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Renkli gradyanlı bir arka planın önünde LG QNED TV yer alıyor. Ekranda, TV'nin renk özelliklerini vurgulayan farklı boya sıçramalarından oluşan güzel, doygun bir görüntü var. Yepyeni LG QNED evo AI logosu görünüyor.

LG QNED evo AI nedir?

Renkler Yeniden Tanımlandı, LG QNED evo ile Yeni Bir Deneyim Başlıyor

*QNED evo, Quantum Dot teknolojisinin yerini alan en yeni ve eşsiz geniş renk gamı teknolojisini kullanan farklı renk çözümleriyle donatılmıştır.

Daha geniş renk spektrumu için Dinamik QNED Renk Pro

LG’nin yeni ve eşsiz geniş renk gamı teknolojisi ile ekranınızda gerçekçi ve canlı renklerin tadını çıkarın.

Güzel, lüks bir oturma odasının duvarına monte LG QNED TV. TV’de Dinamik QNED Renk Pro’nun nasıll geniş renk skalasını desteklediğini gösteren farklı renk tonlarından oluşan bir gradyan içeren soyut bir görsel yer alıyor.

DCI-P3 için %100 Renk Hacmi Intertek sertifikası.

%100 Renk Hacmi Sertifikalı LG QNED evo

*Dinamik QNED Renk Pro QNED92 modeli için geçerlidir.

MiniLED’in diğer geleneksel LED’lere kıyasla nasıl daha iyi görseller işlediğini gösteren bir sekans. Karanlık bir arka plana yerleştirilmiş 3D holografik çiçek bulunan bir LG TV ekranı. TV’nin arkasında, geleneksel LED’lerin ekrana nasıl yerleştirildiğinin grafik sunumu. Yeni LED’ler daha büyük ve daha az. Çiçek donuk ve gri. Çiçeğin daha parlak, daha doygun ve daha fazla kontrasta sahip olduğu MiniLED’e geçiş. MiniLED grafik sunum ayrıca ekranda daha küçük ancak daha büyük miktardaki LED ışıkları gösteriyor.

Hassas Karartma Teknolojisine Sahip MiniLED

Yeni alfa AI İşlemci destekli MiniLED, LG QNED evo TV’de aşırı keskin kontrast ve gerçekçi detaylar yaratır.

*Özellikler inç, model ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

LG OLED’in 12 yıllık yeni teknolojisi QNED evo’nun görüntü kalitesinin merkezinde yer alıyor

LG QNED evo, 8,3 milyon pikselden fazlasını kontrol eden LG OLED İşlemci ile destekleniyor ve derinlik ve detayı zenginleştirmek için içerik türlerini tanıyarak görüntü kalitesini optimize ediyor. 

Alpha 8 AI İşlemci Gen2 turuncu ve pembe renkte yanıyor ve dışarıya renkli ışık hüzmeleri yayıyor. Başlık, işlemcinin 4K çözünürlük, göz alıcı renkler ve üstün parlaklık sunduğunu ifade ediyor. Görsel üzerinde yer alan metinde NPU’nun yaklaşık 1,7 kat daha güçlü yapay sinirsel işleme sunduğu ve CPU’nun 1,4 kat daha hızlı çalıştığı belirtiliyor.

*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre, aynı yılın giriş seviyesi Smart TV alfa 7 AI İşlemcisi Gen8 ile karşılaştırıldığında.

Ormandaki bir papağanın donuk ve neredeyse gri görüntüsünün üzerinden çizgiler animasyonlu bir şekilde geçerek bir süper bilgisayar karedeki unsurları analiz ediyormuş gibi bir etki yaratıyor. Bir lazerle papağanın silueti çizilir ve ardından görüntü daha parlak, keskin ve canlı hale gelir. Arka planda soldan sağa doğru dönüşerek kontrast, derinlik ve renklerdeki iyileşmeyi gösterir.

AI Resim Pro her kareyi canlandırır

AI Süper Yükseltme ve Dinamik Ton Eşleştirme Pro özelliği her karedeki unsurları analiz ederek çözünürlüğü, parlaklığı, derinliği ve netliği iyileştirir.

*AI Resim Pro, OTT hizmetlerinde telif hakkı korumalı herhangi bir içerikle çalışmaz.

*Yükseltilen içeriklerin görüntü kalitesi kaynağın çözünürlüğüne göre değişiklik gösterir.

LG QNED TV, çoğu beyaz olan bir mekanda bir stant üzerinde duruyor. TV ekranında, QNED TV’nin hoş kontrasta sahip geniş ve canlı renk skalasını görüntülediğini gösteren renkli boya sıçramaları görüntüleniyor. TV’nin üzerinde yepyeni LG QNED evo AI logosu bulunuyor.

