. Esto permite a los usuarios configurar de manera flexible valores de visualización como la potencia, el brillo o el volumen para un funcionamiento óptimo.

El WP601 ofrece un menú de inicio que muestra el estado actual de la pantalla y el CMS integrado.

Menú principal todo en uno

El WP601 ofrece un menú de inicio específico para señalización que muestra de un vistazo la información clave relacionada con el funcionamiento de la señalización. Un panel de control que muestra el estado de los dispositivos, un menú de gestión de contenidos y accesos directos que permiten acceder rápidamente a los ajustes mejoran considerablemente la comodidad del usuario.

El WP601 permite a los usuarios controlar de manera flexible el brillo y el volumen de múltiples pantallas digitales LG a través de una conexión por cable RS-232C.

Gestión de contenido integrado

El CMS (sistema de gestión de contenidos) integrado permite a los usuarios editar contenidos utilizando fuentes internas/externas y configurar listas de reproducción para que se reproduzcan en el horario deseado. Los usuarios pueden explorar y gestionar fácilmente los contenidos a través de la intuitiva interfaz gráfica de usuario, utilizando diversos dispositivos de entrada, desde un control remoto hasta una computadora portátil.

Reproduce 4 videos simultáneamente y distribuye contenido a través de la función de etiquetas multivideo.

Etiquetas de vídeo múltiples

Se pueden reproducir varios videos diferentes al mismo tiempo utilizando la función de etiquetas multivideo. Esto le ofrece una gran flexibilidad para organizar e implementar contenido cuando es necesario distribuir varios elementos de contenido simultáneamente a través de aplicaciones web.

PBP ofrece 4 pantallas para 1 monitor, y PIP consiste en la pantalla principal y una segunda pantalla en varios diseños.

Pantalla múltiple con PBP/PIP

PBP (Picture-By-Picture) ofrece múltiples pantallas en una sola pantalla con hasta 4 fuentes de entrada, mientras que PIP (Picture-In-Picture) permite reproducir la pantalla principal y la pantalla secundaria al mismo tiempo con varios diseños. Esto ofrece una gran flexibilidad para asignar espacio a cada fuente de contenido.

El WP601 es compatible con las soluciones SuperSign de LG y utiliza SuperSign para facilitar la creación y distribución de contenido.

Compatibilidad con las soluciones LG SuperSign

LG SuperSign es una solución de software completa e indispensable para la gestión integrada de los letreros digitales de LG. Con SuperSign, la creación y distribución de contenido se vuelve intuitiva y la supervisión y el control centralizados se simplifican, lo que ayuda a su empresa a ahorrar tiempo y a operar de manera eficaz en diferentes ubicaciones.

Un empleado de LG supervisa de forma remota los letreros digitales de LG en otras ubicaciones mediante una solución de supervisión de LG basada en la nube.

LG ConnectedCare en tiempo real

El mantenimiento es fácil y rápido con el servicio opcional LG ConnectedCare, una solución de servicio en la nube proporcionada por LG. Gestiona de forma remota el estado de las pantallas en los lugares de trabajo de los clientes para el diagnóstico de fallos y los servicios de control remoto, lo que permite el funcionamiento estable de los negocios de los clientes.

Imprimir

Todas las especificaciones

CONECTIVIDAD

  • Entrada HDMI

    O(2), HDCP2.2

  • DP In

    O(1), HDCP1.3

  • Entrada RS232C

    O(1), Conector telefónico

  • Entrada RJ45 (LAN)

    O(1)

  • Entrada de infrarrojos

    O(1), Conector telefónico

  • Entrada USB

    USB 2.0 Tipo A (2)

  • Salida de HDMI

    O(1), FHD o UHD(4k,60)

  • Salida de DP

    O(1), SST, Solo encadenamiento de margaritas (entrada: DP)

  • Salida RS232C

    O(1, conector telefónico)

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Negra

  • Peso (Cabezal)

    1,12 kg

  • Peso empaquetado

    2.01Kg

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    258 x 36.5 x 186mm

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    339 x 124 x 314mm

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Memoria interna (eMMC)

    8GB

  • Wi-Fi/BT (incorporado)

    Si

  • Sensor de temperatura

    Si

  • Llave local de operación

    Si

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • Versión del sistema operativo (webOS)

    webOS 6.0

  • Programación de contenidos locales

    Si

  • USB Plug & Play

    Si

  • Imagen sin señal

    Si

  • Sincronización de red local

    Si

  • PIP

    Si

  • Compartir pantalla

    Si

  • Etiqueta de video

    Si(4)

  • Reproducir vía URL

    Si

  • Rotación de pantalla

    Si

  • Rotación de entrada externa

    Si

  • Configuración del modo mosaico

    Si(Max. 15x15)

  • Configuración de clonación de datos

    Si (RS-232C, Network, USB)

  • SNMP

    Si

  • Método ISM

    Si

  • Estado del envío

    Si

  • Despertador en LAN

    Si

  • Faro

    Si

  • HDMI-CEC

    Si(HDMI Out)

  • Configuración del servidor de SI

    Si

  • webRTC

    Si

  • Pro:Idiom

    Si(4)

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C to 40 °C

  • Humedad de funcionamiento

    10 % to 80 %

Para obtener más documentación técnica y descargas, visita la página del Portal para socios de negocios entre empresas de LG.

Ver más opciones
 
 