LG üyesi olduğunuzda hayat güzeldir

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Ücretsiz Teslimat

LG.com siparişlerinin tümünde ücretsiz teslimat keyfini deneyimleyin.2

Satış Hüküm ve Koşulları

Ücretsiz Kurulum

İster ev aletleri ister diğer ürünlerde olsun, Kurulum hizmeti bizden!

(Ayrıntılar için lütfen aşağıya bakın)3

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Ücretsiz İade

Teslimat tarihinden itibaren 14 gün içerisinde fikrinizi değiştirseniz bile yanınızdayız.4

Satış Hüküm ve Koşulları

Bülten

Bültenimizle en son çıkan ürünlerimiz ve promosyonlarımızdan haberdar olun.5

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1. Yalnızca pazarlama ve iletişim araçlarını almayı kabul eden üyeler için geçerlidir.

 

2. Ücretsiz Teslimat: Ürünler (aksesuarlar hariç) yalnızca Türkiye içerisindeki adreslere teslim edilebilir. Adalar dahil değildir ancak İstanbul Adalar için Heybeliada, Büyükada (Nizam Mahallesi ve Maden Mahallesi) teslim edilebilir. Daha fazla ayrıntı için:

 

3. Ücretsiz Kurulum: Satın aldığınız beyaz eşya, klima ve 40 inç ekran üzeri ürünlerimiz için geçerlidir. Ürününüz kurulmadan önce tesisatlarınızın hazır olması gerekmektedir(elektrik, su, atık su vb).

Montaj yapılacak yerle alakalı tadilat gerektiren durumları, özel talepleri ve ürün içerisinden çıkmayan aksesuarları ücretsiz servis hizmetimiz kapsamamaktadır (mobilya, tezgah tadilatı, elektrik tesisatı tadilatı veya yeni tesisat çekilmesi, klima ürünleri için sıva altı tesisat ve kablo kanalı hizmeti, eğer televizyonun içinden çıkmamışsa duvar askı aparatı, anten tesisatı ile alakalı yapılacak çalışmalar).

 

4. Ücretsiz İade: İadeler fatura tarihinden (teslimat tarihi) itibaren 14 gün içerisinde vazgeçme gerekçesi dahil olmak üzere ücretsizdir.


5. Bülten: Yalnızca pazarlama ve iletişim araçlarını almayı kabul eden üyeler için geçerlidir.

Sizi değerli üyelerimiz aramızda görmek için heyecanlanıyoruz! Bugün kaydolun ve ayrıcalıklar dünyasının anında tadını çıkarın.

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