SİTENİN MÜLKİYETİ; KULLANIM ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ

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Şirket merkezi Kaptanpaşa Mah. Piyalpaa Bulv. Ortadoğu Plaza no:73 Kat:7 Okmeydanı, Şişli, İstanbul adresinde olan LG Electronics Ticaret A.Ş. ve yine şirket merkezi LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeundeungpo-gu, Seoul 150-721, Kore Cumhuriyeti adresinde bulunan ve Kore’de kayıtlı bir şirket olan LG Electronics Inc. http://www.lg.com/tr web sitesinin tüm kullanım haklarına ve tasarruf yetkisine sahip olan taraf, bundan böyle (“LG Electronics” veya “LGE”) olarak anılacak olup, http://www.lg.com/tr web sitesine üye olmak suretiyle ya da üye olmaksızın http://www.lg.com/tr web sitesine girişi yapan ve siteyi ziyaret eden gerçek ya da tüzel taraf, bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır. Bu siteyi kullandığınızda aşağıdaki koşulları kabul etmiş sayılacaksınız. İşbu kullanım şartları kabul etmiyorsanız lütfen siteyi kullanmayınız. "LG Life's Good" LG Corp. tescilli markasıdır. Diğer tüm markalar da ilgili sahiplerinin fikri mülkiyetidir. Fiyatlar ve ürünler perakende satıcıya göre değişim gösterebilir. Tasarımlar, özellikler ve spesifikasyonlar yaklaşıktır ve bilgilendirmeye gerek kalmaksızın değişiklik yapılabilir. Kullanıcı, işbu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren LGE tarafından kendisine http://www.lg.com/tr web sitesinde sunulan hizmet ile ilgili bilgilendirme, reklam, teklif, pazarlama, kampanya bilgisi verme ve bunlar gibi amaçlarla tarafınıza belirli aralıklarla basılı evrak, sms ya da elektronik posta gönderilmesini, kendisiyle telefonla iletişim kurulmasını, bildirimler gönderilmesini kabul etmektedir. Kullanıcı, işbu Sözleşme çerçevesinde LGE’ye verdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu; yanlış, eksik ya da yanıltıcı bilgi vermeyeceğini; LGE’nin bu bilgilerin yanlış eksik ya da yanıltıcı olması nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. LGE, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda işbu Kullanım Şartları kısımlarını değiştirme, üzerinde değişiklik yapma, ekleme yapma veya kaldırma hakkını saklı tutar. İşbu Kullanım Şartlarındaki değişiklikleri kontrol etmek Kullanıcının sorumluluğundadır. Değişikliklerin yayınlanmasının ardından Siteyi kullanmaya devam etmeniz, değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

İçerik ve Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı

Tüm metin, grafik, kullanıcı ara yüzleri, görsel ara yüzler, fotoğraflar, ünvan, işletme adı, ticari markalar, logolar, sesler, müzik, sanat ve bilgisayar kodu (topluca "İçerik"), tasarım, yapı, seçim, koordinasyon, ifade, "görünüm ve his" ve Sitede yer alan söz konusu İçeriğin düzenlenmesi ve sunumu da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları LGE’nin mülkiyetinde olup, ticari takdim şekli, telif hakkı, patent ve ticari marka yasaları ve çeşitli diğer fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet yasaları tarafından korunmaktadır. http://www.lg.com/tr web sitesinin ziyaret edilmesi, kullanılması veya http://www.lg.com/tr web sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı’ya hiç bir hak vermeyecektir. Bu sayfada, dikkat edilmesi ve uyulması gereken diğer mülkiyet haklarına ait uyarılar ve marka tescil bilgileri yer alabilir. Ticari amaçlarla, kod ve yazılım dahil olmak üzere sitenin hiçbir kısmı ve hiçbir içeriği kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, duyurulamaz,, kodlanamaz, değiştirilemez, tercüme edilemez, herhangi bir şekilde başka herhangi bir bilgisayara, sunucuya, web sitesine veya yayınlanması ya da dağıtılması için diğer ortamlara veya herhangi bir ticari işletmeye ("sunucuyu ikizleme" de dâhil) iletilemez, satılamaz, postalanamaz, dağıtılamaz, herhangi bir ticari amaçla kullanılamaz. Ancak sitenin kullanıcıları kişisel, ticari olmayan kullanımları için bu sitedeki tüm materyallerin bir kopyasını, üzerinde hiçbir değişiklik yapmamak, hiçbir tescil veya marka bilgisini silmemek ya da değiştirmemek kaydıyla indirebilir veya basabilir. Bu sitedeki tüm materyaller yalnızca kanuni amaçlarla sunulmaktadır. Bu sitede yer alan hiçbir bilgi, LGE’nin açık yazılı onayı olmadan ticari amaçlarla hiçbir şekilde kopyalanamaz, dağıtılamaz veya aktarılamaz. LG Electronics Ticaret A.Ş. bu siteden indirilen tüm materyallere ilişkin tüm mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarını saklı tutar.

