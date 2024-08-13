LGE Hizmeti Kullanım Koşulları

LG Electronics Hizmet Kullanım Şartları

LG Electronics, Inc. (“LGE”) bağlı kuruluşları ve iştirakleri ile birlikte (“LG Grup”, “biz”, “bizim” veya “bize”) size, son kullanıcıya (“Kullanıcı(lar)” veya “siz”), hizmetlerimizi kullandığı için teşekkür eder.

Bu Kullanım Şartları (“Kullanım Şartları”), burada listelenen (topluca, “LGE Hizmeti”) ürünlerimiz ve akıllı cihazlarımızla (tercihinize göre özelleştirilmiş hizmetler dâhil) bağlantılı olarak sağladığımız mobil uygulamalar ve web siteleri gibi çeşitli hizmetleri Kullanıcıların kullanması için gerekli bilgileri ortaya koymaktadır. İşbu Kullanım Şartları örneğin şunları içerir:

• LGE Hizmetini nasıl kullanabileceğinizi ve size LGE Hizmetini nasıl sağladığımızı;

• LGE Hizmetini kullanımınızla bağlantılı olarak sizin ve LGE için geçerli olan haklar, sorumluluklar ve kurallar;

• LGE Hizmetinde bulunan içerik ve yazılımla ilgili fikri mülkiyet hakları; ve

• LGE Hizmetinin kullanımıyla bağlantılı olarak sahip olduğunuz diğer haklar.

LGE Hizmetini kullanmak için işbu Kullanım Şartlarını kabul etmeniz gerekmektedir. Belirli hizmetleri kullanmak için üye (“Üye(ler)”) olarak bir hesap oluşturmanız ve tarafımızca üretilen cihazları kullanmanız da gerekebilir. Lütfen işbu Kullanım Şartlarını dikkatlice okuyun. Bununla birlikte, burada LGE Hizmetinde bulunabilecek Gizlilik Politikası da dâhil, LGE Hizmetini kullanımınız için geçerli olabilecek diğer politikaları okumanızı öneririz.

İşbu Kullanım Şartları, prensipte LGE Hizmetini kullanımınız için geçerli olacaktır. Ancak, belirli hizmetleri kullanımınızla ilgili olarak, işbu Kullanım Şartlarına ek olarak hizmete özel şartlara tabi olabilirsiniz. Örneğin, LGE Hizmetinde mal ve hizmet satın alırken, Satın Alım Hüküm ve Koşulları geçerli olabilir ve satın alımınızı tamamlamak için kabul edilmesi gereken bu tür şartlar size sunulacaktır. İşbu sözleşme ile bu tür hizmete özel şartlar arasında herhangi bir çelişki veya tutarsızlık olması durumunda, hizmete özel şartlar sadece o hizmetle ilgili olarak geçerli olacaktır. Ayrıca, belirli hizmetler için ek politikalar, talimatlar, yönergeler ve bildirimler geçerli olabilir ve bu hizmetleri kullanmadan önce bunları dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

1. LGE Hizmetinin Sağlayıcısı

Aşağıdaki kuruluş, LGE Hizmetini işbu Kullanım Şartlarına uygun şekilde sağlamak üzere sizinle bu Kullanım Şartlarını imzalar:

Burada listelenir

2. LGE Hizmetinin Kullanımı ve Aboneliği

Abonelik Standardı ve Prosedürü

18 yaşından küçüklerin LGE Hizmetine abone olmaları kısıtlanabilir.

18 yaşın altındaysanız ve LGE Hizmetine abone olmak istiyorsanız, lütfen ebeveyninizin veya yasal vasinizin iznini almanız gerektiğini unutmayın. Ebeveyniniz veya yasal vasiniz, LGE Hizmetini kullanımınızdan sorumlu olacaktır ve bu yüzden, vasinizin LGE Hizmetini kullanımınızı denetlemesi ve LGE Hizmetinin sizin için uygun olup olmadığına karar vermesi gerekmektedir.

İşbu Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını okuyup onayladıktan sonra, LGE Hizmetine abone olmak için başvurabilirsiniz, akabinde bunu bir e-posta doğrulama süreci izleyebilir. Başarılı doğrulama ve/ya başvurunuzu kabul etmemiz üzerine, size bir LGE Hizmet Hesabı (“Hesap”) verilecektir. İlk kez oturum açtığınızda veya LGE Hizmetini kullanırken, gerçek isminizi doğrulamanızı isteyebiliriz. Hesabınıza giriş yaparak bilgilerinizdeki hataları inceleyebilir ve düzeltebilirsiniz.

İşbu Kullanım Şartları belirsiz bir süre için akdedilmiştir.

Kullanım Şartları yazılı olarak yapılması amaçlanmamıştır ve kabul edilen Kullanım Şartlarını dosyalamadığımızı unutmayın. İşbu Şartlara her zaman ThinQ Uygulama menüsü > Uygulama Ayarı > Kullanım Şartları veya lg.com web sitesi > Kullanım Şartları'ndan [ buradan ] ulaşabilirsiniz. İndirmek için [ buradan ] da bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üye Olarak Abone Olurken ve Hesabı Kullanırken

• Kaydolurken doğru ve eksiksiz bilgiler vermelisiniz

• Bu tür bilgilerde olan değişiklikleri gecikmeden güncellemelisiniz

• Hesabı kullanımınız sırasında şifrenizin sızdırılmadığından veya başkalarıyla paylaşılmadığından emin olmalısınız

• Hesabınıza yetki olmadan erişildiğinden şüpheleniyorsanız, derhal LGE'yi bilgilendirmelisiniz

Hesabınızı korumak için makul ölçüde gerekli önlemleri almak da dâhil, Hesabınızın kullanımından siz sorumlusunuzdur. Hesap şifrenizi yönetmedeki ihmallik de dâhil, size atfedilen eylemlerden kaynaklanan herhangi bir sonuçtan siz sorumlu olursunuz ve LGE, bu tür sonuçlardan sorumlu olmayacaktır.

Aşağıdaki durumlardan herhangi birinde Hesap oluşturma başvurunuzu reddedebiliriz:

• Kayıt sırasında yanlış ve eksik bilgiler verirseniz;

• LGE Hizmetini ticari veya yasa dışı amaçlarla kullanmak için kaydolursanız; veya

• İşbu Kullanım Şartlarının önceden ihlali gibi size atfedilebilen sebeplerden ötürü sizi Üye olarak kabul edemezsek.

Ayrıca Kullanıcı, LGE'nin söz konusu kullanıcının ilgili içeriği indirmesine izin verilip verilmeyeceğinin belirlenmesi için kendi cihazında LGE'nin kimlik doğrulamasını kabul ederse, Kullanıcılar bir Hesap oluşturmadan LGE Hizmetinde bulunan belirli ücretsiz içerikleri indirebilirler.