En muhteşem QNED evo’muz, QNED93 ile tanışın

Daha geniş görüntünün gücüne tanıklık edin

Oturma odasında bir aile. Neredeyse tüm duvarı kaplayan ultra büyük ekrana sahip duvara monta bir LG TV’ye sahipler. Büyük ve sürükleyici ekranda heyecan verici bir futbol maçı izliyorlar.

100 inçe kadar her detayı geniş ölçekte görün

Favori film, spor ve oyunlarınızı LG Ultra Büyük TV’de görüntüleyin. AI Süper Yükseltme ve derin öğrenme algoritmaları içeriğinizi zenginleştirerek 100 inçlik ekran da bile nefes kesen keskinlik sağlar.

*QNED85 maksimum 100 inç boyutundadır ve inç değerleri bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Duvara büyük LG QNED TV ve LG Soundbar monte edilmiş. Küçük bir kız ve yavru köpeği TV ekranında su altında geçen bir sahne izliyor. TV’nin muazzam boyutları içeriği daha sürükleyici kılıyor.

100 inç QNED85 ile dünyaya daha büyük ölçekte bakın

Yeni nesil LG AI TV

AI düğmesi vurgulanmış bir LG AI Magic Remote. AI düğmesinin, kullanıcıların farklı AI işlevlerine erişimini nasıl sağladığına dair simgeler içeren bir grafik UI sunumu bulunuyor. Hizmetler arasında AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard ve AI Sound Wizard bulunur. Daha sonra imlecin bir arayüz üzerinde belirmesiyle işlev gösteriliyor ve uzaktan kumandanın, sadece yöneltilip tıklanarak temassız fare gibi nasıl kullanılacağı belirtiliyor.

AI deneyiminizi özel bir AI düğmesi ile donatılmış AI Sihirli Kumanda ile tamamlayın

AI Sihirli Kumanda ile başka bir cihaza gerek duymadan televizyonunuzu kolayca yönetin! Hareket sensörü ve kaydırma tekerleği ile bir temassız fare gibi kullanmak için yöneltin ve tıklayın veya kolayca sesli komut verin.

*AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.

*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.

*AI Ses Tanıma, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.

*AI Sihirli Kumanda’yı TV’nizin boyutuna, modeline ve bölgeye bağlı olarak ayrı satın almanız gerekebilir.

Ön planda AI Sihirli Kumanda’un yer aldığı LG webOS arayüzü. Kullanıcı arayüzündeki küçük görseller AI Ses Kimliği’nin kişiselleştirilmiş içerek önerilerini gösteriyor.
AI Arama’ün nasıl çalıştığını gösteren bir LG QNED TV ekranının yakından çekimi. Kullanıcının hangi spor oyunlarının olduğunu sorduğu küçük bir sohbet penceresi gösteriliyor. AI Arama, sohbet üzerinden cevap vererek mevcut içeriklerin küçük resimlerini gösteriyor. Microsoft Copilot’a sormak için de bir yönlendirme yer alıyor.
LG QNED TV ekranında bilim kurgu içeriği oynatılıyor. Ekranda AI Chatbot arayüzü yer alıyor. Kullanıcı, Chatbot’a ekranın çok karanlık olduğuna dair bir mesaj atmış. Chatbot bu soruna çeşitli çözümler önermiş. Sahnenin tamamı ikiye bölünmüş şekilde gösteriliyor. Bir tarafın karanlık, diğer tarafın ise aydınlık olması AI Chatbot’un kullanıcı sorunlarını nasıl otomatik olarak çözdüğünü gösteriyor.
Dört kişilik bir aile LG AI TV etrafında toplanmış. Uzaktan kumandayı tutan kişinin etrafında adını gösteren bir daire beliriyor. Bu, AI Ses Kimliği’nin her kullanıcının sesli imzasını nasıl tanıdığını gösteriyor. Ardından webOS arayüzü, AI’ın hesaplar arasında otomatik geçiş yapma ve kişiselleştirilmiş içerik önerme özelliklerini ortaya koyuyor.
AI Arama’ün nasıl çalıştığını gösteren bir LG QNED TV ekranının yakından çekimi. Kullanıcının hangi spor oyunlarının olduğunu sorduğu küçük bir sohbet penceresi gösteriliyor. AI Arama, sohbet üzerinden cevap vererek mevcut içeriklerin küçük resimlerini gösteriyor. Microsoft Copilot’a sormak için de bir yönlendirme yer alıyor.
LG QNED TV ekranında bilim kurgu içeriği oynatılıyor. Ekranda AI Chatbot arayüzü yer alıyor. Kullanıcı, Chatbot’a ekranın çok karanlık olduğuna dair bir mesaj atmış. Chatbot bu soruna çeşitli çözümler önermiş. Sahnenin tamamı ikiye bölünmüş şekilde gösteriliyor. Bir tarafın karanlık, diğer tarafın ise aydınlık olması AI Chatbot’un kullanıcı sorunlarını nasıl otomatik olarak çözdüğünü gösteriyor.

