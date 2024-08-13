OBS Satış Hüküm ve Koşulları

Son Güncelleme: 05 / 12 / 2023

Bu Satış Hüküm ve Koşullarında (Koşullar), "biz" "bizim" veya "bize" ifadesi, Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 Okmeydanı Şişli/İstanbul adresindeki LG Electronics Ticaret ve Anonim Şirketi anlamına gelecek ve "siz" ifadesi bizden ürün satın alan kişi, kuruluş veya oluşum anlamına gelecektir.

Bu koşulları, LG ürünlerini (Ürünler) size sağlayacağımız sözleşmeye ilişkin hükümleri içerdiğinden, dikkatlice okumanızı rica ederiz. Bu Koşullar, ürünlerin www.lg.com/tr (”İnternet Sitesi”) adresinden online olarak satın alınan tüm ürünler için geçerlidir. İnternet sitesi üzerinden ürün siparişi verdiğinizde bu Koşulları kabul etmiş sayılırsınız. Bu Koşullar, ürünlerimizin üçüncü taraflardan size satışını kapsamamaktadır.

Bu Koşulları zaman zaman değiştirme hakkımız saklıdır. İnternet sitesi üzerinden ürün satın almak istediğinizde, o anda geçerli olacak Koşulları anladığınızdan emin olmak için lütfen Koşulları kontrol edin.

Bu Koşullar en son … 2023'te güncellenmiştir.

1. Kullanıcı Hesapları

1.1 İnternet sitesi üzerinden bir 'LG Üyelik' hesabı oluşturursanız, verdiğiniz hesap bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul edersiniz. Ayrıca aşağıdakileri yapmamayı da kabul edersiniz:

(a) başka bir kişinin kimliğine bürünmek amacıyla o kişinin adını veya diğer tanımlanabilir bilgilerini seçmek, kaydetmek veya kaydetmeye çalışmak veya kullanmak;

(b) izinsiz olarak başka birinin adını kullanmak;

(c) herhangi bir kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde bir isim kullanmak; veya

(d) Kanun’a aykırı olacağını düşündüğümüz bir isim kullanmak. Bu Koşullara uymayan herhangi bir kişinin üyeliğini reddetme veya feshetme hakkımızı saklı tutarız.

1.2 Üyeliğinizin gizliliğini korumaktan yalnızca siz sorumlusunuz ve LG üyeliğinizin bilinen veya şüphelenilen herhangi bir izinsiz kullanımını bize bildirmeyi kabul edersiniz. Ayrıca, LG üyeliğinizde, şifreniz kullanılarak yapılan tüm açıklamalardan, eylemlerden veya ihmallerden sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Birinin şifrenizi veya LG üyeliğinizi izniniz olmadan kullandığını düşünüyorsanız, derhal bizi bilgilendirmelisiniz. Yürürlükteki yasalara ve kamu kurumlarının taleplerine uymak için hesapların kullanıcı adları ve diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi açıklama ve paylaşma hakkımızı saklı tutarız.

2. Ürün Siparişleri

2.1 İnternet sitesi üzerinden sipariş adımlarını yerine getirerek sipariş verebilirsiniz. Kendi takdirimize bağlı olarak, siparişinizin hileli olabileceğine dair makul bir inancımız varsa siparişi kabul edebilir veya reddedebiliriz. On sekiz (18) yaşından küçükseniz bizden ürün sipariş etmemelisiniz. On sekiz (18) yaşından küçük bir kişi tarafından verilen herhangi bir sipariş geçersiz sayılacaktır.

2.2 Siparişiniz, ürünlerimizi bu Koşullara göre satın almanız konusunda bir anlaşma anlamına gelmektedir. İnternet sitesi üzerinden ödeme sürecimiz tamamladığınızda bizden bir sipariş vermiş sayılırsınız.