Tek bir e-posta adresi altında Hizmetimiz için birden fazla hesabınız olması durumunda veya gerekli iş nedenleriyle hesaplarınızı askıya alabilir veya silebiliriz. Hesaplarınızı askıya alır veya silersek, askıya alma veya silme işleminden en az 30 gün önce hesabınızda kayıtlı olan e-posta adresinden sizi bilgilendirmeye çalışacağız. Yukarıda belirtilen durumlarda, askıya alınan veya silinen hesap ile Hizmetimizi sonlandırabiliriz.

3. Kullanıcıların Hak ve Yükümlülükleri

Yasal Haklarınız

İşbu Kullanım Şartları, sizi (1) belirli bir hizmet kalitesi ve (2) herhangi bir sorun olması durumunda çözüme yönelik yasal haklarınızı sınırlamayacak veya sizi bunlardan mahrum bırakmayacaktır. Örneğin, LGE Hizmeti aracılığıyla ürün satın alan bir tüketiciyseniz, geçerli yasalar ve düzenlemeler tarafından size verilen herhangi ve tüm haklardan yararlanabilirsiniz.

Kullanım Şartlarını feshetme hakkı

Kullanım Şartlarına ilişkin sözleşmenizi, Hesabınızı silerek veya LGE Hizmetlerini kullanmayı bırakarak, herhangi bir zamanda herhangi bir bildirimde bulunmaksızın veya sebep göstermeksizin feshetme hakkına sahipsiniz.

Yükümlülükleriniz

LGE Hizmetini kullanırken şunlara uymanız gerekmektedir:

• işbu Kullanım Şartlarına ve geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere uymak;

• kişisel veriler, mahremiyet ve fikri mülkiyet hakları da dâhil başkalarının haklarına saygı duymak;

• başkalarının haklarını ihlal eden, karalayıcı olan veya LGE de dâhil herhangi bir kişinin çıkarlarına bir şekilde zarar veren davranışlardan kaçınmak; ve

• LGE Hizmetinin kötüye kullanılmasına, müdahale edilmesine, askıya alınmasına veya zarar görmesine neden olabilecek eylemlerden kaçınmak.

LGE, tüm Kullanıcıların güvenliğini ve emniyetini sağlamak ve Kullanıcıların LGE Hizmetine serbest bir şekilde erişmesine izin vermek için elinden gelenin en iyisini yapmaktadır. Bu nedenle, şunları yapmak için LGE Hizmetini veya LGE Hizmeti (“LGE İçeriği”) aracılığıyla sağlanan herhangi bir içeriği kullanmanıza izin verilmez:

• örneğin, yazılımın tersine mühendisliğini yaparak (yürürlükteki yasaların izin verdiği durumlar haricinde) LGE Hizmetinin veya LGE İçeriğinin kaynak kodunu veya algoritmasını anlamaya çalışmak;

• LGE Hizmetinin veya LGE İçeriğinin bazı işlevlerini keyfi olarak değiştirmeye veya devre dışı bırakmaya çalışmak;

• LGE Hizmetine veya LGE İçeriğine dayalı türev çalışmalar oluşturmak;

• LGE Hizmetini veya LGE İçeriğini kullanarak kiralama, alt lisanslama veya barındırma gibi hizmetlere kalkışma;

• LGE Hizmetinin veya LGE İçeriğinin kullanımıyla bağlantılı olarak, LGE'nin ve başkalarının telif hakkı da dâhil fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek;

• işbu Kullanım Şartlarını veya geçerli yasaları ve düzenlemeleri ihlal edecek şekilde, LGE Hizmetini veya LGE İçeriğini yasa dışı amaçlar için veya yasa dışı yollarla kullanmak;

• LGE Hizmetini veya LGE İçeriğini kötü niyetli veya zararlı bir şekilde kullanmak (örneğin, virüsler ve herhangi bir zararlı veri de dâhil kötü amaçlı kodları hacklemek veya dağıtmak);

• LGE Hizmetini veya LGE İçeriğini diğer Kullanıcıları engelleyecek, LGE Hizmetine zarar verecek, aşırı yükleme yapabilecek veya bozacak ya da LGE Hizmetinin güvenlik risklerine karşı savunmasızlığını artıracak şekilde kullanmak; veya

• LGE Hizmeti ile sunucuları arasında iletilen sinyallerin kodunu çözmeye ya da LGE Hizmetinden veya sisteminden veri veya bilgi toplamaya çalışmak.

Yukarıdaki yükümlülüklere uymamanız halinde, sizin uymama durumunuzu araştırdığımız süre boyunca LGE Hizmetine erişiminizi askıya alabiliriz. Böyle bir durumda, yükümlülüğe uymama durumunuzu kanıtlamaktan sorumlu olacağız; ancak, bu tür bir uymama durumu ile bağlantılı olarak niyetinizin veya ihmalinizin olmadığını kanıtlarsanız, bu tür bir askıya alma işlemini kaldıracağız. Askıya alınmaya neden olan bu tür bir uyumsuzluk belirli bir süre içinde çözülmezse, Hesabınızı feshedebiliriz.

Sorumluluğunuz

Aşağıdaki durumlardan kaynaklı veya bunlarla bağlantılı olarak zarara uğrarsak: (i) işbu Kullanım Şartlarını ihlal etmeniz; (ii) LGE Hizmetini işbu Kullanım Şartlarına uygun olmayan veya herhangi bir şekilde geçerli yasa veya düzenlemeyi ihlal eden kullanımınız; veya (iii) Üçüncü Taraf Hizmetlerini (aşağıda tanımlandığı gibi), söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin kullanımı için geçerli olan herhangi bir şarta uygun olmayan şekilde kullanımınız; bu tür kayıpların tazmini için size karşı yasal işlem başlatabiliriz.

4. Lisans

LGE Hizmet Lisansı

LGE, LGE Hizmetini özgürce kullanabilmeniz için size LGE Hizmetini kullanmanız için lisans verir. Ancak lisans size sınırlı, devredilemez, geri alınabilir ve münhasır olmayan bir temelde sağlanır; LGE Hizmetini ve LGE İçeriğini sadece kişisel ve ticari olmayan amaçlar için kullanabilirsiniz. Verilen lisans, LGE Hizmetinin ve LGE İçeriğinin sağlanması için gerekli olan yazılım ve diğer verilerin yanı sıra geçerli güncellemeler, yükseltmeler, iyileştirmeler, değişiklikler, değişimler ve eklentiler içerir. İşbu Kullanım Şartlarını kabul ettiğinizde, size LGE Hizmetini ve LGE İçeriğini yalnızca işbu Kullanım Şartlarında ve LGE İçeriği için geçerli olan Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde ("EULA"), eğer varsa, belirtilen şartlar dâhilinde kullanma lisansı verilecektir. Burada veya geçerli EULA'da açıkça belirtilmediği sürece, LGE Hizmeti ve LGE İçeriği ile ilgili olarak herhangi bir fikri mülkiyet hakkı veya diğer mülkiyet hakkı elde etmezsiniz. Ayrıca, lisansın ayrıntıları ve kapsamı ülkeye, cihazınıza ve işletim sisteminizin türüne, LGE ve iş ortaklarının dâhili politikalarına ve diğer operasyonel ya da teknik ihtiyaçlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İndirdiğiniz LGE İçeriği ile mobil cihazınız arasındaki herhangi bir birlikte çalışamazlık ve cihazınızla ilgili bilgileri hatalı girişinizden kaynaklanan herhangi bir hasar hususunda, size karşı hiçbir sorumluluğumuz olmadığını kabul edersiniz.

Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik Lisansı

Bazı LGE Hizmetlerinde telif hakkına sahip olduğunuz incelemelerinizi, gönderilerinizi, fotoğraflarınızı, mesajlarınızı, belgelerinizi ve diğer içeriklerinizi (“Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik”) yükleyebilir, gönderebilir, saklayabilir, iletebilir, alabilir veya paylaşabilirsiniz. Gönderdiğiniz Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik'in mülkiyeti sizde olacaktır ve bu tür Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik'i LGE Hizmetine sağlamanız gerekmemektedir. Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik'in veya diğer herhangi bir kullanıcı tarafından yüklenen Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik'in doğruluğu veya eksiksizliği konusunda hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermeyiz.

LGE Hizmetine Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik'i yükleyerek veya paylaşarak LGE'ye, LGE Hizmetinin işletilmesi, tanıtılması ve iyileştirilmesi için gerekli olduğu ölçüde ve Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik'teki fikri mülkiyet haklarının korunması süresince, Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik'i kopyalama, düzenleme, dağıtma, tercüme etme, dijitalleştirme, yayınlama, uygulama, belirtme, değiştirme ve türev çalışmalarını oluşturma için dünya çapında, münhasır olmayan, ücretsiz, geri alınabilir, devredilebilir ve alt lisanslanabilir bir lisans verirsiniz.

Ayrıca LGE, yukarıdaki lisansı şu taraflara alt lisanslayabilir:

- LGE Hizmetinin en başta tasarlandığı gibi çalışmasını sağlamak için diğer Kullanıcılara (örneğin, seçilen kişilerle gönderilerin paylaşılması); veya

- LGE'nin işbu Kullanım Şartlarına uygun olarak LGE Hizmetini sağlamasına izin vermek amacıyla, sınırlı bir amaç için LGE ile sözleşmeye dayalı bir ilişkisi bulunan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına.

Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, LGE, Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik'in lisansını sadece geçerli yasa ve yönetmeliklerin izin verdiği ölçüde elinde tutar ve bu sınırı aşan herhangi bir hak verilmez.

5. LGE Hizmetinin Kullanımının Kısıtlanması ve Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik'in Silinmesi

Sorun Olması Durumunda Alınabilecek Önlemler

Aşağıdaki olaylardan herhangi birinde, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, LGE Hizmetini kullanımınızı askıya alma, sona erdirme ya da Hesabınızı veya Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik'i silme hakkımızı saklı tutarız:

• siz veya Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik'iniz, işbu Kullanım Şartlarını esaslı veya mükerrer kusurlu bir şekilde ihlal ederseniz, LGE Hizmetini kullanımınız için geçerli olabilecek ek şartlar, LGE'nin diğer politikaları (bunlar LG ThinQ App Bilgilerinde mevcuttur) veya geçerli kanun ve yönetmelikler;

• işbu Kullanım Şartlarına ve LGE Hizmetini kullanımınız için geçerli olabilecek ek şartlara uyma niyetinizin olmadığını açıkça belirtirseniz;

• yasal yükümlülüklere veya mahkeme kararlarına uyulması gerekiyorsa;

• davranışınızın veya Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik'inizin, diğer Kullanıcılara ve LGE'ye de dâhil, başkalarına zarar vereceğine veya sorumluluk oluşturacağına makul olarak kanaat getirilirse (örneğin, hackleme, kimlik avı, taciz, istenmeyen posta iletimi, yanıltıcı davranış, yanlış bilgi, başkalarının gizliliğinin ihlali, karalama veya Kullanıcıya ait olmayan içeriğin izinsiz görüntülenmesi); veya

Bildirim

Makul olarak mümkün olduğu düşünülürse, yukarıda belirtilen önlemleri almadan önce, tanımlanan sorunu düzeltmeniz için size bir şans vermek adına bu tür önlemleri almamızın gerekçesini size bildiririz. Ancak, bildirim şu durumlardan birine sebebiyet verecek olursa sizi bilgilendirmemeye karar verebiliriz:

• diğer Kullanıcılara, üçüncü taraflara veya LGE'ye zarar vermek veya onlar üzerinde sorumluluk oluşturmak;

• yürürlükteki yasaları ve düzenlemeleri veya bir düzenleyici kurumun emirlerini ihlal etmek;

• düzenleyici kurumların soruşturmasına müdahale etmek; veya

• LGE Hizmetinin işleyişini, bütünlüğünü veya güvenliğini sarsmak.

Kullanımın Kısıtlanması gibi Tedbirlerle İlgili Kullanıcıların Sorumluluğu

Kullanıcının işbu Kullanım Şartlarını ihlal etmesi sonucunda, önlemlerin uygulanmasından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek olan (veriler ve içerik de dâhil) her türlü zarar ve kayıptan, kullanıcının LGE Hizmetini kullanımının kısıtlanması veya Kullanıcı Hesabının feshedilmesi gibi, LGE değil, ilgili Kullanıcı sorumlu olacaktır. Herhangi bir veri kaybını önlemek için, lütfen yedekler oluşturun veya LGE Hizmeti aracılığıyla depolanan verilerin ve içeriğin, örneğin çevrimiçi yedekleme hizmetlerini kullanarak, başka bir yerde de saklandığından emin olun.

6. LGE Hizmetinin Değiştirilmesi, Askıya Alınması ve Feshi

LGE Hizmetinin Değiştirilmesi

Eğer LGE Hizmetine yeni işlevler eklersek veya bu hizmetin yeni bir sürümünü kullanıma sunarsak ya da geçerli yasada bir değişiklik olması durumunda, LGE Hizmetini aşağıdaki şekilde değiştirebiliriz:

• mesela gelişmiş işlevler, performans güvenliği, hata düzeltmeleri ve hizmet iyileştirmesi için LGE Hizmetinin öğelerini veya işlevlerini değiştirmek, eklemek veya silmek;

• hesaplara erişim de dâhil, LGE Hizmetinin kullanımını veya erişimini askıya almak veya sınırlamak;

• herhangi bir bildirimde bulunmaksızın veya bir yükümlülük altına girmeksizin, herhangi bir LGE İçeriğini incelemek, işaretlemek, değiştirmek, yayınlamayı reddetmek, erişimi engellemek veya silmek; veya

• LGE'nin sözleşmeden doğan yükümlülükleri, kanun değişiklikleri, mahkeme kararı veya diğer sebeplerden ötürü bu tür eylemler gerekli veya uygunsa, LGE Hizmetinden cihazınıza daha önceden indirilmiş herhangi bir LGE İçeriğine erişimi devre dışı bırakmak, engellemek veya uzaktan değiştirmek.

