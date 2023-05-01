Çoğu evleri ısıtmak için yakıt yakılır veya elektriği ısıya dönüştürürek ısı enerjisi elde edilir. Isı pompaları da enerji kaynağı olarak elektrik kullanır. Ancak basit yapıları ve güçlü çalışmaları sayesinde ısı pompaları aynı amaca ulaşmak için çok daha az elektrik tüketir. Isı pompaları tükettikleri enerjinin %75 kadarını ortam havasından veya jeotermal enerjiden elde edebilmekte ve sadece %25 elektrik kullanmaktadır. Bu nedenle ısı pompaları, sıcak su sağlamak ve ısıtma için fosil yakıt kullanan sistemlerin yerini alabilecek eko-bilinçli çözümler haline gelmiştir.





*Her oran, bu konunun anlaşılmasına yardımcı olmak için genellemedir ve COP'ye (Performans Katsayısı) dayalıdır.

*THERMA V R32 Serisinin gerçek SCOP'unun Düşük Sıcaklık ve Ortalama İklim koşulları altında 4'ten yüksek olduğunu lütfen unutmayın. Gerçek verimlilik, su ve dış sıcaklıklara göre değişebilir.