Tüketici elektroniğinde dünya lideri olan LG'de “hayat güzeldir”. Özellikle de çalışanlarımız için. Size mesleki tatmin sunacak yeni hedefler, öğrenme ve ilerleme fırsatları, olağanüstü bir ödül ve takdir ortamı sunuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki hizmet noktalarımızda görev yapan çalışanlarımız, son teknolojiyi temsil eden tüketici ve iş ürünleriyle insanları mutlu etmeyi amaçlıyor. Çekici tasarımlar, tartışmasız güvenilirlik ve çığır açan bir teknoloji sunan çalışanlarımız, markamızın dünyaya gönderdiği mesajı temsil ediyor: Daha iyi bir yaşam için yenilik.

Ekibimizin her üyesini doğru adımları atarak başarılı olmaya teşvik ediyoruz. Etik olan yol. LG'nin yolu. LG olarak, işleri etik bir şekilde yürütebilmek için, her söze ve eyleme rehberlik eden sağlam bir dürüstlük temeline sahip olmak gerektiğine inanıyoruz. Felsefemiz, "doğru yol" anlamına gelen "Jeong-do" olarak bilinir. Müşteriler için değer yaratmaya, adil piyasa uygulamalarına ve insan onuruna saygıya dayanan bu felsefe, etkileşimde bulunduğumuz her kişi ve kuruluşa uygun şekilde davranılmasını sağlar.





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