LGE, herhangi bir LGE İçeriğini kaldırır, ona olan erişimi devre dışı bırakır veya sizin herhangi bir LGE İçeriğine erişiminizi engellerse, ilgili LGE İçeriğinin sağlayıcısıyla iletişime geçmeniz gerekir.

LGE Hizmetinin Askıya Alınması ve Feshi

Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, LGE, aşağıdaki durumlardan herhangi birinde, herhangi bir zamanda LGE Hizmetinin tamamını veya bir kısmını askıya alabilir veya feshedebilir:

• LGE Hizmetini işletmek veya iyileştirmek için ya da geçerli yasalar kapsamındaki yükümlülüklere uymak için;

• LGE Hizmetinin unsurlarını LGE'ye sağlayan LGE iş ortakları, bu tür LGE Hizmeti unsurlarının tamamının veya bir kısmının sağlanmasını sonlandırmaya karar verirse; veya

• bilgi ve iletişim tesislerinin (bilgisayarlar, sunucular ve telekomünikasyon ağları gibi) bakımı, denetimi veya değiştirilmesi ya da arızalanması, trafikte dalgalanma, iletişimin kesilmesi ve LGE Servisinin çalışmasının devamını zorlaştıran diğer haklı gerekçeler durumunda.

LGE, böyle bir askıya alma veya sonlandırma işleminden en az 30 gün önce size önceden yazılı bir bildirimde bulunarak, herhangi bir zamanda ve herhangi bir ticari nedenden ötürü LGE Hizmetinin tamamını veya bir kısmını askıya alabilir ya da sonlandırabilir.

Değişiklik, Askıya Alma veya Fesih Hallerinde Bildirim, Tazminat ve Sorumluluk

LGE Hizmetinin kullanımını olumsuz şekilde etkileyen önemli değişiklikler, askıya alma ve fesih, önceden Hesapta kayıtlı e-posta veya LGE Hizmetinde yayınlama da dâhil diğer makul yollarla Kullanıcılara bildirilecektir. Ancak, yürürlükteki herhangi bir yasa veya yönetmelikte bir değişiklik olması veya bu tür bir değişikliğin, askıya alınmasının veya feshin gerekli olduğu manasına gelen güvenlik sebeplerinin bulunması durumunda, değişiklikler önceden bildirimde bulunmaksızın derhal yürürlüğe girebilir. Önemli bir değişiklik, askıya alma veya fesih sonrasında LGE Hizmetini kullanmaya devam etmek istemezseniz, Hesabınızı feshedebilirsiniz.

Yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler uyarınca aksi gerekmedikçe, Kullanıcılar, LGE Hizmetinin tamamının veya bir kısmının değiştirilmesi, askıya alınması veya feshedilmesiyle ilgili olarak herhangi bir tazminat alma hakkına sahip olmayacaktır.

Kullanıcının ve LGE'nin işbu Kullanım Şartları kapsamındaki hak ve yükümlülükleri, LGE Hizmetinin veya Kullanıcı Hesabının feshedilmesinden sonra geçerliliğini sürdürecektir.

7. LGE'nin Yükümlülüğü ve Garantileri

Yükümlülük

İşbu Kullanım Şartlarındaki hiçbir şey şunlar için yükümlüğümüzü hariç tutmaz veya sınırlamaz: (i) ihmalimizden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma; (ii) dolandırıcılık veya dolandırıcı yanlış beyan; ve (iii) yükümlülüğümüzü hariç tutmamızın veya sınırlamamızın kanuna aykırı olacağı herhangi bir konu.

Eğer biz işbu Kullanım Şartlarına uymazsak, bu Kullanım Şartlarını ihlal etmemizin veya ihmalimizin öngörülebilir bir sonucu olarak maruz kalacağınız kayıp veya zarardan sorumlu oluruz, ancak bu öngörülebilir olmayan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu değiliz. İhlalimizin bariz bir sonucuysa veya işbu Kullanım Şartlarını birlikte kabul ettiğimiz esnada sizin ve bizim tarafımızdan tasarlanmışsa, kayıp veya hasar öngörülebilir demektir.

LGE Hizmetini yalnızca ev içi ve özel kullanım için sağlarız. LGE Hizmetini veya herhangi bir LGE İçeriğini herhangi bir ticaret veya iş amacıyla kullanmamayı kabul edersiniz ve herhangi bir kâr kaybı, iş kaybı, iş kesintisi veya iş fırsatı kaybı konusunda size karşı hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Şunların bir sonucu olarak maruz kaldığınız herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayız: (i) LGE Hizmetini kullanırken sizin ihmaliniz; (ii) işbu Kullanım Şartlarını ihlal etmeniz; veya (iii) mücbir sebep durumunda.

LGE Hizmetinin ve LGE İçeriğinin kullanımı için İnternet erişimi gerektirebilir. Telekom hizmet planınıza bağlı olarak, internet erişiminiz için ek mobil ücretler uygulanabileceğini lütfen unutmayın. İnternet hizmetinizin bağlantısından veya hızından biz sorumlu değiliz.

Garantiler

LGE Hizmetine ilişkin LGE'nin garantisi (LGE Hizmetinin içeriği, LGE Hizmetinin işlevleri, güvenilirliği, kullanılabilirliği ve Kullanıcıların ihtiyaçlarının karşılanması dâhil) ve LGE İçeriği, (1) işbu Kullanım Şartları ve LGE Hizmetini ve LGE İçeriğini kullanımınız için geçerli olabilecek ek şartlar tarafından sağlanan konularla ya da (2) geçerli yasa ve düzenlemelerin izin verdiği ölçüde sınırlıdır. LGE Hizmeti ve LGE İçeriği ile bağlantılı olarak başka hiçbir garanti verilmemektedir. Özellikle, LGE Hizmetiyle ve LGE İçeriğiyle bağlanmış olan bir akıllı cihazın, zayıf ağ bağlantısı veya LGE Hizmetinin güncellenmesi nedeniyle LGE Hizmeti ile bağlantısı kesilebilir veya kullanılamaz hale gelebilir.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, LGE Hizmeti ve LGE İçeriği 'olduğu gibi' veya 'mevcut olduğu gibi' sağlanır ve LGE Hizmeti ve LGE İçeriği ile ilgili olarak pazarlanabilirlik, iyi kalitenin korunması, cihazların vasıflı tahrifi, belirli bir amaca uygunluk, bütünlük, yeterlilik, virüs olmaması, sakin ortam ve ihlal durumunun olmaması dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir türde, açık veya zımni herhangi bir garanti içermez.