Sitenin Kullanımı

Sitenin ya da herhangi bir içeriğin herhangi bir bölümüne erişmek, elde etmek, kopyalamak veya izlemek, ya da herhangi bir şekilde dolaşımsal yapı veya Site'nin veya herhangi bir içeriğinin sunumunu çoğaltmak ya da engellemek, Site üzerinden kasıtlı olmayarak sunulan herhangi bir materyal, belge veya bilginin edinilmesi amacıyla almak ya da girişimde bulunmak için herhangi bir "derin bağlantı", "sayfa kazıma", "robot", "örümcek" ya da diğer otomatik cihaz, program algoritma veya metodoloji, ya da benzer ya da eşdeğer manuel işlem kullanamazsınız. LGE bu tür faaliyeti engelleme hakkını saklı tutar. Sitede sunulan bilgilerin uygunsuz kullanımı, Sitenin çalışmasını önleme veya bozma veya siteden gizlice bilgi alma teşebbüsleri de dahil olmak üzere herhangi bir donanım veya yazılımın uygunsuz kullanımı kesinlikle yasaktır. Kullanıcılar Sitenin işleyişini kesintiye uğratmamalı ya da kesintiye uğratma teşebbüsünde bulunmamalıdır. LGE herhangi bir bildirim yapmadan, takdir ettiği şekilde Siteye erişimi veya Sitenin kullanımını durdurma hakkını saklı tutar. Sitenin herhangi bir kısmına ya da özelliğine veya herhangi bir sisteme ya da Siteye bağlı ağlara ya da herhangi bir LG sunucusuna veya Site üzerinden ya da Site aracılığıyla sunulan bilgilerin, verilerin herhangi birine, “hack”leme, şifre "madenciliği" ya da herhangi bir diğer gayri meşru araçlar yoluyla yetkisiz erişim elde etme girişiminde bulunamazsınız. LG Electronics Web Sitesi web sitelerimiz aracılığıyla sizden hiçbir gizli ya da mülkiyet bilgilerini talep etmez. LG Electronics’e gönderdiğiniz herhangi bir bilgi ya da materyalin gizlilik ARZ ETMEYECEĞİNİ unutmayınız. LG Electronics’e herhangi bir bilgi ya da materyal göndererek, LG Electronics’e bu materyallere ve bilgilere ilişkin sınırsız, geri dönüşsüz kullanım, yeniden üretim, gösterme, kullanma, değiştirme ve dağıtma hakkını vermiş olursunuz ve ayrıca LG Electronics’in herhangi bir amaçla LGE’ye gönderdiğiniz fikir, kavram, know-how ya da teknikleri kullanmakta serbest olduğunu da kabul etmiş olursunuz. Eğer fikri mülkiyetinizde olan ya da diğer türlü tescillenmiş herhangi bir materyalinizin izniniz dışında herhangi bir LG Electronics web sitesine gönderildiğini düşünüyorsanız lütfen LGE uyarı sayfasına bakınız. Sitenin veya Siteye bağlı herhangi bir ağın güvenlik açığını araştıramaz, tarayamaz veya test edemez, ne de Sitedeki veya Siteye bağlı herhangi bir ağın güvenlik veya kimlik doğrulama önlemlerini ihlal edemezsiniz. Sitenin başka bir kullanıcısına veya ziyaretçisine, ya da başka bir LGE müşterisine, size ait olmayan herhangi LGE hesabı da dâhil olmak üzere kaynağına ait herhangi bir bilgiyi takip etmek, ya da Siteyi veya herhangi bir hizmet veya Site tarafından veya Site aracılığıyla bulunan ya da önerilen bilgileri istismar etmek, Site tarafından sunulduğu gibi kendi bilgileriniz dışında kişisel kimlik ya da bilgiler de dâhil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir şekilde herhangi bir bilgi ortaya çıkarmak için, aramayı ters çeviremez, takip edemez ya da araştıramazsınız. Kendiniz ya da bir başkasını temsilen, ya da diğer herhangi bir kişi ya da kuruluşu taklit edemezsiniz. Kullanım Şartları tarafından yasaklanmış veya yasadışı olan herhangi bir amaç için veya yasa dışı faaliyet ya da LG ya da başkalarının haklarını ihlal eden diğer faaliyetlerin performansını yanlış yola sevk etmek için Siteyi veya İçeriği kullanamazsınız.