2.3 Lütfen ürünlerinizi dikkatlice seçin. Fiyatlar ve geçerli teslimat ve diğer ücretler önceden haber verilmeksizin değiştirilebileceğinden siparişinizi vermeden önce internet sitemizdeki en son fiyatı, geçerli teslimat ve diğer ücretleri kontrol etmelisiniz. Ödeme işlemini tamamlamadan önce siparişi (tüm fiyat ve ürün bilgileri dahil) kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

2.4 Ödeme işleminiz tamamlandığında size bir onay e-postası göndererek bir "sipariş referans numarası" vereceğiz (Sipariş Onayı). Sipariş Onayının, siparişinizi aldığımıza ve siparişinizin tarafımızca kabul edildiğine dair bir onay olduğunu lütfen unutmayın. Ancak, tüm ödemeler kredi kartı, banka kartı veya internet sitesinde sunduğumuz herhangi bir üçüncü taraf kredi kartı öde seçeneği ile yapıldığından, ödemeniz dahili doğrulama prosedürlerimizden geçene kadar siparişinizi işleme koymayacağız. Herhangi bir nedenle siparişiniz dahili doğrulama prosedürlerimizi geçemezse veya siparişinizin hileli olabileceğine inanırsak, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, size karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeden, sipariş ettiğiniz Ürünlerin tedariğini reddetme, sizinle olan sözleşmemizi feshetme, bizimle olan üyeliğinizi feshetme veya siparişinizi iptal etme (sipariş onayı veya ödemenin işlenmesinden sonra bile) hakkımızı saklı tutarız. Ödemeniz onaylandıktan sonra, siparişinizi bu Koşullara tabi olarak işleme koyacağız. Lütfen sipariş referans numaranızı güvenli bir şekilde saklayın.

2.5 Kendi takdirimize bağlı olarak lansman ürünlerini o ürünün çıkış tarihinden önce LG Online Mağazasında satın alınabilir hale getirebiliriz (Ön Sipariş). Ön sipariş, istediğiniz bir ürün için çıkış tarihinden önce ödeme yapmanızı sağlar. Ön Sipariş, Ürünü çıkış tarihinden daha önce alacağınız anlamına gelmez. Ön Siparişleri kullanıma sunarsak, kendi takdirimize bağlı olarak bunların kullanılabilirliğini belirli sürelerle ve/veya sınırlı miktarda Ürünle sınırlayabiliriz.

2.6. İnternet sitesindeki ürünlerin görüntüleri veya fotoğrafları yalnızca gösterim amaçlıdır. satın alınacak Ürünler gösterilenlerden farklı olabilir. Renklerin, boyutların ve ayrıntıların doğru bir şekilde gösterildiğinden emin olmak için makul çabayı gösteriyoruz, ancak hatalar meydana gelebilir. Bilgisayarınızın renkleri veya ayrıntıları gösterme şeklinin, satın almaya hazır hale getirdiğimiz Ürünleri doğru bir şekilde yansıttığını garanti edemeyiz. Bu nedenle aldığınız Ürünler, reklamı yapılanlardan farklı olabilir. Ürünleri size sağlamak için kullandığımız ambalajlar, internet sitesinde (varsa) belirtilen ambalajlardan farklı olabilir.

2.7. Bir siparişi, depomuzdan teslim alınmadan önce istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Siparişinizi iptal etmek için, üyelik hesabınız olması durumunda internet sitesi üzerinden hesabınıza giriş yaparak siparişinizi bulmalı ve 'siparişi iptal et' düğmesi görünürse siparişi iptal et' düğmesine tıklamalı ve iptali onaylamak için gereken diğer adımları izlemeli veya üyelik hesabınızın bulunmaması halinde 444 6 543 numarası üzerinden müşteri hizmetlerini aramalısınız. Bununla birlikte, ürünler tarafınızca teslim alındıktan 14 gün içerisinde cayma hakkınız olduğunu hatırlatmak isteriz. (Lütfen cayma hakkının kullanımı ile ilgili 8. maddeye bakınız. İptal edilen siparişler için, sipariş iptal edildikten sonra 14 gün içerisinde satın alma işleminizde kullandığınız ödeme yöntemine uygun olarak iadeniz yapılacaktır.

