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LG QNED evo AI nedir?
Renkler Yeniden Tanımlandı, LG QNED evo ile Yeni Bir Deneyim Başlıyor
*QNED evo, Quantum Dot teknolojisinin yerini alan en yeni ve eşsiz geniş renk gamı teknolojisini kullanan farklı renk çözümleriyle donatılmıştır.
Daha geniş renk spektrumu için Dinamik QNED Renk Pro
LG’nin yeni ve eşsiz geniş renk gamı teknolojisi ile ekranınızda gerçekçi ve canlı renklerin tadını çıkarın.
*Dinamik QNED Renk Pro QNED92 modeli için geçerlidir.
Hassas Karartma Teknolojisine Sahip MiniLED
Yeni alfa AI İşlemci destekli MiniLED, LG QNED evo TV’de aşırı keskin kontrast ve gerçekçi detaylar yaratır.
*Özellikler inç, model ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
LG OLED’in 12 yıllık yeni teknolojisi QNED evo’nun görüntü kalitesinin merkezinde yer alıyor
LG QNED evo, 8,3 milyon pikselden fazlasını kontrol eden LG OLED İşlemci ile destekleniyor ve derinlik ve detayı zenginleştirmek için içerik türlerini tanıyarak görüntü kalitesini optimize ediyor.
*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre, aynı yılın giriş seviyesi Smart TV alfa 7 AI İşlemcisi Gen8 ile karşılaştırıldığında.
AI Resim Pro her kareyi canlandırır
AI Süper Yükseltme ve Dinamik Ton Eşleştirme Pro özelliği her karedeki unsurları analiz ederek çözünürlüğü, parlaklığı, derinliği ve netliği iyileştirir.
*AI Resim Pro, OTT hizmetlerinde telif hakkı korumalı herhangi bir içerikle çalışmaz.
*Yükseltilen içeriklerin görüntü kalitesi kaynağın çözünürlüğüne göre değişiklik gösterir.
Daha geniş görüntünün gücüne tanıklık edin
100 inçe kadar her detayı geniş ölçekte görün
Favori film, spor ve oyunlarınızı LG Ultra Büyük TV’de görüntüleyin. AI Süper Yükseltme ve derin öğrenme algoritmaları içeriğinizi zenginleştirerek 100 inçlik ekran da bile nefes kesen keskinlik sağlar.
*QNED85 maksimum 100 inç boyutundadır ve inç değerleri bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
Yeni nesil LG AI TV
AI deneyiminizi özel bir AI düğmesi ile donatılmış AI Sihirli Kumanda ile tamamlayın
AI Sihirli Kumanda ile başka bir cihaza gerek duymadan televizyonunuzu kolayca yönetin! Hareket sensörü ve kaydırma tekerleği ile bir temassız fare gibi kullanmak için yöneltin ve tıklayın veya kolayca sesli komut verin.
*AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.
*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.
*AI Ses Tanıma, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.
*AI Sihirli Kumanda’yı TV’nizin boyutuna, modeline ve bölgeye bağlı olarak ayrı satın almanız gerekebilir.
AI Ses Kimliği
LG AI Ses Kimliği her kullanıcının benzersiz sesli imzasını tanır ve konuşmaya başladığınız anda kişiselleştirilmiş öneriler sunar.
AI Arama
TV’nize dilediğinizi sorun. Dahili AI sesinizi tanır ve isteklerinize hızlıca kişiselleştirilmiş tavsiyelerle yanıt verir. Microsoft Copilot ile ek sonuçlar ve çözümler de alabilirsiniz.
AI Chatbot
AI Sihirli Kumanda aracılığıyla AI Chatbot ile etkileşime geçin, ayar yapılandırmadan sorun gidermeye kadar tüm endişelerinizi giderin. AI kullanıcıların niyetini anlayarak derhal çözüm sunabilir.
*AI Ses Kimliği bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış içerik gösterebilir.
*Ses Kimliği desteği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.
*Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır.
*AI Arama özelliği 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.
*ABD ve Kore’de AI Arama LLM Modelini kullanmaktadır.
*AI Chatbot, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde mevcuttur.
*AI Chatbot, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.
*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.
AI Konsiyerj
Uzaktan kumandanızdaki AI düğmesine hızlıca basarak arama ve izleme geçmişinize dayalı kişiselleştirilmiş anahtar sözcük ve tavsiyeler sağlayan AI Konsiyerj’i açabilirsiniz.
AI Resim Sihirbazı
Gelişmiş algoritmalar 1,6 milyar görüntü olasılığını analiz ederek tercihlerinizi öğrenir. Yaptığınız seçimlere göre TV’niz tamamen size özel kişiselleştirilmiş bir görüntü oluşturur..
AI Ses Sihirbazı
Bir dizi ses klipi arasından beğendiğiniz sesleri seçin. AI, 40 milyar parametre arasından tercihlerinize göre ayarlanmış size özel bir ses profili oluşturur.
*AI Konsiyerj’in desteklenen menü ve uygulamaları ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*AI Konsiyerj’in menü ekranları piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.
*AI Konsiyerj'in anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.