Yükümlülük

LGE, Site'de sunulan herhangi hizmette veya bilgide herhangi bir ihtarda bulunmaksızın istediği zaman, değişiklik yapabilir. Site üzerinden sunulan hizmetler ile ilgili Sitedeki bilgiler ve veriler güncel olmayabilir ve LGE bu tür bilgi, paylaşım ve hizmetler ile ilgili Sitedeki materyalleri ve verileri güncellemeyi taahhüt etmez.

Sorumluluk Reddi

LGE, Kullanıcılar’a site üzerinden sunulan hizmetlerin, bilgilerin ve verilerin güncel, aktif, doğru ve geçerli olduğunu taahhüt etmez. Kullanıcılar bu konuda yaşanacak uyuşmazlıklarda Site’de yer alan ve paylaşılan verilerin ve uygulamaların delil hükmünü haiz olmadığını peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu sitenin kullanımından kaynaklanan risklerin sorumluluğu Kullanıcının kendisine aittir. Site "olduğu gibi" ve " mevcut şekliyle" sunulmaktadır. Herhangi bir zamanda Siteye, Stenin herhangi bir özelliğine veya özelliğin herhangi bir kısmına erişimi kısıtlama veya durdurma hakkını saklı tutarız. LGE, açık veya ima edilmiş tüm garantileri reddeder: Belirli bir amaç için satılabilirlik ve uygunluk, ticari elverişlilik, sitedeki materyalin üçüncü taraf haklarını ihlal etmemesi, bir performans veya işlemden ima yoluyla çıkarılabilecek garantiler, siteye kesintisiz ve hatasız erişim, sitenin güvenliği, sitede veya sitenin bağlı olduğu sunucuda virüs olmayacağı, sitedeki bilginin doğru, eksiksiz, güncel ve özgün olacağı gibi hususlar garanti edilmez, ancak garanti edilmeyen konular bunlarla sınırlı değildir. Siteye içerik yüklendiğinde veya siteden içerik indirildiğinde, kullanıcı bunu kendi isteğiyle, riskleri kabul ederek yapmıştır. Bu tarz materyallerin yüklenmesi veya indirilmesinden dolayı kullanıcının bilgisayar sisteminde oluşan hasar ve kayıplardan yalnızca kullanıcının kendisi sorumludur. LGE tarafından yazılı veya sözlü bir tavsiye hiç bir şekilde garanti sayılmaz. LGE, sitedeki içeriğin tamlığı, doğruluğu, noksansızlığı, yeterliliği, gerekliliği, güncelliği, güvenilirliği, özgünlüğü ve başka hiç bir konuda herhangi bir garanti vermez. Bu web sitesindeki bilgiler teknik tutarsızlık ya da tipografik hatalar içerebilir. Bu bilgiler herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın değiştirilebilir. LG Electronics herhangi bir zamanda bir uyarıya gerek kalmaksızın ürün ve/veya programlarda değişiklik ve/veya düzeltme yapabilir. Bu alandaki linkler sizi LG Electronics web sitesinden (web adresi www.lg.com/tr) başka bir siteye yönlendirebilir. Buradaki linkler LG Electronics kontrolü altında değildir. Ve LG Electronics herhangi bir link verilmiş sitenin veya bu sitedeki link verilmiş sitelerin içeriğinden ve buradaki herhangi bir değişiklik ya da güncellemeden sorumlu değildir. LG Electronics ismini sitesinde bulunduran herhangi bir link LG Electronics’in bu siteyi onayladığı anlamına gelmez.