3. Ürün Bulunabilirliği

3.1 İnternet sitemizde yayınlanan tüm stok durumu, yayınlandığı andaki mevcut stok seviyelerimize (veya Ön Siparişler söz konusu olduğunda beklenen stok seviyelerine) göre doğrudur, ancak bu stok seviyeleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir, ödemesi önceden alınmış olan siparişleri etkilemeyecektir.

3.2 LG, Ürünleri tedarik etmek veya teslim etmek ve LG'nin bu Koşullar kapsamında öngörülen herhangi bir yükümlülüğünü gerçekleştirmek için alt yükleniciler atayabilir.

4. Fiyat, Teslimat Ücretleri ve Ödeme

4.1 Ürünlerin fiyatı, internet sitesinde belirtildiği gibi olacaktır. İnternet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumluluğumuz doğmayacaktır. Ürün fiyatlarında açık bir hata veya yanılma olduğu ortalama bir kişi tarafından anlaşılacak seviyede ve piyasa fiyatının çok altında olması halinde, işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişlerin tarafımızca iptal edilme hakkı vardır. Böyle bir durumda açık bir hata veya yanılma olması nedeniyle hiçbir hak ve talepte bulunmayacağınızı kabul ve beyan edersiniz. Ürün fiyatlarına KDV dahildir.

4.2 Siparişlerin tümünde teslimat ve montaj gereken ürünlerde standart montaj işlemleri ücretsiz olarak sağlanacaktır. Montaj sırasında, tarafınızca ek tesisat ve ek tesisat hizmeti talep edilmesi halinde, bu hizmet ve ürünlerin ek ücrete tabi olacağını kabul etmiş olursunuz.

4.3 Ürün fiyatları, geçerli teslimat ve diğer ücretler herhangi bir zamanda haber verilmeksizin değiştirilebilir, ancak değişiklikler, ödemesi önceden alınmış olan siparişleri etkilemeyecektir.

4.4 İnternet sitesi üzerinden verilen siparişlerde, VISA, MasterCard, Troy, American Express ile ödeme kabul edilmektedir. Kredi veya banka kartı bilgileriniz, tehlikeleri en aza indirmek için şifrelenecektir. En son teknolojiyi kullanmamıza rağmen, kredi veya banka kartınızın dolandırıcılık amacıyla veya üçüncü bir şahıs tarafından yetkisiz kullanılması durumunda uğrayacağınız herhangi bir kayıp veya zarardan (doğrudan veya dolaylı) sorumlu olmayacağız.

4.5 Çevrimiçi kredi ve banka kartı işlemleri SSL sertifikası altında gerçekleştirilir ve kredi kartı veya banka kartı numaranız tarafımızca görüntülenemez.

5. Teslimat ve Montaj

5.1 Siparişler, ürün bedelinin eksiksiz ödenmiş olması kaydıyla, sizin tarafınızdan bildirilmiş olan adrese, sipariş onayından itibaren 1-7 iş günü içerisinde gönderilir ve siz veya teslimat adresinde bulunan sizin adınıza hareket eden üçüncü kişiye teslim edilir. Teslimat adresinde bulunan ve sizin adınıza hareket üçüncü kişiye teslim edilen ürünler size teslim edilmiş kabul edilecektir. Ön Sipariş söz konusu olduğunda, ürünün piyasaya çıkış tarihinden veya Ön Sipariş süresinin sona erdiği tarihten itibaren 1-7 iş günü içerisinde gönderilecektir. Resmi tatiller ve dini/milli bayram günleri bu sürelerden sayılmaz.

5.2 Ürün/ürünlerin tesliminden sonra, gerekli olması ve sizin tarafınızdan talep edilmesi halinde, yine sizin tarafınızdan belirtilen telefon numarası ile iletişime geçilerek her iki taraf için de uygun bir tarihe montaj randevusu verecektir.

