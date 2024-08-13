OLED Monitörler

LG'nin üst düzey teknoloji ve kaliteyle üretilen OLED monitörü, göz alıcı renkler ve çarpıcı kontrast ile gerçeğe en yakın görüntü kalitesini sunar. Milyonlarca OLED pikseli tarafından oluşturulan mükemmel siyah ve kusursuz renklerle, eşsiz bir deneyimi sunar.