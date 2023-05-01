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Bir evde tüketilen enerjinin büyük bir bölümü, ısıtma ve sıcak su sağlamak için tüketilir. Avrupa'da ısıtma ve soğutma için kullanılan enerjinin yaklaşık %70'i fosil yakıtlardan sağlanıyor. Fosil yakıtlar bize bir ısı kaynağı sağlarken, fosil yakıtların kullanımı CO2 gibi sera gazları emisyonu yoluyla çevreyi olumsuz etkiliyor. Son küresel trendler de ise bu durum fosil yakıt fiyatlarının artmasına neden oluyor. Kış aylarının başladığı bugünlerde, ısıtma çözümünüz ve enerji maliyetlerini düşürürken çevre üzerindeki etkinizi nasıl azaltabileceğiniz konusunda endişeleriniz olabilir. Isı pompaları bu endişelerinize çevreci bir çözüm sağlayabilir. Bu yazıda ısı pompasının ne olduğuna, ne kadar verimli çalıştığına, çevre için nasıl daha iyi olduğuna ve bir ısı pompası çözümü seçerken ne kadar tasarruf edebileceğinize bakacağız.
*https://www.euractiv.com/section/energy/news/heating-neglected-in-eu-plan-to-ditch-russian-fossil-fuels-industry-says/
*https://www.iea.org/fuels-and-technologies/heating
Isı Pompası Nedir?
Çoğu evleri ısıtmak için yakıt yakılır veya elektriği ısıya dönüştürürek ısı enerjisi elde edilir. Isı pompaları da enerji kaynağı olarak elektrik kullanır. Ancak basit yapıları ve güçlü çalışmaları sayesinde ısı pompaları aynı amaca ulaşmak için çok daha az elektrik tüketir. Isı pompaları tükettikleri enerjinin %75 kadarını ortam havasından veya jeotermal enerjiden elde edebilmekte ve sadece %25 elektrik kullanmaktadır. Bu nedenle ısı pompaları, sıcak su sağlamak ve ısıtma için fosil yakıt kullanan sistemlerin yerini alabilecek eko-bilinçli çözümler haline gelmiştir.
*Her oran, bu konunun anlaşılmasına yardımcı olmak için genellemedir ve COP'ye (Performans Katsayısı) dayalıdır.
*THERMA V R32 Serisinin gerçek SCOP'unun Düşük Sıcaklık ve Ortalama İklim koşulları altında 4'ten yüksek olduğunu lütfen unutmayın. Gerçek verimlilik, su ve dış sıcaklıklara göre değişebilir.
Isı pompalarıyla ilgili yaygın bir yanlış bilinen şeylerden biri de, bunların sadece ısıtma ve sıcak su sağlama fonksiyonları için kullanılabileceğidir. Ancak soğutma fonksiyonu için de oldukça verimli olarak kullanılabilirler. Isı pompalarının çalışma prensibi tıpkı klimalar gibidir. İçerideki havayı daha serin hale getirmek için iç havadaki ısıyı uzaklaştırırlar.
Hava kaynaklı Isı pompası nedir?
Birkaç çeşit ısı pompası vardır. Isı pompaları, işlevlerine ve ısının emildiği kaynağa göre sınıflandırılır. Piyasadaki en belirgin ısı pompaları, havadan suya ısı pompaları ve havadan havaya ısı pompaları gibi hava kaynaklı ısı pompalarıdır. Hava kaynaklı ısı pompaları, bazen havadan suya ısı pompaları olarak da adlandırılmaktadır.
Havadan suya ısı pompaları, ısıyı dışarıdan toplar ve ardından suya aktarır. Isıtılan su daha sonra radyatörlere veya yerden ısıtma sistemlerine dağıtılır. Isı pompalarında üretilen ısı, sistemdeki suya aktarılır. Bu sıcak su daha sonra sıcak su silindirinde depolanır ve musluklar, duşlar ve banyolar yoluyla eve dağıtılır.
Havadan havaya ısı pompaları da ısıtma veya soğutma sağlamak için değiştirilebilir, ancak sıcak su sağlamazlar.
Isı Pompası Nasıl Çalışır?
Isı doğal olarak daha sıcak yerlerden daha soğuk yerlere doğru hareket eder. Tipik olarak, kışın dış hava iç havadan daha soğuktur. Ancak, dışarıdaki hava daha soğukken bir ısı pompası dışarıdan nasıl ısı sağlayabilir? Bunu anlamak için, hava kaynaklı çözümlerde en yaygın kullanılan ısı pompası tipine bakalım.