5.3 Montaj, satın aldığınız beyaz eşya, klima ve 40 inç üzeri ürünlerimiz için geçerlidir. Ürününüz kurulmadan önce elektrik, su, atık su vb. tesisatlarının hazır olması gerekmektedir.

5.4 Montaj yapılacak yerle alakalı tadilat gerektiren durumlar, özel talepler ve ürün içerisinden çıkmayan aksesuarlar ücretsiz montaj hizmeti kapsamına değildir.

Ek olarak ilgili mutfak ve çamaşır cihazlarının teslimatı ve kurulumu aşağıdaki koşullara bağlıdır:

(a) "Ambalajın açılması, kurulum ve ambalajın çıkarılması", her bir ürün tipi için aşağıdakilerle sınırlıdır:

Buzdolapları - Ürün ambalajından çıkarılır ve güvenli olduğu ve doğru bağlantıların zaten mevcut olduğu durumlarda MEVCUT elektriğe ve ÖNCEDEN VAR OLAN tesisata bağlanır.

ÖNCEDEN MEVCUT güç veya bağlantılar yoksa ürün kurulmayacaktır.

Çamaşır Makineleri - Ürün ambalajından çıkarılır ve güvenli olduğu ve doğru bağlantıların zaten mevcut olduğu durumlarda MEVCUT güce ve ÖNCEDEN MEVCUT tesisata bağlanır.

ÖNCEDEN MEVCUT güç veya bağlantılar yoksa ürün kurulmayacaktır.

Bulaşık Makineleri - Ürün ambalajından çıkarılır ve güvenli olduğu ve doğru bağlantıların zaten mevcut olduğu durumlarda MEVCUT güce ve ÖNCEDEN MEVCUT tesisata bağlanır.

ÖNCEDEN MEVCUT güç veya bağlantılar yoksa ürün kurulmayacaktır.

Kurutucular - Ürün ambalajından çıkarılır MEVCUT güce bağlanır ve zeminde bırakılır, önceden var olan braketlere yerleştirilmez ve duvarlara braket delinmez veya yerleştirilmez.

Bu hizmetlerin hiçbiri, üretici ürün etiketlerinin çıkarılmasını, ürünün gösterilmesini veya 'Akıllı' tip bağlantıların etkinleştirilmesini, üründe veya teslimat adresinde elektrik, sıhhi tesisat, dolap işleri veya mekanik ayarlamalara (örn. su basıncı ayarı) izin vermek için Üründe veya teslimat adresinde herhangi bir değişiklik yapılmasını veya duvara montajı (mevcut braketlere dahil) içermez.

(b) Siz veya Ürünlerin teslimini kabul etme yetkisi verdiğiniz sizin adınıza hareket eden üçüncü kişi teslimat/kaldırma sırasında hazır bulunmalıdır. Bu madde 5.4'te "size" yapılan herhangi bir atıf, bu tür kişileri de kapsar;

(c) Teslimat başlamadan önce ve Teslimat Süreci boyunca her zaman evcil hayvanların güvenli bir yere yerleştirildiğinden emin olmalısınız.

(d) Anlaşmalı kargo firması makul özeni gösterecektir ancak teslimat süreci sırasında zeminlerin veya duvarların kirlenmeyeceğini, ıslanmayacağını veya küçük sürtünmelere veya küçük girintilere maruz kalmayacağını garanti edemez. Zeminleri veya duvarları korumak için üzerlerini örtmenizi tavsiye ederiz.

(e) Teslimat adresinin sınırından belirli teslimat konumuna kadar olan güzergahın (güzergahların) cihaza uyacak büyüklükte, güvenli ve engellerden uzak olmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Özellikle, teslim edilecek ürünün ağırlığını ve zeminin yük için yeterince sağlam olup olmadığını ve fayansların veya diğer zemin kaplamalarının veya malzemelerinin bu ağırlığın bir sonucu olarak zarar görüp görmeyeceğini lütfen göz önünde bulundurun. Yasaların izin verdiği ölçüde, ne LG yetkili servisi ne de anlaşmalı kargo firmamız, teslimat adresinin yapısının, demirbaşlarının veya donanımlarının ürünlerin ağırlığını taşıyamayacak veya sığamayacak durumda olmasından kaynaklanan herhangi bir kayıp, maliyet, hasar, masraf, yaralanma veya ölümden sorumlu olmayacaktır.

