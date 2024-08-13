We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
KARİYER
LG Electronics, hayallerinizi gerçekleştirmenize olanak tanır ve mesleki gelişim için harika fırsatlar sunar.
LG'deki çalışma hayatının avantajlarını öğrenin ve kariyerinizi yepyeni seviyelere taşıyın.
Biz kimiz?
Ekibimizin her üyesini doğru adımları atarak başarılı olmaya teşvik ediyoruz. Etik olan yol. LG'nin yolu. LG olarak, işleri etik bir şekilde yürütebilmek için, her söze ve eyleme rehberlik eden sağlam bir dürüstlük temeline sahip olmak gerektiğine inanıyoruz. Felsefemiz, "doğru yol" anlamına gelen "Jeong-do" olarak bilinir. Müşteriler için değer yaratmaya, adil piyasa uygulamalarına ve insan onuruna saygıya dayanan bu felsefe, etkileşimde bulunduğumuz her kişi ve kuruluşa uygun şekilde davranılmasını sağlar.
Geçmişimiz, işlerimiz ve "Jeong-do" yönetimine olan bağlılığımız hakkında daha fazla bilgi edinin
LG'deki kariyer olanakları hakkında daha fazla bilgiyi global kariyer web sitemizde bulabilirsiniz.
Size uygun pozisyonu bulmak için lütfen İş Arayın öğesini tıklayarak açık pozisyonlarımızı inceleyin.
Kimleri arıyoruz?
"Doğru İnsanlar" kimlerdir? Yaratıcılıkla ve en üst düzeyde performans gösterme arzusuyla hayallerinin peşinden koşan insanlar. Kararlı ve istekli takım oyuncuları. Önce daima müşteriyi düşünen yenilik takipçileri. Hem profesyonellik hem de küresel sahnede aktif rol alma arzusuna sahip meraklı düşünürler. LG'nin çizdiği yola değer veren dürüst insanlar.
Başarı için gerekli olan farklı bakış açılarına değer vererek, insanları yalnızca yeteneklerinin, tutkularının, fikirlerinin ve sonuçlarının kalitesine göre işe almayı ve iş birliğini sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bunun gerçekleşmesi için, farklı değer ve inançlara sahip bireylerin ekip olarak birlikte çalışabileceği bir ortamı mümkün kılan, ayrımcılık karşıtı bir çalışma politikası oluşturduk. Çalışanlarımız hayatın her kesiminden gelir ve farklı geçmişleri de şirketimizin uluslararası karakterini yansıtmaktadır.
LG Electronics, dünya çapındaki tüm ofislerinde aynı işe alma ilkelerini uygular. Adaylar, ilk olarak işe alım ilanlarımızdan birine başvurmalıdır. Başvurunuzun İnsan Kaynakları Departmanımıza ulaşmasını sağlamak için talimatları izleyin. Tüm başvuru materyallerini aldığımız andan itibaren gözden geçiririz, deneyiminizin ve becerilerinizin pozisyon için uygun olup olmadığını belirleriz. Finale kalan adaylar, pozisyona bağlı olarak bir veya birkaç görüşme veya testten geçerler.
LG'deki kariyer olanakları hakkında daha fazla bilgiyi global kariyer web sitemizde bulabilirsiniz.
Size uygun pozisyonu bulmak için lütfen İş Arayın öğesini tıklayarak açık pozisyonlarımızı inceleyin.
Harika insanlar. Harika bir şirket.
LG'nin neden çalışmak için harika bir şirket olduğunu öğrenmek ve dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarımızın hikayelerini dinlemek için galeriye tıklayın.
LG'deki kariyer olanakları hakkında daha fazla bilgiyi global kariyer web sitemizde bulabilirsiniz.
Size uygun pozisyonu bulmak için lütfen İş Arayın öğesini tıklayarak açık pozisyonlarımızı inceleyin.
Yenilikçilik
Teetrice Tubbs | Alabama, ABD | İşletme Desteği Bilgi Ekranı
Ürünlerimizdeki yenilikler, çalışanlarımız ve yarattığımız kültür nedeniyle LG'de çalışmayı seviyorum. LG, bu teknolojiyi desteklemek için en iyi yeteneklerin işe alınmasını sağlayarak teknolojiye ayak uyduruyor. LG, ürünlerden hizmete kadar size aradığınız her şeyi sunabilir. Bu yüzden LG'de çalışmayı seviyorum ve işte bu yüzden LG'de Hayat Güzel.
Gelişim
Alexandra Tímár | Budapeşte, Macaristan | Muhasebe ve Raporlama
Birçok insanla çalışıyorum. Bana ilham veren ve maksimum destek sağlayan ekibim, adeta ailem gibidir. Mesleki bilgimi, deneyimlerimi ve uluslararası bağlantılarımı zenginleştirmemi sağlayan çok sayıda yerel ve uluslararası eğitime katılabiliyorum. LG'de geçirdiğim 7 yıl boyunca bir ekiple çalışmayı ve meslektaşlarımla düzgün iletişim kurmayı öğrenerek kendimi profesyonel açıdan geliştirdim. Hem işimle hem de markamla gurur duyuyorum. Doğru yerde olduğumu hissediyorum! LG'de hayat güzel.
Liderlik
Grant Kruger | Johannesburg, Güney Afrika | Bilgi Ekran Satışları
LG Electronics'de liderlik çok önemlidir. Bu nedenle, kurum içinde herkesin bir kariyer yolu edinmesini sağlamak üzere yeni yeteneklere yönelik bir büyüme planı sunulur. Şeffaflık ve desteğin yanı sıra liderlerimiz ve personelimizle de bir iş birliği ortamına sahibiz. LG'de hayat eğlenceli ve güzeldir!
Mariya Brazhnik | Ruza, Rusya | İK
Neredeyse 10 yıldır LG’de çalışıyorum ve doğru bir seçim yaptığımı söyleyebilirim.
Çünkü becerilerini ve bilgilerini geliştirmek, kariyer gelişimi sağlamak ve yeni deneyimler elde etmek isteyenler için küresel bir şirkette çalışmak olağanüstü fırsat kapıları açıyor. 1 yıl boyunca Güney Kore'deki LG merkezinde çalıştım ve birçok kez atölyelere, en iyi uygulama çalışmalarına ve konferanslara katılmak için yurtdışına gittim.
Ama benim için en önemli şey insanlar oldu. Dünyanın her yerinden birçok meslektaşımla arkadaşlıklar kurdum. Her gün işe gelmemin en büyük nedeni ekibim!