Her şeyden önce, ısının sistem boyunca dolaşacağı bir soğutucuya ihtiyacımız var. Dış havadan gelen ısı, dışarısı soğuk olsa bile evaporatör tarafından emilir ve soğutucu akışkana aktarılır. Bunun nedeni, dış ortam sıcaklıkları soğuk olduğunda bile, bir binaya iletilmek üzere havadan alınabilen iyi miktarda enerjinin olmasıdır. Örneğin, -18°C'deki havanın ısı içeriği, 21°C'deki ısının %85'ine eşittir. Bu bilimsel süreç sayesinde, soğutucu dış havadan ısı alır ve ısıtma ve sıcak su sağlamak için evin içine taşır.
Daha sonra ısı pompasındaki kompresör, soğutucu akışkanı sıkıştırmak için elektrik kullanır ve soğutucu akışkanın sıcaklığı yükselir. Sıkıştırılmış, yüksek sıcaklıktaki soğutucu gaz haline gelir ve gaz soğutucudan gelen ısının suya aktarıldığı kondansatöre hareket eder. Kondenserde ve genleşme valfinde ısı salındığında, gaz soğutucu soğur ve tekrar sıvıya dönüşür. Bu işlem tekrarlandıkça ısı pompası, mahalin ısınmasını ve sıcak suyunu sağlar. Bu işlem, yaz aylarında soğutmak için ısıyı uzaklaştırmak için de tersine çevrilebilir.
Bir Isı Pompası Ne Kadar Verimlidir?
Isı pompaları geleneksel kazanlardan ne kadar daha verimlidir? Kazan verimliliği yıllar içinde iyileşmiş olsa da, en iyi performans gösteren kazanların çoğu %90 ila %94 arasında verimlidir ve ısılarının bir kısmı yakıt borularından salınır ve kaybedilir. Buna karşılık, ısı pompaları %400'e varan oranda verimlidir, bu da kullanıcıların her kW elektrikten yaklaşık 4 kat daha fazla ısıdan faydalanacağı anlamına gelir.
Bir ürünün verimliliği, bölgeye göre farklılık gösteren enerji etiketi ile belirtilir. AB'de enerji verimliliği sınıfları, G en kötü ve A en iyi olmak üzere harflerle ifade edilen 7 seviyeye ayrılmıştır. Renkler de bu seviyeleri güçlendirmek için kullanılır; kırmızı, düşük performansı ve yeşil, maksimum verimliliği temsil eder. Ayrıca, ısı pompaları da dahil olmak üzere belirli ürünlere daha da fazla enerji tasarrufu sağlamak için A+, A++ ve A+++ verilebilir. LG Therma V R32 serisi, A+++ enerji tasarruflu bir ürün olarak etiketlenmiştir. Bu, bir evi verimli bir şekilde ısıtabileceği ve yıl boyunca sıcak su sağlayabileceği anlamına gelir.
*Enerji Etiketi, KOMİSYON DELEGATED REGULATION (AB) No 811/2013'ü temel alır ve LG Therma V R32 serisi, 35°C LWT'de alan ısıtma için ERP A+++ ve 55°C LWT'de alan ısıtma için ERP A++ enerji etiketine sahiptir. Enerji etiketinin sonuçları LG Therma V modeline göre değişiklik gösterebilir. Lütfen LG Uyumluluk Bilgileri ana sayfasına bakın
(https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc) her modeli kontrol etmek için.
Enerji verimliliği açısından dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var. Isı pompaları en iyi ılık veya ılıman iklimlerde çalışır. Genel olarak, sıcaklık soğudukça, ısı pompalarının performansı ve verimliliği düşebilir. Bununla birlikte, LG ısı pompası çözümleri -25°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda ısıtma sağlayabilir.
*Isıtma modu için dış sıcaklık aralığı, PDB'nin (Ürün Veri Kitabı) çalışma aralığında belirtilir. Ancak, genel olarak, dış ortam sıcaklığı daha düşük olduğunda, o dış ortam sıcaklığındaki kapasite, verimlilik ve maksimum su çıkış sıcaklığı da normal dış ortam sıcaklığında çalışmaya göre daha düşük olacaktır.
Hava Kaynaklı Isı Pompası ile Ne Kadar Tasarruf Edebilirsiniz?
Bir ısı pompasının işletme maliyeti ne kadardır? Fransa'daki ortalamalara dayalı bir örneğe bakalım. Hava kaynaklı bir ısı pompası, sağlanan her 1kWh elektrik için 4kWh ısı çıkışı üretebilir. Örneğin sadece elektrik kullanan 4 kişilik bir evin (100m2) ortalama ısıtma talebinin yaklaşık 16.000 kWh olduğunu söylersek, bu talep için 0,16 € olan elektrikle bir evi ısıtmanın maliyeti 2.560 € olacaktır. 16.000 kWh ısı talebi ve 1kWh elektrik başına 4kWh ısı pompası çıkışıyla, bu bize bir ısı pompasıyla ortalama bir evi ısıtmak için yaklaşık 4.000 kWh elektriğe ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. 4.000 kWh için birim elektrik başına 0,16 € maliyetle, bir ısı pompasının yıllık ısıtma maliyeti yaklaşık 640 € olacaktır.