(f) Teslimat adresine vardığınızda, anlaşmalı kargo firmasının ilgili tüm görevleri gecikmeden başlatabilmesini sağlamalısınız. Anlaşmalı kargo firmasının personeli, konumu/konumları ve teslimat aracından bu konuma/konumlara giden rotayı inceleyecektir. Anlaşmalı kargo firmasının personeli, bir konuma giden güzergahın veya konumun kendisinin standart ambalajdaki ürün için güvenli veya pratik olmadığına inanırsa, o konuma veya o konumdan teslimatı veya çıkarma işlemini gerçekleştiremeyecek ve

(g)Teslimat durumunda, bu konumun ve bu konuma giden güzergahın güvenli ve pratik olduğunu düşünmeleri koşuluyla, ürünü teslimat adresinin içinde veya dışında sizin yönlendireceğiniz başka bir konuma teslim edeceklerdir; ve

(h) Anlaşmalı kargo firmasının personeli, ürünleri teslim etmeden/kaldırmadan önce teslimat adresinde önerilen teslimat/kaldırma güzergahında önceden var olan herhangi bir hasarı fark ederse, bunu sizin dikkatinize sunacaktır. Bunun amacı, anlaşmalı kargo firmasının personelinin teslimat süreci sırasında teslimat adresinde herhangi bir hasara neden olup olmadığına ilişkin herhangi bir anlaşmazlığı önlemektir.

(ı) Gerekli elektrik veya su kaynaklarının ya da drenaj/atık tesislerinin teslimat yerine erişilebilir olmasını ve bunların uyumlu, iyi durumda ve çalışır durumda olmasını ve öngörülebilir gelecekte de böyle olmaya devam etmesini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Anlaşmalı kargo firması veya yetkili servis durumun böyle olmadığına inanırsa (örneğin, bir su musluğunun dişi aşınmış veya hasar görmüşse, bir su borusu çatlamışsa, yakın zamanda su sızıntısı belirtileri varsa veya bir çıkış gideri tıkalıysa veya bağlantıya hazır değilse) veya başka bir şekilde uygun değilse ürünleri teslim edecek ancak ürünler monte edilmeyecektir. LG, yasaların izin verdiği ölçüde, herhangi bir boru veya prizin hasarlı, hatalı, ürünlerle uyumsuz veya başka bir şekilde ürünler için uygun olmamasından kaynaklanan herhangi bir kayıp, maliyet, hasar, masraf, yaralanma veya ölümden sorumlu olmayacaktır. Anlaşmalı kargo firması veya yetkili servis hiçbir koşul altında gaz, su veya kablolu elektrik bağlantısı yapmayacaktır;

(i) Teslimat sürecinin sonunda, ürünlerin teslim edildiğini teyit edecek ve teslimat sürecinden önce veya teslimat süreci sırasında ürünlerde meydana gelen fark edilebilir hasarları belgeleyecek bir teslimat belgesini imzalamanız gerekecektir. Bu belge aynı zamanda teslimat adresinizde teslimat süreci veya o yere giden güzergah sırasında meydana geldiğine inandığınız herhangi bir hasarı belgelemenize de olanak tanıyacaktır. Anlaşmalı kargo firması tarafından ürünün yerleştirildiği yerin fotoğrafı çekilebilir.

(j) LG, ambalajı açtıktan sonra hem sizin hem de anlaşmalı kargo firmasının personelinin, ürünleri fiziksel hasara karşı iyice incelemesini önemle tavsiye eder. Bu inceleme sırasında tespit edilen herhangi bir fiziksel hasar, teslimat belgesine not edilmelidir. Üründe fiziksel hasar varsa ürünü kabul etmeyi reddedebilirsiniz.

