Ultra Geniş Monitörler

İster içerik oluşturuyor, ister işlerinizi yetiştiriyor, ister film izliyor veya oyun oynuyor olun, Ultrawide monitör serimizle kendinizi resmin bütününe kaptırın. Geniş açılarda gerçek renk doğruluğu için ekstra geniş 21:9 ekranda son teknoloji kavisli tasarım ve kristal netliğinde çözünürlük sunan bu monitörlerle her gününüzü güzelleştirin.