Lütfen bazı yetki alanlarının zımni garantilerin, şartların veya koşulların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına ya da arızi veya dolaylı zararların sınırlandırılmasına izin vermediğini, bu yüzden yukarıdaki sınırlamaların ve istisnaların size uygulanmasında sınırlı olabileceğini ve ek haklarınızın olabileceğini unutmayın. Yasal haklarınız hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel mercileriniz, ticaret standartları departmanınız, yurttaş danışma bürosu veya eşdeğerleri ile iletişime geçin.

8. Üçüncü Taraf Hizmeti

LGE Hizmeti aracılığıyla faydalı içerik sağlamak için küresel iş ortaklarıyla işbirliği yaparız. LGE Hizmeti, üçüncü bir tarafça (“Üçüncü Taraf Servisi”) sağlanan içerik (ör. bilgiler, bağlantılar ve reklamlar), ürünler, hizmetler, uygulamalar ve diğer materyalleri içerebilir. Üçüncü Taraf Hizmeti aracılığıyla çeşitli avantajlardan yararlanabilirsiniz. Ancak, Üçüncü Taraf Hizmetini kontrol etmeyiz ve buna göre geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, Üçüncü Taraf Hizmetini kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu olmayız. Üçüncü Taraf Hizmeti ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmaz veya garanti vermemeyiz ve yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, bunlarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyiz. Üçüncü Taraf Hizmetini kullanımınızın riskinin tamamen size ait olacağını ve Üçüncü Taraf Hizmetini kullanımınızın bir sonucu olarak size karşı hiçbir sorumluluğumuz olmayacağını kabul edersiniz.

9. Reklam

Çeşitli LGE Hizmetlerini ücretsiz olarak sağlıyoruz ve bu amaçla bazı LGE Hizmetleri, bazı Kullanıcıların tercihlerine göre sağlanabilecek (özelleştirilmiş) reklamlar içerebilir. LGE Hizmeti, tarafımızca veya bir üçüncü tarafça sağlanan reklamları ve pazarlama bilgilerini içerebilir ve üçüncü taraf reklamcılar tarafından sağlanan bu reklamlar ve pazarlama bilgileri için, bu tür bilgilerin yararlılığını, doğruluğunu veya eksiksizliğini kontrol edememekteyiz. Buna göre, bize atfedilebilir olmadıkça, bu tür reklamlara güvenmenizden doğabilecek zararlar da dâhil, bu tür reklamlardan ve sizinle söz konusu reklamcılar arasındaki iletişim veya işlemlerden kaynaklanan hiçbir yükümlülükten sorumlu olmayacağız.

10. Anlaşmazlıkları Çözme Prosedürü

Şikayet yönetimi

LGE Hizmetlerinin kullanımıyla alakalı herhangi bir şikayetinizi, aşağıdaki iletişim bilgilerine bildirebilirsiniz:

Burada listelenir

Herhangi bir şikayeti aşağıdaki prosedüre göre ele alırız: Şikayetinize bir kimlik numarası atarız ve şikayetinizin alındığına dair size gecikme olmadan, ancak şikayetinizi aldıktan sonra en geç yetmiş iki (72) saat içinde, bir onay göndereceğiz. Şikayetinizi derhal araştıracağız. Şikayetinizle aynı görüşte olursak, derhal bir çözüm sağlarız ve şikayetinizi aldıktan sonra otuz (30) gün içinde şikayetinizin esası hakkında size bir yanıt göndeririz. Şikayetinizle aynı görüşte olmazsak veya derhal soruşturma yapmak mümkün değilse, şikayetinizi ve bizim durumumuzu, şikayetinizin esasına ilişkin yanıtımızla birlikte size göndereceğimiz bir rapora kaydederiz. Şikayetinizle aynı görüşte olmazsak, şikayetinizin esasına ilişkin yanıtımızda size sebepleri de sunarız. Şikayetinizin reddine katılmıyorsanız, aşağıdaki uyuşmazlık çözüm hükümleri uyarınca şikayette bulunabilirsiniz.

Yerel yasalarca yasaklanmadıkça, varlığı, geçerliliği veya feshi ile ilgili sorular da dâhil olmak üzere, işbu Kullanım Şartları’ndan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan herhangi bir anlaşmazlık, şu şekillerde tahkim yoluyla ele alınmalı ve nihai olarak çözülmelidir: (i) Kore Ticari Tahkim Kurulu Kuralları uyarınca (kuralların bu maddeye atıfta bulunularak dâhil edildiği kabul edilir), (ii) hakem sayısının bir olması durumunda, (iii) tahkim yeri veya yasal yeri Seul, Kore Cumhuriyeti olacaktır, (iv) tahkim işlemlerinde kullanılacak dil İngilizce olacaktır ve (v) sözleşmenin tabi olduğu hukuk, Kore Cumhuriyeti'nin maddi hukuku olacaktır.

Tüketici aleyhine olanlar da dâhil olmak üzere, tahkimin geçerli ve bir uyuşmazlık çözümü aracı olarak kanunen etkili olması için yerel yasaların gerektirdiği ölçüde, Kore Ticari Tahkim Kurulu'na olan referanslarda, (i) yukarıdakilerin, ülkenizdeki en önde gelen tahkim kurumunun kurallarına ("Yerel Tahkim Kuralları") atıfta bulunduğu ve Seul, Kore Cumhuriyeti'ne atıfta bulunduğu kabul edilecektir, (iii) yukarıdakilerin, ülkenizin başkentine atıfta bulunulması olarak kabul edilecektir.

Bizimle olan anlaşmazlıklarınızı, herhangi bir sözde grup veya temsilci dava müştekisi ya da grup üyesi olarak değil, yalnızca bireysel olarak çözebilirsiniz.

Eğer bir tüketici iseniz ve Birleşik Krallık veya Avrupa Birliği'nde ikamet ediyorsanız, bu Kullanım Şartları ile ilgili olarak yaşadığınız ülkenin mahkemelerinde yasal işlem bulunabilirsiniz. Ayrıca, Birleşik Krallık'ta veya Avrupa Birliği'nde ikamet ediyorsanız ve bu web sitesini ikamet ettiğiniz ülkeye yönlendiriyorsak, ikamet ettiğiniz ülkenin kanunlarının zorunlu hükümlerinin avantajından yararlanırsınız. İşbu Kullanım Şartlarındaki hiçbir şey, tüketici olarak yerel yasaların bu tür zorunlu hükümlerine dayanma haklarınızı etkilemez.

Bir tüketiciyseniz ve Norveç'te ikamet ediyorsanız, bir anlaşmazlık halinde Norveç Tüketici Konseyi'ne (veya diğer ilgili temyiz organlarına) başvurabilirsiniz. https://www.forbrukerradet.no/ adresinde daha fazla ayrıntı bulunabilir.