(k) Teslimatla ilgili olarak LG'ye ve anlaşmalı kargo firmasına verdiğiniz tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu garanti edersiniz. Aksi takdirde, LG, anlaşmalı kargo firması, ve/veya yetkili servis kanunen mevcut diğer çözüm yollarına ek olarak, ürünü teslim etmeyi reddedebilir ve/veya ekstra ücretlerin ödenmesini talep edebilir.

6. Risk ve Mülkiyet

6.1 Ürünlerin size teslim edilmesine bakılmaksızın, ürünlerin mülkiyeti teslimattan veya ödemenizi almamızdan sonraki tarihe kadar size geçmeyecektir. Ödemeniz herhangi bir nedenle reddedilirse, size teslim edilmiş veya teslimat adresinden taşınmış olsalar bile ürünleri zilyetliğinizden, gözetiminizden veya kontrolünüzden geri alma hakkımızı saklı tutarız ve bu ürünleri saklama veya satma hakkımızı saklı tutarız. Herhangi bir ürünün kaybolma, hasar görme veya bozulma riski teslimat sırasında size geçecektir.

7. Tüketici Hakları ve Garanti

7.1 Ürünlerimiz, Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan garanti koşullarına tabidir.

7.2 Ürünler, size teslim edilir edilmez emin olmak için aşağıdakileri kontrol etmelisiniz:

(a) sipariş ettiğiniz şey olduklarından; ve

(b) hasarlı veya arızalı olmadıklarından. Durum böyle değilse, mümkün olan en kısa sürede 444 6 543 numaralı telefon üzerinden müşteri hizmetleri ile iletişime geçmelisiniz.

7.3 Nakliye sırasında yalnızca ambalajın hasar görmesi durumunda herhangi bir iade veya değişim hakkınız olmayacaktır. Ambalaj, ürünlerin kendilerini korumak içindir.

7.4 LG ürün garantileri hakkında daha fazla bilgi https://www.lg.com/tr/destek/garanti adresinde mevcuttur.

8. Cayma Hakkı

8.1 Ürünlerle ilgili olarak LG'nin garantileri ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki haklarınıza ek olarak, ürünleri tarafınıza teslim edildiği günden itibaren 14 gün içinde veya sipariş tarihinden teslimatın gerçekleşeceği tarihe kadar her zaman aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmeniz koşuluyla iade edebilirsiniz:

(a) Siparişinizi oluşturduktan sonra teslimatın gerçekleşeceği tarihe kadar her zaman, üye olarak alışveriş yapmış olmanız halinde 2.7. maddedeki şekilde veya 444 6 543 numaralı telefon üzerinden müşteri hizmetlerini arayarak, üye olmaksızın alışveriş yapmış olmanız halinde 444 6 543 numaralı telefon üzerinden müşteri hizmetlerini arayarak;

b) Siparişinizi teslim aldıktan sonraki 14 gün içerisinde, üye olarak alışveriş yapmış olmanız halinde, hesabınıza giriş yaparak siparişlerim sayfasındaki adımları izleyerek,“444 6543” numaralı telefon üzerinden müşteri hizmetlerini arayarak veya “Hesabım” bölümünde yer alan Cayma Hakkı Başvuru Formu’nu doldurarak; üye olmaksızın alışveriş yapmış olmanız halinde “444 6543” numaralı telefon üzerinden müşteri hizmetlerini arayarak;

(c) Ürünleri anlaşmalı kargo firmaları olan Hepsijet veya HepsijetXL tarafından teslim alınmak üzere hazır bulundurarak;

(d) Ürünün kullanılmamış olması;

(e) Ürünün yeniden satılabilir durumda olması.

8.2 Cayma hakkınızı kullanmak suretiyle bir Ürünü iade etmek isterseniz ve madde 8.1'deki gereklilikleri yerine getirirseniz, İade Sürecimiz (aşağıdaki madde 9'a bakın) uyarınca 14 gün içerisinde ürün için ödenen tüm tutarların iadesini alacaksınız.

