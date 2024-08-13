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Gardırop Tipi Buzdolabı
Dondurucu Altta Buzdolabı
Dondurucu Üstte Buzdolabı

Catering to Your Needs in Every Way

Daha taze tutun, Daha hızlı soğutun, Daha fazla tasarruf edin

Daha taze tutun, Daha hızlı soğutun, Daha fazla tasarruf edin Daha Fazla Bilgi

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Bu görüntüde promosyon ürünleri gösterilir.

LG Nature Fresh ile Daha Fazla Tasarruf Edin

LG Nature Fresh ile Daha Fazla Tasarruf Edin Daha Fazla Bilgi Edinin
Bu görüntüde uzun dondurucunun yanında A sınıfı işareti vardır

Enerji Verimliliği Sağlayan Ürün

Enerji Verimliliği Sağlayan Ürün Daha Fazla Bilgi Edinin
Bu görüntüde buzdolabı kapısının açık olduğu gösterilir.

Büyük Aileler İçin
Geniş Kapasite

Büyük Aileler İçin<br> Geniş Kapasite Daha Fazla Bilgi Edinin

Buzdolabı Dondurucularımız Hakkında Sevilecek Şeyler

Bu görüntüde Instaview donduruculu buzdolabı gösterilir

LG InstaView Buzdolabı Modelleri ile Tazeliği Koruyun

LG InstaView Buzdolabı Modelleri ile Tazeliği Koruyun Daha Fazla Blgi Edinin LG InstaView Buzdolabı Modelleri ile Tazeliği Koruyun Şimdi Satın Alın
Bu görüntüde Instaview donduruculu buzdolabına tıklatma anı gösterilir

InstaView™

LG ile Her Fırsatı Değerlendirin

Bu görüntüde DoorCooling+™ işlevi gösterilir.

DoorCooling+™

Buzdolabındakileri Daha Hızlı Soğutun

UVnano™

Dahili UV LED Işık Suyunuzu Temiz Tutar

LG Buzdolabı Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Kompakt ve geniş donduruculu bir buzdolabına mı ihtiyacınız var? Yeni LG Buzdolabı serisi, daha fazla depolama alanı sağlar ve tasarımıyla mutfağınıza şıklık katar.

LG’nin Buzdolabı Serisini Keşfedin