Eğer Avrupa Birliği'nde ikamet eden bir tüketiciyseniz ve çevrimiçi anlaşmazlık çözümü hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen Avrupa Komisyonu'nun web sitesine giden bu bağlantıyı ziyaret edin: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Bu bağlantı, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 524/2013 Nolu Tüzüğü uyarınca, yalnızca bilgi amaçlı olarak sağlanmaktadır. Çevrimiçi anlaşmazlık çözümüne katılmak zorunluluğumuz bulunmamaktadır.

11. İşbu Kullanım Şartlarının Değişikliği

LGE, geçerli yasa ve yönetmeliklerin izin verdiği ölçüde, zaman işbu Kullanım Şartlarını ve LGE Hizmetini kullanımınız için geçerli olabilecek ek şartları değiştirebilir. Bu tür bir değişiklik ve değişikliğin nedeni, değişikliğin yürürlüğe girmesinden en az 10 gün önce tarafınıza ve LGE Hizmetinde bildirilecektir. Ayrıca, Kullanıcılar için dezavantajlı olabilecek herhangi bir önemli değişiklik, ilgili LGE Hizmetinde ve elektronik yollarla (e-posta gibi) en az 30 gün önceden bildirilecektir.

Kullanım Şartlarını değiştirildiği şekilde kabul etmeniz gerekecektir. Değiştirilen Kullanım Şartlarının yürürlüğe girmesinden sonra LGE Hizmetinin kullanılması, söz konusu değişikliğe onay verdiğiniz anlamına gelecektir. Hesabınızı istediğiniz zaman feshederek işbu Kullanım Şartlarına (ve herhangi bir değişikliğine) dair onayınızı iptal edebilir veya onay vermeyebilirsiniz; böyle yapmanız durumunda, değiştirilmiş Kullanım Şartlarının uygulanmasına tabi olmazsınız.

12. Genel Konular

• İşbu Kullanım Şartları ile sınırlandırılamayan bazı yasal haklardan yararlanırsınız. İşbu Kullanım Şartlarındaki hiçbir şey, bu tür yasal hakları sınırlamayacaktır. Yasal haklarınızla ilgili tavsiyeler, yerel Yurttaş Danışma Bürosunda veya Ticaret Standartları Ofisinde mevcuttur.

• İşbu Kullanım Şartları, siz ve LGE arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Siz ve LGE arasındaki ilişkiden üçüncü bir taraf yararlansa dahi, söz konusu üçüncü tarafa hiçbir yasal hak tanınmayacaktır.

• İşbu Kullanım Şartları ile LGE Hizmetini kullanımınız için geçerli olabilecek hizmete özel ek şartlar arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili LGE Hizmetine dair ek şartlar geçerli olacaktır.

• İşbu Kullanım Şartlarının herhangi bir hükmünün geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğunun tespit edilmesi halinde, kalan hükümlerin herhangi birinin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya bozulmayacaktır.

• LGE Hizmetini bir davranış ilkeleri uyarınca sağlamamaktayız.

• İşbu Kullanım Şartlarındaki herhangi bir hakkı veya hükmü uygulayamazsak, bu tür bir başarısızlık, söz konusu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmeyecektir.

• Bu Koşulların maddelerinin her biri ayrı etkilidir. Herhangi bir mahkeme veya ilgili makam, bunlardan herhangi birinin yasa dışı veya uygulanamaz olduğuna karar verirse, kalan maddeler tam olarak yürürlükte kalacaktır.

• Size LGE Hizmetini sağlama sürecinde, LGE Hizmeti içinde bildirim yoluyla veya posta, e-posta, SMS veya MMS gibi yollarla size çeşitli bilgiler sağlayabiliriz. Ancak, bu tür bilgileri almak istemediğinizi açıkça belirtirseniz, artık bu tür bilgileri almazsınız ve LGE, söz konusu hariç tutulma nedeniyle yaşayabileceğiniz herhangi bir dezavantajdan sorumlu tutulmayacaktır.

• İşbu Kullanım Şartlarının herhangi bir çevirisi, yerel gereksinimler için yapılır ve İngilizce ile İngilizce olmayan sürümler arasında bir uyuşmazlık olması durumunda, yerel yasalar tarafından yasaklanmadığı sürece işbu Kullanım Şartlarının İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.

• İşbu Kullanım Şartları kapsamındaki her türlü hak ve yükümlülüğümüzü herhangi bir şirket, firma veya kişiye devredebilir, alt sözleşmeye bağlayabilir veya başka şekilde aktarabiliriz. Bunu, yalnızca bu durumun işbu Kullanım Şartları ve yürürlükteki yasalar kapsamındaki haklarınızı önemli biçimde etkilemediği takdirde yapabiliriz. İşbu Kullanım Şartları kapsamındaki hak ve yükümlülüklerimizin herhangi birini veya tamamını devretmeye, alt sözleşme yapmaya veya başka bir şekilde devretmeye niyetlenirsek, size en az 30 gün önceden bildirimde bulunacağız. Devir veya transferden sonra LGE Hizmetini kullanmaya devam etmek istemezseniz, Hesabınızı feshederek bu Kullanım Şartları ile olan sözleşmenizi iptal edebilirsiniz. LGE'ye önceden yazılı olarak böyle bir talepte bulunmadıkça ve taraflar bir anlaşmaya varmadıkça, işbu Kullanım Şartları kapsamındaki haklarınızı veya yükümlülüklerinizi başka birine atayamaz, alt sözleşme yapamaz veya başka bir şekilde aktaramazsınız.

• İşbu Kullanım Şartlarında belirtilen yükümlülüklerimizin, makul kontrolümüz dışındaki nedenlerle, (“Mücbir Sebepler”), bilhassa, (bunlarla sınırlı olmamak üzere) (a) herhangi bir hükümet kanunu, kararı, yasası veya mevzuatı; (b) kamu veya özel telekomünikasyon ağının kullanılamaması; veya (c) grev, lokavt veya diğer endüstriyel eylemler, sivil huzursuzluklar, isyan, işgal, terör saldırısı veya tehdidi, savaş (beyan edilmiş veya edilmemiş) veya doğal afetler nedeniyle yükümlülüklerimizin ifasında gecikme veya ifa edilememesi kaynaklı hiçbir mesuliyet doğmayacaktır. İşbu Kullanım Şartları altındaki performansımız, Mücbir Sebebin devam ettiği süre boyunca askıya alınmış kabul edilir ve yükümlülüğümüzü yerine getirme süremiz söz konusu süre kadar uzar. Mücbir Sebebi sonlandırmak veya işbu Kullanım Şartları altındaki yükümlülüklerimizi Mücbir Sebebe rağmen yerine getirebilmek için bir çözüm bulmak amacıyla makul girişimlerde bulunacağız.