9. İade Süreci

(a) Ürünlerin iadesi için aşağıdaki süreç geçerlidir:

Süresi içinde yapılan cayma beyanından sonra ürünler; montaj gerektiren bir ürün olması halinde, 4 iş günü içerisinde yetkili servis tarafından demonte edilerek bunu izleyen 4-7 iş günü içerisinde anlaşmalı kargo firmaları olan Hepsijet veya HepsijetXL tarafından, alıcı tarafından belirtilen teslimat adresinden, teslim alınacaktır. Resmi tatiller ve dini/milli bayram günleri bu süreden sayılmaz. Montaj gerektirmeyen bir ürün olması halinde, 4-7 iş günü içerisinde anlaşmalı kargo firmaları olan Hepsijet veya HepsijetXL tarafından, alıcı tarafından belirtilen teslimat adresinden, teslim alınacaktır. Resmi tatiller ve dini/milli bayram günleri bu süreden sayılmaz.

(i) Ürünü;

(1) tüm orijinal bileşenleri ve aksesuarları (kılavuzlar, belgeler vb. dahil) ile birlikte; ve

(2) orijinal kartonları ve ambalajları içinde veya gerekirse ürünün zarar görmesini önleyecek uygun ambalajlar içinde,

İade etmelisiniz.

(ii) Talep üzerine LG'ye verilmek üzere teslim alma veya teslim etme belgesini (duruma göre) saklamanız gerekir.

(b) Size yapılacak bir geri ödemeyi genellikle mümkün olan en kısa sürede ve her durumda, geri ödeme hakkınız olduğunu e-posta yoluyla size teyit ettikten sonraki on dört (14) gün içinde işleme koyacağız. Bir siparişin yalnızca bir kısmını oluşturan ürün/ler için cayma hakkının kullanılması halinde yalnızca geri ödemeye tabi olan ürün/ler ile ilgili olarak ödemiş olabileceğiniz geçerli teslimat veya diğer ücretlerin bileşenini iade edeceğiz.

(c) Ücretsiz promosyon ürünüyle gelen bir ürünü iade edilmesi halinde, ürünün tüm ücretsiz ürünlerle birlikte iade edilmesi gerekmektedir. Teslim edilen tüm ücretsiz promosyon ürünleri iade edilmezse, geri ödeme tamamen reddedilebilir veya iade edilmeyen promosyon hediyesinin tam perakende fiyatı geri ödeme tutarından düşülebilir. Promosyon hediyeleri için ayrıca ücret iadesi talep edilemez.

(d) Kampanya kapsamında indirimli fiyattan satın alınan bir paket ürün için cayma hakkının kullanılabilmesi için paketteki tüm ürünlerin iade edilmesi gerekmektedir. Pakete dahil olan tüm ürünler iade edilmezse, geri ödeme tamamen reddedilebilir veya satın alma sırasında sunulan indirimli değer iade tutarından düşülebilir.

(e) Geri ödemeleri satın alma işleminiz için ödeme yaparken kullandığınız yöntemle yaparız.

(f) Yanlış kullanım, ihmal, fiziksel hasar, kurcalama veya yanlış ayarlamadan kaynaklanan arızaları karşılamıyoruz.

(g) Bu madde yasal haklarınızı etkilemez.

10. Gizlilik

10.1 Müşterilerin kişisel bilgilerinin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politikamız, bu Şartların bir parçasını oluşturan LG Gizlilik Politikasında ve Aydınlatma Metni’nde (https://www.lg.com/tr/privacy) belirtilmiştir.

11. Ek Hüküm ve Koşullar

11.1 İnternet sitesi kullanımınız https://www.lg.com/tr/legal adresindeki kullanım koşullarımıza tabidir. Bir üyeliğine sahipseniz, geçerli kullanım koşulları https://www.lg.com/tr/lge-terms adresindedir.

