Ergonomik Monitörler

LG Ergo monitörlerle ev ofisinizi bir üst seviyeye taşıyın. Ekranlarında her zamankinden daha fazla netlik ve derinlik arayan hem profesyoneller hem de oyuncular için, artık tüm ev ofis iş istasyonu ve oyun ihtiyaçlarınız için tasarlanmış ergonomik çift monitör ve stand serimizi keşfedebilirsiniz.