• ABD tarafından Lisans veya Kullanım Devlet: LGE Hizmeti Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından kullanılıyorsa veya ona lisans verilmişse, aşağıdakiler geçerli olacaktır: İşbu Kullanım Şartları kapsamında lisanslanan LGE Hizmeti, terimin 48 C.F.R.'de açıklandığı şekliyle "ticari bilgisayar yazılımıdır". 252.227-7014(a)(1). Bir sivil kurum tarafından veya onun adına alınırsa, ABD Hükümeti, bu ticari bilgisayar yazılımını ve/ya ticari bilgisayar yazılımı belgelerini, 48 C.F.R.'de belirtilen işbu Kullanım Şartlarının koşullarına tabi olarak edinir. 12.212 (Bilgisayar Yazılımı) ve 48 C.F.R. Federal Satın Alma Düzenlemelerinin ("FAR") 12.211 maddesi (Teknik Veriler) ve sonrakileri. Savunma Bakanlığı ("DOD") içindeki herhangi bir kurum tarafından veya onun adına alınırsa, ABD Hükümeti, bu ticari bilgisayar yazılımını ve/ya ticari bilgisayar yazılımı belgelerini, 48 C.F.R.'de belirtilen işbu Kullanım Şartlarının koşullarına tabi olarak edinir. DOD FAR Ekinin ("DFAR") 227.7202-3 maddesi ve sonrakileri.

• İhracat Kısıtlamaları: Herhangi bir LGE Hizmetini veya beraberindeki belgeleri (veya bunların herhangi bir kopyasını) Amerika Birleşik Devletleri'nin yürürlükteki yasalarını ve düzenlemelerini ihlal edecek biçimde, ihraç etmeyeceğinizi veya yeniden ihraç etmeyeceğinizi kabul edersiniz. Geçerli tüm Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası ihracat yasa ve yönetmeliklerine uymayı kabul edersiniz. Bu yasalar belirli konumlar, son kullanıcılar ve son kullanımlar için kısıtlamalar içerir. Amerika Birleşik Devletleri veya diğer geçerli ihracat yasaları kapsamında, ihracat ya da hizmet almanızın yasaklanmadığını beyan ve taahhüt edersiniz.

Ek: LGE Hizmeti için geçerli Ek Şartlar

A. UYGULAMA LİSANS SÖZLEŞMESİ

AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR VE KOŞULLAR, LGE HİZMETİNDEN İNDİRDİĞİNİZ HER UYGULAMAYI (HER BİRİ “UYGULAMA”) KULLANIMINIZ İÇİN GEÇERLİDİR VE KULLANIM ŞARTLARINI TAMAMLAR. HERHANGİ BİR UYGULAMAYI KULLANMADAN ÖNCE, BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN.

İşbu sözleşmeyle size sunulan lisansın LG Electronics, Inc. (“LGE”) tarafından değil, Uygulamanın sağlayıcısı ("Uygulama Sağlayıcısı") tarafından sunulduğunu kabul edersiniz. Uygulama Sağlayıcısı tarafından Uygulama ile birlikte bir Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ("EULA") sunulmuşsa, bu şartlar Uygulama Lisans Sözleşmesine ek niteliği taşır. Sizinle Uygulama Sağlayıcısı arasında olmak üzere, bu tür bir EULA’daki herhangi bir ek ya da farklı şartlar, bu Uygulama Lisans Sözleşmesindeki şartların önüne geçer.

LGE'nin, bu Uygulama Lisans Sözleşmesinin ve eğer sağlanmışsa, herhangi bir EULA'nın üçüncü taraf hak sahibi olduğunu kabul eder ve onaylarsınız. LGE'nin, bu tür sözleşmelerin bir üçüncü taraf hak sahibi olarak size karşı böyle bir lisansı uygulama hakkı olduğunu (ve bu hakkın onaylandığı kabul edilecektir) kabul eder ve onaylarsınız.

1. Lisans Verilmesi: Uygulama Sağlayıcı, işbu belge ile Uygulamayı LGE ve/ya bağlı kuruluşları tarafından üretilen herhangi bir mobil cihaz ürününde (“LGE Mobil Cihaz”) ve LGE Kullanım Şartlarında belirtilen şekilde kullanmanız için size sınırlı ve devredilemez bir lisans verir. Uygulamayı kiralayamaz, kiraya veremez, ödünç veremez, satamaz, yeniden dağıtamaz ya da alt lisanslama yapamazsınız. Yalnızca bu tür faaliyetlere yürürlükteki yasaların açıkça izin verdiği ölçüde ve haricinde, uygulamayı tersine çeviremez, kaynak koda dönüştüremez veya parçalarına ayıramazsınız. Bu şekilde yapmaya yönelik herhangi bir girişim, Uygulama Sağlayıcısının haklarının ihlalidir. Bu kısıtlamayı ihlal ederseniz, kovuşturmaya ve zarara maruz kalabilirsiniz. Lisansın şartları, orijinal Uygulamayı değiştiren ve/ya onu tamamlayan Uygulama Sağlayıcısı tarafından sağlanan tüm yükseltmeleri yönetecektir; böyle bir yükseltmeye ayrı bir lisans eşlik etmedikçe, bu durumda o lisansın şartları geçerli olacaktır. Uygulama Sağlayıcısı, işbu Uygulama Lisans Sözleşmesi ile açık bir şekilde size verilmemiş olan, Uygulama ile ilgili tüm haklarını saklı tutar.

2. Veri Kullanımı Onayı: Uygulama Sağlayıcı tarafından, Uygulama ile ilgili ürün desteği hizmetlerinin bir parçası olarak, herhangi bir şekilde teknik ve ilgili bilgilerin toplanabileceğini ve kullanabileceğini kabul edersiniz. Uygulama Sağlayıcı, bu bilgileri sadece ürünlerini geliştirmek için ya da tarafınıza özelleştirilmiş hizmetler veya teknolojiler sunmak için kullanabilir. Uygulama Sağlayıcı, bu bilgileri sizi kişisel olarak tanımlamayan bir biçimde başkalarına ifşa edebilir.

3. Fesih: Lisans, siz ya da Uygulama Sağlayıcısı tarafından feshedilene kadar geçerlidir. Bu lisansın herhangi şartına/ şartlarına uymamanız halinde, bu lisans altındaki haklarınız, Uygulama Sağlayıcı tarafından herhangi bir bildirimde bulunmaksızın otomatik olarak feshedilecektir. Lisansın feshedilmesinin ardından, Uygulamanın her türlü kullanımına son vermeniz ve Uygulamanın tüm kopyalarını, beraberindeki belgeler de dâhil olmak üzere, tamamen ya da kısmen imha etmeniz gereklidir.