Yükümlülük Kısıtlaması

LGE, siteyi ücretsiz olarak kullanıma sunmaktadır, bu nedenle kullanıcı siteyi kullanarak sitenin kullanımı sırasında gönderilen ve alınan bilgilerin güvenli olmadığını ve yetkisi olmayan taraflar tarafından edinilebileceğini kabul eder. Kullanıcı, sitenin kullanımıyla ilgili tüm sorumlulukları, bu risk ve sorumlulukların yalnızca kendisine ait olduğunu; doğrudan, dolaylı, cezai, arızi, özel, yapılan herhangi bir eylemin sonucunda oluşan, siteyle ilgili herhangi bir nedenden veya siteyi kullanamamaktan, siteden edinilen herhangi bir bilgi, ürün veya hizmetten, LGE’nin sitede bulunan herhangi bir materyali silmesinden veya kaldırmasından; sitenin kullanımına dair sözleşme, haksız muamele veya yükümlülüklere dayanan diğer durumlarda, LGE’nin hasar ihtimallerinden haberdar olması durumunda bile oluşan hasarlarda LGE, iştirakleri veya iş ortaklarının hiçbir yükümlülüğü yoktur. Bu sorumluluk reddi, herhangi bir performans hatası, hata, ihmal, kesinti, silme, kusur, operasyonda veya iletimde gecikme, bilgisayar virüsleri, dosya bozulması, iletişim hattı aksaklıkları, ağ veya sistem çökmesi, kar kaybı, hırsızlık, yıkım, herhangi bir kayıt ya da veriye yetkisiz erişilerek değişiklik yapılması, kayba sebep olunması ve her türlü maddi ve manevi hasar söz konusu olduğunda geçerlidir. Site kullanıcıları, sitedeki herhangi bir kullanıcının karalayıcı, hakaret niteliğinde, yasa dışı veya başka sebeplerle uygunsuz ve hoş olmayan davranışlarından LGE, iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının sorumlu olmadığını bilir ve kabul eder. Site kullanıcılarının yukarıda geçen sorunlar baş gösterdiğinde veya LGE ile başka bir anlaşmazlıkları söz konusu olduğunda başvurabilecekleri tek yöntem siteyi kullanmaktan vazgeçmektir.

Feragat

LG Electronics ana sayfasındaki materyaller tutarsızlık ya da tipografik hatalar içerebilir. LG Electronics ana sayfasında gösterilen ve sunulan materyallerin tamlığı veya öneri, düşünce, beyan ya da diğer bilgilerin tutarlılığı veya güvenilirliği hakkında bir garanti vermez. Burada yer alan herhangi bir düşünce, öneri, beyan, bildiri ya da bilgiye riski size ait olmak üzere güvenebileceğinizi unutmayınız. LG Electronics sitenin herhangi bir yerinde meydana gelmiş hata veya noksanı düzeltme hakkını saklı tutar. LG Electronics hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın herhangi bir zamanda LG Electronics ana sayfasında yer alan tüm materyal ve ürünlerde, programlarda, hizmet veya fiyatlarda (varsa) değişiklik yapabilir. LG Electronics ana sayfası, LG Electronics ana sayfasındaki materyal ve bilgiler ile LG Electronics ana sayfasında kullanıma sunulan yazılım, "olduğu gibi" sunulmuş olup doğrudan ya da dolaylı olarak, herhangi bir garanti, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ticari elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal durumunun olmaması gibi anlamlara gelecek bir garanti vermemektedir, bazı hükümetler (yetki sınırlarında) zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermediğinden buradaki hariç tutma konusu sizin için uygulanmıyor olabilir.

Müşteri Farkındalığı Bildirimi

LG Electronics Ticaret A.Ş., yetkisiz üçüncü taraflarca halka promosyon düzenlendiğine ilişkin hileli bilgi içeren dolandırıcılık e-postaları gönderildiğini öğrenmiştir. Örnekler arasında, talep edilmediği halde alıcıların bağış kazandığı, piyango kazandığı ya da iş teklifi yapıldığı gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan sahte bilgiler yer almaktadır. Adı geçen bu türden e-postaların ve bilgilerin hiçbirinin LG Electronics. resmi promosyonu / iş teklifi ile bir ilgisi olmadığını, ayrıca bu e-postalarla ilgili veya bunlardan doğan herhangi bir ortaklığımızın olmadığını bildirmek isteriz. Dolayısıyla bu türden e-postaların alıcısı olan tarafların bunlara yanıt vermekten ve/veya kişisel bilgilerini paylaşmaktan kaçınmalarını tavsiye ederiz. Kullanıcı, bu tür dolandırıcılık faaliyetleri ve her türlü sahte bilgiler sebebiyle Kullanıcıların maruz kaldığı veya kalacağı tüm zararlar bakımından LGE’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. Sistem ve buna bağlı ekipmanlar izlenmekte ve denetlenmektedir. Kullanıcılar kendilerine ait bilgilere erişilebileceğini ve gerektiğinde yetkili makamlara iletilebileceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.