Kaynak: https://www.choisir.com
*Bu rakamlar, bir ısı pompasıyla ne kadar tasarruf sağlanabileceğinin bir örneği olarak kullanılmıştır. Sonuçlar, bölgenizdeki ısı pompası tipine ve enerji fiyatlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*Elektrikle çalışan ısıtma sistemlerine dayalı hesaplamalar.
Fransa gibi AB pazarlarında 2021'den 2022'ye kadar gaz fiyatları %50'ye varan oranda artışı sebebiyle, enerji elde etmek amacıyla bir gaz kazanından uzaklaşma fikri giderek yaygınlaşmıştır. Aynı zaman diliminde, Fransa pazarında elektriğin maliyeti ise sadece %6 oranında artış gösterdi. Bir ısı pompasının çalıştırılması, bir gaz kazanına göre uzun vadede önemli tasarruflar sağlayabilir.
*Elektrik ve gaz fiyatlarına ilişkin veriler, Fransız enerji şirketi ENGIE tarafından 1 Mart 2022 tarihinde açıklanan fiyatlara dayanmaktadır.
Bir Isı Pompası Ne Kadar Eko-Bilinçlidir?
Bir ısı pompası çevre için ne kadar iyidir? Isı pompaları, gaz kazanlarına kıyasla CO2 emisyonlarını %35-65 oranında azaltabilir. Avrupa Isı Pompası Birliği'ne (EHPA) göre, ısı pompaları yalnızca AB'de 9 milyon tonun üzerinde CO2 emisyonunun azaltılmasına katkıda bulunuyor. Isı pompalarının sağladığı etkileyici verimlilik, elektrik tüketimini de azaltır. Elektrik tüketimindeki bu azalma, elektrik üretimi için gerekli olan fosil yakıt miktarını azaltır. Bireyin iklim değişikliğiyle mücadele etmesinin en etkili yollarından biri, geleneksel kazandan ısı pompasına geçmektir. Bazı bölgelerde, hava kaynaklı ısı pompaları yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak onaylanmıştır ve NZEB yönetmeliklerinin gerekliliklerini karşılamaya yardımcı olabilir. Isı pompaları, karbon emisyonlarını neredeyse tamamen ortadan kaldırmak için güneş veya rüzgar türbini gücü gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla da birleştirilebilir.
*https://www.ehpa.org
*https://www.ehpa.org/technology/key-facts-on-heat-pumps/
Kaynak: https://waermepumpe-bwp.de/co2-neutral-heizen
*Her oran, anlaşılmasına yardımcı olmak için geneldir ve Düşük Sıcaklık ve Ortalama İklim koşullarında THERMA V R32 Serisinin COP (Performans Katsayısı) 4 ve SCOP'u 4'ten yüksektir. Gerçek verimlilik, su ve dış sıcaklıklara göre değişebilir .
*Almanya'dan örnek rakamlar, 2020; 4 kişi, 200m2 daire ve BWP (Alman Isı Pompası Derneği) kaynaklı
*https://www.boilerguide.co.uk/articles/boilers-vs-heat-pumps-what-is-bestyour
home#:~:text=Most%20top%20gas%20boilers%20are,elektrik% 20%20ısı%20pompa%20kullanımlar
Küresel Isınma Potansiyeline (GWP) aşina mısınız? GWP, farklı gazların küresel ısınma etkilerinin karşılaştırılmasını sağlamak için geliştirilmiştir. GWP'nin birimi ne kadar büyükse, belirli bir zaman diliminde verilen gaz Dünya'yı CO2'ye kıyasla o kadar fazla ısıtır. Bazı ısı pompası çözümlerinde kullanılan R32 gibi çevreye duyarlı soğutucular, Küresel Isınma Potansiyelini (GWP) yaygın olarak kullanılan R410A soğutucuya göre %68'e kadar azaltabilir. Bu faktörler yalnızca çevreye duyarlı ürünler sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcıların ürünlerinin çevre üzerindeki etkileriyle ilgili resmi düzenlemelere uymasına yardımcı olur.
Isı pompası çözümleri toplum ve çevre için faydalıdır. Yalnızca kullanıcıların paradan tasarruf etmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ısıtma ve soğutmanın gezegen üzerindeki etkisini de azaltır. Verimli ısıtma çözümleri hakkında daha fazla bilgi için blogumuzdaki gelecek makalelere göz atın.