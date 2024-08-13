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Sanatın ustaları, LG OLED teknolojisi ile her zamankinden daha da muhteşem başyapıtlar yaratıyor
LG OLED ART, görsel içeriği deneyimleme şeklimizi dönüştürmek için en son teknolojiyi sanatsal yaratıcılıkla birleştirir. LG OLED ART, herkeste yaratıcılığa ilham verme vizyonuyla görsel ifadenin sınırlarını zorlamaya devam ediyor.
SERGİLER
Yaratıcılığın Yenilikle Buluştuğu Yerde Olağanüstü Dijital Kanvas Ekran Olarak LG OLED
LG OLED TV’lerin nefes kesen görüntü kalitesi, rengi ve kontrastı mükemmel dijital kanvas görevi görür. Dünyanın dört bir yanındaki vizyoner sanatçıların muhteşem görsel başyapıtlarını sergilemek için OLED’i nasıl kullandıklarını keşfedin.
SANATÇILAR
LG OLED ART projeleri, dijital sanatla teknolojiyi buluşturarak küresel izleyicileri büyülüyor.
Gerçek deneyimlerden ilham alın. LG OLED ART’ı yakından deneyimleyenlerin görüşlerine kulak verin ve OLED ekranların büyüleyici dünyasını keşfedin.
KÜRESEL ORTAKLIKLAR
Sanatla teknolojinin kesişiminde yükselen ilham verici iş birlikleri.
Sanata olan bağlılığımız, dünya çapında ünlü galeriler, müzeler ve sanat fuarları ile devam eden iş birliklerimize yansıyor. Bu anlamlı ortaklıklarla sanatçıları desteklemek, kültürel deneyimleri zenginleştirmek ve küresel izleyicilerin ilgisini çekmek için ortak vizyonumuzu geliştiren benzersiz girişimleri birlikte oluşturuyoruz.
TEKNOLOJİ
Sanat Ekranı için Büyüleyici OLED TV’ler
Olağanüstü görüntü kalitesinden kablosuz yeniliklerine kadar teknolojik ilerlemelerin, LG OLED’i nasıl sanatsal ifadenin mükemmel dijital tuvali haline getirdiğini öğrenin.