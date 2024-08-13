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LG ThinQ Logosu

Ana Sayfa Uygulama Blog

Arka planda televizyon setinin bulunduğu oturma odasındaki kanepede telefonuna bakan bir kadının görüntüsü.

YENİ BİR AKILLI EV

Yaşamın daha akıllı halini keşfedin

Yaşamın daha akıllı halini keşfedin GOOGLE PLAY ÜZERİNDEN İNDİRİN Yaşamın daha akıllı halini keşfedin APP STORE ÜZERİNDEN İNDİRİN

Neden LG ThinQ'yu seçmelisiniz?

Kusursuz Entegrasyon

Google Asistan, Amazon Alexa ve 150'den fazla hizmete bağlanın.

Sayısız Ürün

Akıllı Tasarım

LG ThinQ AI beyaz eşyalar ile akıllı evinizi daha da akıllı hale getirin.

Model evin ve içindeki farklı odaların bir kesitinin görüntüsü.

Size uygun akıllı bir ev yaratın

LG ThinQ'yu iş başında görün

Spor salonunda beyaz eşyalarının açık mı yoksa kapalı mı olduğu hakkında sohbet eden bir çiftin videosu. Kadın daha sonra klimasını uzaktan açmak için LG ThinQ uygulamasını kullanır.
LG ThinQ uygulamasına indirilen kişiselleştirilmiş program ayarlarını kullanarak bebeklerinin narin kıyafetlerini yıkayan bir çiftin videosu.
Oturma odasında kedileriyle oynayan bir adamın videosu. LG ThinQ uygulamasında klimayı ve hava arıtma cihazını çalıştıran, önceden ayarlı Rutin modunu açar.
Çamaşır makinesinin önünde su birikintisi olduğunu fark eden bir kadının videosu. Sızıntının nedenini belirlemek için LG ThinQ uygulamasındaki Akıllı Teşhis işlevini kullanır.
Bir ailenin akıllı telefondan görüntülü görüşme yaptığını gösteren video. Aile, akıllı telefonu akıllı TV'lerine bağlamak ve görüntülü aramayı daha büyük bir ekranda görüntülemek için LG ThinQ uygulamasındaki Sihirli Dokunuş işlevini kullanır.
Spor salonunda beyaz eşyalarının açık mı yoksa kapalı mı olduğu hakkında sohbet eden bir çiftin videosu. Kadın daha sonra klimasını uzaktan açmak için LG ThinQ uygulamasını kullanır.
LG ThinQ uygulamasına indirilen kişiselleştirilmiş program ayarlarını kullanarak bebeklerinin narin kıyafetlerini yıkayan bir çiftin videosu.
Oturma odasında kedileriyle oynayan bir adamın videosu. LG ThinQ uygulamasında klimayı ve hava arıtma cihazını çalıştıran, önceden ayarlı Rutin modunu açar.
Çamaşır makinesinin önünde su birikintisi olduğunu fark eden bir kadının videosu. Sızıntının nedenini belirlemek için LG ThinQ uygulamasındaki Akıllı Teşhis işlevini kullanır.
Bir ailenin akıllı telefondan görüntülü görüşme yaptığını gösteren video. Aile, akıllı telefonu akıllı TV'lerine bağlamak ve görüntülü aramayı daha büyük bir ekranda görüntülemek için LG ThinQ uygulamasındaki Sihirli Dokunuş işlevini kullanır.

LG ThinQ uygulamasıyla hayatınızı kolaylaştırın

İster evde, ister hareket halindeyken veya Bodrum'da bir kumsalda dinlenirken tüm cihazlarınızı tek bir yerden yönetin.

GOOGLE PLAY ÜZERİNDEN İNDİRİN APP STORE ÜZERİNDEN İNDİRİN

Evde sandalyede oturan ve dizüstü bilgisayara yazı yazan bir kadının görüntüsü. Arkasında bir hava arıtma cihazı vardır. Yanında &quot;Eve Hoş Geldin, Lisa!&quot; yazan düz ekran bir televizyon vardır.

Sizi anlayan bir akıllı ev

LG ThinQ rutinlerinizi öğrenerek günlük yaşamınızı iyileştiren öneriler sunar.

Kendi başının çaresine bakabilecek kadar akıllı cihazlar

LG ThinQ cihazlarınız ne yapmaları gerektiğini bilir ve ürün kullanımınıza göre ipuçları ve püf noktaları göndererek sorunların ve arızaların önüne geçmenize yardımcı olur.

 

VİDEOYU İZLEYİN

Sizin yerinize enerji tasarrufu yapar

LG ThinQ akıllı beyaz eşyalar, kullanım alışkanlıklarınızı analiz ederek zamandan, enerjiden ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olur.

