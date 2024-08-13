LG üyesi olduğunuzda hayat güzeldir

1. Yalnızca pazarlama ve iletişim araçlarını almayı kabul eden üyeler için geçerlidir.

2. Ücretsiz Teslimat: Ürünler (aksesuarlar hariç) yalnızca Türkiye içerisindeki adreslere teslim edilebilir. Adalar dahil değildir ancak İstanbul Adalar için Heybeliada, Büyükada (Nizam Mahallesi ve Maden Mahallesi) teslim edilebilir. Daha fazla ayrıntı için:

3. Ücretsiz Kurulum: Satın aldığınız beyaz eşya, klima ve 40 inç ekran üzeri ürünlerimiz için geçerlidir. Ürününüz kurulmadan önce tesisatlarınızın hazır olması gerekmektedir(elektrik, su, atık su vb).

Montaj yapılacak yerle alakalı tadilat gerektiren durumları, özel talepleri ve ürün içerisinden çıkmayan aksesuarları ücretsiz servis hizmetimiz kapsamamaktadır (mobilya, tezgah tadilatı, elektrik tesisatı tadilatı veya yeni tesisat çekilmesi, klima ürünleri için sıva altı tesisat ve kablo kanalı hizmeti, eğer televizyonun içinden çıkmamışsa duvar askı aparatı, anten tesisatı ile alakalı yapılacak çalışmalar).

4. Ücretsiz İade: İadeler fatura tarihinden (teslimat tarihi) itibaren 14 gün içerisinde vazgeçme gerekçesi dahil olmak üzere ücretsizdir.



5. Bülten: Yalnızca pazarlama ve iletişim araçlarını almayı kabul eden üyeler için geçerlidir.