Hesaplar, Şifreler ve Güvenlik

Sitede veya site üzerinden sunulan bazı özellikler ve hizmetler bir hesap açmanızı isteyebilir (bir oturum açma kimliği ve şifre oluşturma da dâhil). http://www.lg.com/tr web sitesinde, Kullanıcı’ya ait Kullanıcı Adı ve Şifre ile yapılan her işlem Kullanıcı tarafından yapılmış sayılır ve Kullanıcı’yı bağlar. http://www.lg.com/tr Web Sitesi’nde Kullanıcı tarafından yapılan veya yapıldığı var sayılan her bir işlem, komut, bilgi girişi ve her türlü elektronik müdahale Kullanıcı’ya ait bir irade açıklaması olarak geçerli sayılır ve buna ilişkin hukuki sonuçları doğurur. Kullanıcı, bu Sözleşme çerçevesinde LG tarafından verilecek hizmetlerden yararlanma hakkının münhasıran kendisine ait olduğunu, LG tarafından kendisine verilen şifrenin/şifrelerin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, bu şifreyi/şifreleri herhangi bir üçüncü şahısa açıklamayacağını ve bu şifrenin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, şifrenin/şifrelerin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından ve hesabı altında her türlü faaliyetin gizliliğini korumaktan tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu; LGE’nin şifreyi kullanan kişinin kimliğini araştırma yükümlülüğünün bulunmadığını beyan ve kabul eder. LGE, Kullanıcı ile diğer kullanıcılar arasındaki ilişkiler nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. LGE, Kullanıcı’nın gireceği hukuki ilişkilerin tamamen ve kesinlikle dışındadır ve bunlara ilişkin hiçbir sorumluluğu yoktur. Hesabınıza veya şifrenize herhangi bir izinsiz kullanımı ya da başka güvenlik ihlalini derhal LGE’ye bildirmeyi kabul etmektesiniz. Hesap bilgilerinizi güvenli ve gizli tutmada başarısız olmanız sonucunda oturum açma kimliğinizi, şifre veya hesabınızın başkası tarafından kullanımı nedeniyle tarafınızın uğramış olduğu kayıp ve hasarlardan LGE sorumlu olmadığı gibi; Sitenin LGE veya herhangi diğer kullanıcı veya ziyaretçi tarafından maruz kaldığı kayıplardan bizzat tarafınız sorumlu tutulabilir. Sahibinin izni ve rızası olmadan herhangi bir zamanda başkasının oturum açma kimliği, şifre veya hesabını kullanamazsınız. LGE, bu yükümlülüklere uymamanızdan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olamaz ve olmayacaktır ve şifre veya hesap giriş kodlarının kötüye kullanımı konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. LGE Kullanıcı’nın ve http://www.lg.com/tr web sitesinin kendisinin bilgi güvenliği için her türlü tedbiri almakla birlikte http://www.lg.com/tr web sitesine yapılacak olası saldırılar, bilgisayar virüsleri gönderimi gibi durumlarda kişisel bilgilerin kaybolması, zarar görmesi veya yetkisiz kişilerin eline geçmesi hallerinde LGE’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. http://www.lg.com/tr web sitesinin kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, bilgisayar virüsü, sistem arızası gibi durumlar sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan ya da dolaylı diğer tüm zarar ve masraflardan LGE sorumlu değildir LGE, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmüne aykırı hareketi durumunda Kullanıcı eğer üye ise üyeliğini iptal edebilir.

Hizmette Aksamalar

LGE uygulamaları ve hizmetlerin alınabilmesinde, mücbir sebep, kapasite yetersizliği, şebeke oparatörleri veya gerekli teknik önlem veya uygulamaları sebebiyle aksamlar olabilir.

Hizmetlerin Değişmesi

LGE, Site üzerinden hizmet sunmak ve sunulan hizmetleri değiştirmek veya geri almak hakkını saklı tutar.

Gizlilik

http://www.lg.com/tr web sitesi aracılığıyla LGE tarafından toplanan bilgilerin konusu, kapsamı, bilgi paylaşımı konuları, gizlilik ile ilgili tüm hususlar ve işbu Kullanım Koşulları Sözleşmesi http://www.lg.com/tr web sitesinde yer alan Gizlilik Politikasına tabidir. LGE’’nin Gizlilik Politikası’nı görüntülemek için lütfen Buraya Tıklayınız veya http://www.lg.com/tr/privacy linkine bağlanınız.

Yetkili Mahkeme

İşbu Web Sitesi Kullanım Şartları Sözleşmesi’nde kaynaklanan ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. LGE’nin kullanıcı ve üyenin bulunduğu ülkelerde dava açma hakkı saklıdır. Bu uyuşmazlıklarda LGE’nin defter ve kayıtları kesin delil olacaktır. LGE, yasal tebligat yollarının yanısıra, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yapacağı tüm bildirimleri elektronik posta ya da SMS yoluyla Kullanıcı’ya gönderebilir.

Yürürlük ve Kabul