VİDEOYU İZLEYİN

LG ThinQ ürün yelpazesini keşfedin

AI TV görüntüsü

AI TV

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Çamaşır makinesi görüntüsü

Çamaşır Makinesi

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Kurutma makinesi görüntüsü

Kurutuma Makinesi

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Buzdolabı görüntüsü

Buzdolabı

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Klima görüntüsü

Klima

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Elektrik süpürgesi görüntüsü

Elektrik süpürgesi

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Soundbar görüntüsü

Soundbar

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Bulaşık makinesi görüntüsü

Bulaşık Makinesi

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Hava arıtma cihazı görüntüsü

Hava Temizleme Cihazı

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Tavan Vantilatorü

Tavan Vantilatorü

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Akıllı evinizin kontrolünü elinize alın

LG THINQ UYGULAMASI HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ

LG ThinQ uygulama ekranının görüntüsü

Tüm cihazlarınızı tek bir yerden yönetmek için LG ThinQ Uygulamasını indirin

*Fiyatlar, promosyonlar ve stoklar mağazaya ve internet satış noktalarına göre değişiklik gösterebilir. Fiyatlar önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Stoklar sınırlıdır. Son fiyat ve stok durumu için yerel bayilerinize danışın.

**Videolarda veya web sitesinde tanıtılan ürünler, hizmetler ve mevcut özellikler modele veya bölgeye / ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

***Alexa ve Google Asistan, başkalarına ait ticari markalardır.

[Ev]
1) Bazı TV modellerinde sesli komutu kullanmak için uzaktan kumandaya ihtiyacınız olabilir.

[Uygulama]
1) Scan to Cook özelliği yalnızca ortak ürünlerle kullanılabilir. Sınırlamalar ve istisnalar geçerli olabilir.
2) Sihirli Dokunuş ayna özelliği yalnızca sınırlı LG telefon modellerinde çalışır ve içerikler belirli zaman ve kanallarla sınırlıdır.
3) Akıllı yeniden sipariş bölümünde görüntülenen hoparlör bir Amazon ürünüdür.

[Teknoloji]
1) Sesli komut kontrolü yalnızca yerel olarak mevcuttur.

[Hizmetler]
1) Teklif paketine göre değişiklik gösterir.
2) Enerji Talep Katılımı: Ödüller, yoğun yaz dönemlerinde tam katılıma dayalıdır. Kayıt gereklidir. Hüküm ve koşullar geçerlidir. See https://www.eversource.com/content/ct-c/residential/save-money-energy/manage-energy-costs-usage/efficient-products/heating-cooling/wi-fi-air-conditioner-demand-response for full terms and conditions.
3) Talep Katılımı programı, uygulanan alana ve döneme göre değişiklik gösterir.
4) Gerçek uygulama push bildirimi, ThinQ Care uyarıları için değişiklik gösterebilir.

Televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi ve elektrikli süpürge gibi LG ürünlerini yaşamınıza katarak LG ThinQ ile dünyanızı zenginleştirin. LG ThinQ'nun evde ve hareket halindeyken kusursuz bağlantılar oluşturmaya ve hayatı güzelleştirmeye nasıl yardımcı olduğunu keşfedin. Cihazlar arasında iletişim kurmanın ve veri paylaşmanın daha kolay ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim oluşturarak nasıl hayatınızı zenginleştirdiğini ve sizi en önemli şeyleri yapmak için özgür bıraktığını kendiniz görün. İşte sizi bekleyen ürün ve deneyimlerden bazıları:

ThinQ özellikli LG OLED ve NanoCell TV'ler, son teknoloji AI (Yapay Zeka) ve gelişmiş izleme deneyimlerini oturma odanıza getirir. Sinematik bir deneyimin sunmanın yanı sıra akıllı eviniz ve ötesi için ezber bozan bir merkez oluşturan bu zekayı keşfedin.

LG Beyaz Eşya. LG’nin sezgisel ve akıllı AI teknolojisiyle desteklenen beyaz eşyaları tercih ettiğinizde, bu ürünler sıradan ev aletleri olmanın ötesine geçerek evinizi ve yaşamınızı yönetmenize yardımcı olur. InstaView™ Door-in-Door® buzdolabında yerleşik Amazon Alexa sayesinde her türlü işlemi birkaç basit sesli komutla yapabilirsiniz. Market alışverişi yapın, yapılacaklar listesi oluşturun, en sevdiğiniz müzikleri dinleyin ve çok daha fazlasını yapın. ThinQ teknolojisini elektrikli süpürgeler ve çamaşır makineleri dahil olmak üzere diğer cihazlarda da bulabilirsiniz.

AI sizin için başka ne yapabilir? LG'nin en son yeniliklerini keşfedin, mutfak ve tüm eve yönelik en yeni akıllı çözümlere kavuşun ve bağlantılı bir yaşamın hayatı nasıl güzelleştirdiğini keşfedin.