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Sanat eserlerini gösteren farklı LG TV’leri kullanan bir dizi farklı sergi.

Sanatın ustaları, LG OLED teknolojisi ile her zamankinden daha da muhteşem başyapıtlar yaratıyor

LG OLED ART, görsel içeriği deneyimleme şeklimizi dönüştürmek için en son teknolojiyi sanatsal yaratıcılıkla birleştirir. LG OLED ART, herkeste yaratıcılığa ilham verme vizyonuyla görsel ifadenin sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

SERGİLER

Yaratıcılığın Yenilikle Buluştuğu Yerde Olağanüstü Dijital Kanvas Ekran Olarak LG OLED

LG OLED TV’lerin nefes kesen görüntü kalitesi, rengi ve kontrastı mükemmel dijital kanvas görevi görür. Dünyanın dört bir yanındaki vizyoner sanatçıların muhteşem görsel başyapıtlarını sergilemek için OLED’i nasıl kullandıklarını keşfedin.

Gerçekçi renk uygulaması

Londralı sanatçı John Akomfrah'ın beş ekranlı film enstalasyonu olan “Becoming Wind” LG OLED TV'lerde hayat buluyor. Mükemmel Siyah, derinlik ve netliği artırarak görsel etkiyi katlıyor.

Şeffaf teknoloji çeşitliliği derinleştiriyor

Suh Do Ho ve Suh Eul Ho Kardeşler, yenilikçi OLED’i sanatla birleştirerek babaları efsanevi ressam Suh Se Ok’u onurlandırıyor. Şeffaf ekranlar derinlik katarak benzersiz bir duyusal deneyim yaratır.

Kusursuz bağlantı ve ekran

LG OLED ve Whanki Vakfı, Kim Whanki’ye dijital bir saygı duruşu niteliğindeki “We Meet Again in New York” sergisini sunuyor. Kablosuz Görüntü İletme teknolojisi, Whanki'nin başyapıtlarını yeni bir ışık altında sergiliyor.

Dijital eserler sanata hayat veriyor

Shepard Fairey’nin ikonik sanatı ve toplumsal eleştirisi, LG OLED dijital kanvas üzerinde ilk kez sergileniyor ve parlak duvar resimleri, Mükemmel Renk teknolojisiyle hayat buluyor.

Estetiği yükselten teknoloji

LG OLED moooi World ürünü, kendinden aydınlatmalı ekran teknolojisinin sunduğu çarpıcı renkler ve kontrasta sahip Objet Collection Posé örneğinde olduğu gibi iç mekan, yaşam tarzı ve teknolojiyi bir araya getiriyor.

SANATÇILAR

LG OLED ART projeleri, dijital sanatla teknolojiyi buluşturarak küresel izleyicileri büyülüyor.

Gerçek deneyimlerden ilham alın. LG OLED ART’ı yakından deneyimleyenlerin görüşlerine kulak verin ve OLED ekranların büyüleyici dünyasını keşfedin.

Suh Do Ho

OLED T ile

Derinleştirilmiş Çeşitlilik

Shepard Fairey

OLED G ile

Gerçek Gibi Dijital Duvar Resimleri

Marcel Wanders

Posé ile

Yüksek Estetik

KÜRESEL ORTAKLIKLAR

Sanatla teknolojinin kesişiminde yükselen ilham verici iş birlikleri.

Sanata olan bağlılığımız, dünya çapında ünlü galeriler, müzeler ve sanat fuarları ile devam eden iş birliklerimize yansıyor. Bu anlamlı ortaklıklarla sanatçıları desteklemek, kültürel deneyimleri zenginleştirmek ve küresel izleyicilerin ilgisini çekmek için ortak vizyonumuzu geliştiren benzersiz girişimleri birlikte oluşturuyoruz.

Guggenheim, MMCA, Contemporary İstanbul ve Frieze logosu.

TEKNOLOJİ

Sanat Ekranı için Büyüleyici OLED TV’ler

Olağanüstü görüntü kalitesinden kablosuz yeniliklerine kadar teknolojik ilerlemelerin, LG OLED’i nasıl sanatsal ifadenin mükemmel dijital tuvali haline getirdiğini öğrenin.

Siyah bir arka planda siyah kelimesi kabartmalı olarak sunulmuş.

Benzersiz netlik ve derinlik için Mükemmel Siyah

LG OLED’in en yeni ekran teknolojisi, mükemmel siyah, canlı renkler ve ultra hassas kontrast için kendinden aydınlatmalı pikseller sunarak nefes kesici netlik ve derinlik sağlar.

Zero Connect Box ile yan yana duran LG TV.

Alfa AI İşlemciden çığır açan performans

Alfa AI İşlemcili LG TV’ler, Ultra Büyük ekranda mümkün olan en iyi görüntüleme deneyimi için sanat eserini mümkün olan en iyi görüntü kalitesiyle sunar.

Sergi salonunda şeffaf bir panelde gösterilen sanat eseri.

Son teknoloji kablosuz iletim, şeffaf OLED TV

LG’nin gelişmiş kablosuz teknolojisi, 4K görüntüleri kayıp olmaksızın ultra düşük gecikme süresiyle iletir, kablo karmaşasını ortadan kaldırır ve kesintisiz bir görüntüleme deneyimi için mükemmel görüntü kalitesini korur.

Duvara monte edilmiş LG TV, yüksek çözünürlüklü bir arka planı gösteriyor.

Gerçek gibi sanat sergisi için OLED destekli Galeri Modu

LG OLED’in Galeri Modu, gerçeğe yakın renkler, derin siyahlar ve ultra ince detaylarla sanat eserlerini çarpıcı bir dijital sergiyle sunmak üzere en son ekran teknolojisini kullanır.

TV Serileri

Sanatçılar ve sanat meraklılarının sevdiği üstün dijital sanat tuvalleri

Yaşam alanınızı gerçeküstü bir galeriye dönüştürün

Güzel sanat eserlerini kusursuz bir şekilde sergileyin

Daha Fazla Bilgi

Mükemmel Siyah ve Renk ile canlı sanat eserleri

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