21:9 ultra geniş ekran, sürükleyici ölçek ile pratik masa alanı arasındaki ideal dengeyi kurar. MOBA, RPG veya AAA oyunlarında bu daha geniş format, kavisli ekran sayesinde kenarları rahat bir şekilde görüntüde tutarak tek bakışta daha fazla arazi ve arayüzü görmenizi sağlar. UltraGear, farklı boyutlarda 21:9 monitörlerden oluşan geniş bir yelpaze sunar, böylece kurulumunuza en uygun olanı kolayca bulabilirsiniz.

Tercihiniz daha geleneksel bir görünüm mü? UltraGear’ın hassasiyet ve hız için tasarlanmış 16:9 monitörlerden oluşan kapsamlı serisini keşfedin. Oyun tarzınıza en çok uyan en boy oranını seçin.