AI Ses Kimliği

LG AI Ses Kimliği her kullanıcının benzersiz sesli imzasını tanır ve konuşmaya başladığınız anda kişiselleştirilmiş öneriler sunar.

AI Arama

TV’nize dilediğinizi sorun. Dahili AI sesinizi tanır ve isteklerinize hızlıca kişiselleştirilmiş tavsiyelerle yanıt verir. Microsoft Copilot ile ek sonuçlar ve çözümler de alabilirsiniz.

AI Chatbot

AI Sihirli Kumanda aracılığıyla AI Chatbot ile etkileşime geçin, ayar yapılandırmadan sorun gidermeye kadar tüm endişelerinizi giderin. AI kullanıcıların niyetini anlayarak derhal çözüm sunabilir.

*AI Ses Kimliği bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış içerik gösterebilir.

*Ses Kimliği desteği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.

*Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır.

*AI Arama özelliği 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.

*ABD ve Kore’de AI Arama LLM Modelini kullanmaktadır.

*AI Chatbot, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde mevcuttur.

*AI Chatbot, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.

*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.

LG TV ekranın önünde LG AI Sihirli Kumanda yer alıyor. Ekranda, kullanıcının arama ve izleme geçmişine dayalı özel anahtar kelimeler içeren, LG AI tarafından kişiselleştirilmiş bir karşılama mesajı yer alıyor. Uzaktan kumandanın yanında, AI düğmesine hızlıca basarak AI Konsiyerj işlevine kolaylıkla erişilebileceğini gösteren bir simge ve etiket yer alıyor.
AI Resim Sihirbazı kişiselleştirme sürecinden geçen bir kullanıcı görüntüsü. Kullanıcın seçimleri vurgulanarak bir dizi görüntü gösteriliyor. Bir yükleme simgesi beliriyor ve ardından soldan sağa doğru iyileştirilmiş bir manzara görüntüsü gösteriliyor.
AI Sound Wizard kişiselleştirme sürecinden geçen bir kullanıcı görüntüsü. Bir dizi ses klibi simgesi seçiliyor. Bir caz şarkıcısı ile saksafoncu gösteriliyor, kişiselleştirilmiş sesi temsil eden ses dalgaları görselin üzerinden animasyonlu bir şekilde geçiyor.
LG TV ekranın önünde LG AI Sihirli Kumanda yer alıyor. Ekranda, kullanıcının arama ve izleme geçmişine dayalı özel anahtar kelimeler içeren, LG AI tarafından kişiselleştirilmiş bir karşılama mesajı yer alıyor. Uzaktan kumandanın yanında, AI düğmesine hızlıca basarak AI Konsiyerj işlevine kolaylıkla erişilebileceğini gösteren bir simge ve etiket yer alıyor.
AI Resim Sihirbazı kişiselleştirme sürecinden geçen bir kullanıcı görüntüsü. Seçeneklerden biri kullanıcı önceden seçimini yapmış gibi vurgulanıyor.
AI Sound Wizard kişiselleştirme sürecinden geçen bir kullanıcı görüntüsü. Farklı ses klibi simgelerinden oluşan bir ızgara. Seçeneklerden biri kullanıcı önceden seçimini yapmış gibi vurgulanıyor.

AI Konsiyerj

Uzaktan kumandanızdaki AI düğmesine hızlıca basarak arama ve izleme geçmişinize dayalı kişiselleştirilmiş anahtar sözcük ve tavsiyeler sağlayan AI Konsiyerj’i açabilirsiniz.

AI Resim Sihirbazı

Gelişmiş algoritmalar 1,6 milyar görüntü olasılığını analiz ederek tercihlerinizi öğrenir. Yaptığınız seçimlere göre TV’niz tamamen size özel kişiselleştirilmiş bir görüntü oluşturur..

AI Ses Sihirbazı

Bir dizi ses klipi arasından beğendiğiniz sesleri seçin. AI, 40 milyar parametre arasından tercihlerinize göre ayarlanmış size özel bir ses profili oluşturur.

*AI Konsiyerj’in desteklenen menü ve uygulamaları ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*AI Konsiyerj’in menü ekranları piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.

*AI Konsiyerj'in anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.