12. Genel

12.1 Bu Koşullar, Mesafeli Satış Sözleşmesi öncelikli uygulanmak üzere, internet sitesi üzerinden ürün satın almanızla ilgili olarak sizinle aramızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve tarafımızdan yazılı olarak açıkça kabul edilmedikçe, satın alma teklifinizde veya siparişinizde (varsa) yazılı olan veya atıfta bulunulan herhangi bir hüküm veya koşul dahil olmak üzere hiçbir hüküm veya koşulunuz bizim için bağlayıcı olmayacak veya herhangi bir yasal etkiye sahip olmayacaktır.

12.2 Bu koşullar kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirirken herhangi bir gecikme veya başarısızlıktan, söz konusu gecikmenin bizim kontrolümüz dışındaki bir durumdan (mücbir sebeplerden) kaynaklanması halinde sorumlu olmayacağız. Böyle bir durum nedeniyle yükümlülüklerimizi yerine getirmekte en az 3 ay süreyle gecikmemiz halinde, size 5 iş günü önceden yazılı bildirimde bulunarak sizinle olan sözleşmemizi feshedebiliriz.

12.3 sizinle olan sözleşmemizi feshetme veya bizimle olan üyelik hesabınızı feshetme ve internet sitesindeki içeriği tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve size karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeden kaldırma veya düzenleme hakkımızı saklı tutarız.

12.4 Tarafınızdan bize yapılan tüm resmi bildirimler, Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 Okmeydanı Şişli/İSTANBUL adresindeki LG Electronics Ticaret ve Anonim Şirketi adresine yapılmalıdır. Size, sipariş verirken bize verdiğiniz e-posta veya posta adresinden herhangi bir zamanda bildirimde bulunabiliriz. Bildirim, cayma hakkı bildirimi hariç olmak üzere, bir e-postanın gönderilmesinden yirmi dört (24) saat sonra veya herhangi bir bildirimin postalanma tarihinden üç (3) gün sonra alınmış ve uygun şekilde tebliğ edilmiş sayılacaktır. Herhangi bir bildirimin tebliğ edildiğini kanıtlamak için, posta söz konusu olduğunda, söz konusu postanın doğru şekilde adreslendiğini, damgalandığını ve postaya verildiğini; e-posta söz konusu olduğunda, söz konusu e-postanın muhatabın belirtilen e-posta adresine gönderildiğini kanıtlamak yeterli olacaktır.

12.5 Kendi takdirimize bağlı olarak, önceden yazılı iznimiz olmadan bu Koşullar kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinizi kısmen veya tamamen devredemezsiniz.

12.6 Bu Koşullar kapsamındaki haklarımızdan herhangi birinin uygulanmaması veya uygulanmasındaki gecikme, bu haklardan feragat edildiği anlamına gelmez. Bir hakkın kısmen kullanılması, bu hakkın veya başka herhangi bir hakkın daha sonra kullanılmasını engellemez.

12.7 Bu Koşulların herhangi bir hükmünün herhangi bir yargı alanında yasaklanmış, geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse;

(a) söz konusu hüküm, o yargı alanındaki yasaklama, geçersizlik veya uygulanamazlık ölçüsünde etkisizdir;

(b) söz konusu hükmün geçerliliği veya uygulanabilirliği başka herhangi bir yargı alanında etkilenmez;

(c) bu Şartlar geri kalan hükümleri etkilemez.

12.8 Bu Koşulları zaman zaman Mesafeli Satış Sözleşmesi ve ilgili mevzuata aykırı olmamak üzere revize edebilir veya değiştirebiliriz. Bu Koşullarda yasa veya resmi makam tarafından herhangi bir değişiklik yapılması gerekmedikçe veya size bir sipariş onayı göndermeden önce bu Koşullardaki değişikliği size bildirmediğimiz sürece bizden Ürün siparişi verdiğiniz tarihte yürürlükte olan Koşullara tabi olacaksınız.