4. Üçüncü Taraf Materyali; Uygunsuz İçerik: Bazı uygulamaların ürünlere, hizmetlere, web içeriklerine ya da diğer üçüncü taraf materyallerine erişim sağlayabildiğini ve bu tür üçüncü taraf içerikleri için LGE'nin sorumlu olmadığını anlar, kabul eder ve onaylarsınız. LGE'nin, üçüncü taraf içeriği incelemek ya da değerlendirmekle ya da bu tür içeriklerin doğruluğuyla ilgili herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul edersiniz. LGE, bu tür üçüncü taraf içerikleriyle ilgili olarak herhangi bir beyan ya da taahhütte bulunmaz ve herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

LGE Hizmetinden Uygulamaları indirip onlara eriştiğinizde, açık ya da rahatsız edici, sakıncalı ya da uygunsuz olabileceğini düşündüğünüz materyallerle karşılaşabileceğinizi ve bu tür materyallere karşı önceden tarafınıza herhangi bir uyarıda bulunulmayacağını anlar, kabul eder ve onaylarsınız. Uygulamaları indirerek kullanmanın tüm riskinin sadece size ait olduğunu ve bu tür Uygulamalar nedeniyle söz konusu olacak risklerin sonucuyla ilgili olarak LGE'nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul edersiniz.

5. GARANTİ SUNULMAMASI: UYGULAMAYI KULLANMANIZIN RİSKİNİN SİZE AİT OLDUĞU VE UYGULAMAYA ERİŞİMİN "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" NİTELİĞİNDE, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE HERHANGİ BİR GARANTİ OLMADAN SİZE SUNULDUĞUNU AÇIK BİR ŞEKİLDE KABUL EDER VE ONAYLARSINIZ. UYGULAMA SAĞLAYICI, UYGULAMA KULLANIMININ KESİNTİSİZ YA DA HATASIZ OLACAĞINI TAAHHÜT ETMEZ. UYGULAMA SAĞLAYICI, GEÇERLİ YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN EN GENİŞ KAPSAMDA PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, UNVAN, DOĞRULUK, AÇIKLAMAYA UYGUNLUK, MEMNUN EDİCİ KALİTE VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DE DÂHİL OLMAK ÜZERE, HER TÜRLÜ ZIMNİ YA DA YASAL ŞARTLARI, KOŞULLARI YA DA TAAHHÜTLERİ AÇIK BİR ŞEKİLDE REDDEDER. UYGULAMA SAĞLAYICI, AÇIK YA DA ZIMNİ OLARAK HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMI YA DA AÇIK KAYNAK YAZILIMI İÇİN HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAZ.

6. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI: UYGULAMA SAĞLAYICI, GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, BU TÜR HASARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA UYARILMIŞ OLSA BİLE VE HERHANGİ BİR SINIRLI ÇÖZÜMÜN TEMEL AMACI İÇİN YETERSİZ OLDUĞU KABUL EDİLSE BİLE, SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ FİİLE (İHMAL DE DÂHİL OLMAK ÜZERE), KESİN ÜRÜN SORUMLULUĞUNA YA DA BAŞKA BİR TEORİYE DAYALI OLMAK ÜZERE, LİSANSIN YA DA UYGULAMANIN KULLANIMI NEDENİYLE YA DA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN HER TÜRLÜ TESADÜFİ, ARIZİ, DOLAYLI, ÖZEL YA DA CEZAİ ZARARLAR VEYA BİLGİ YA DA VERİ KAYBI, GELİR KAYBI, İŞ KAYBI YA DA DİĞER FİNANSAL ZARARLAR İÇİN SORUMLU DEĞİLDİR. UYGULAMA SAĞLAYICININ TÜM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, UYGULAMA SAĞLAYICISININ TERCİHİNE BAĞLI OLARAK, DEĞİŞİM, ONARIM YA DA UYGULAMA İÇİN (VARSA) ÖDENMİŞ OLAN SATIN ALMA ÜCRETİNİN İADESİYLE SINIRLIDIR. UYGULAMA SAĞLAYICISI HİÇBİR DURUMDA SİZE YA DA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARADA KARŞI, UYGULAMA SAĞLAYICISI SÖZ KONUSU BU TÜR ZARAR YA DA KAYIPLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMI YA DA AÇIK KAYNAK YAZILIMI KAYNAKLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, CEZAİ, CEZALANDIRICI, ARIZİ, ÖZEL YA DA TESADÜFİ ZARARLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

Bazı yargı bölgeleri, zımni garantilerin hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına veya tesadüfi veya dolaylı hasarların sınırlandırılmasına izin vermemektedir, bu nedenle yukarıdaki sınırlamaların ve istisnaların size uygulanmasında sınırlamalar olabilir.

7. Uygulamayı ya da uygulamanın yanında sunulan belgeleri (herhangi bir kopyasını), herhangi bir geçerli yasa ya da düzenlemeyi ihlal edecek şekilde ihraç etmeyeceğinizi ya da yeniden ihraç etmeyeceğinizi kabul edersiniz. Geçerli ve uluslararası tüm ihracat yasalarına ve düzenlemelerine uymayı kabul edersiniz. Bu yasalar belirli konumlar, son kullanıcılar ve son kullanımlar için kısıtlamalar içerir. Yürürlükteki ihracat yasalarıkapsamında, ihracat ya da hizmet almanızın yasaklanmadığını beyan ve taahhüt edersiniz.

8. Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, işbu Uygulama Lisansı Sözleşmesi, kanun hükümlerinin ihtilafı hariç olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki New Jersey Eyaleti yasalarına ve Amerika Birleşik Devletleri federal yasalarına tabi olacaktır. Eğer bir tüketiciyseniz ve Birleşik Krallık veya Avrupa Birliği'nde ikamet ediyorsanız, işbu Uygulama Lisans Sözleşmesi ile ilgili olarak yaşadığınız ülke mahkemelerinde yasal işlemde bulunabilirsiniz. Ayrıca, Birleşik Krallık'ta veya Avrupa Birliği'nde ikamet ediyorsanız ve bu web sitesini ikamet ettiğiniz ülkeye yönlendiriyorsak, ikamet ettiğiniz ülkenin kanunlarının zorunlu hükümlerinin avantajından yararlanırsınız. İşbu Uygulama Lisans Sözleşmesindeki hiçbir şey, tüketici olarak yerel yasaların bu tür zorunlu hükümlerine dayanma haklarınızı etkilemez.

Bir tüketiciyseniz ve Norveç'te ikamet ediyorsanız, bir anlaşmazlık halinde Norveç Tüketici Konseyi'ne (veya diğer ilgili temyiz organlarına) başvurabilirsiniz. https://www.forbrukerradet.no/ adresinde daha fazla ayrıntı bulunabilir.

9. Uygulama Sağlayıcı, işbu Uygulama Lisans Sözleşmesindeki herhangi bir hakkı ya da hükmü uygulamazsa, söz konusu bu uygulamama ilgili hak ya da hükümden feragat edildiği anlamına gelmez.

B. Proaktif Müşteri Hizmetleri (“PCC”) Hizmeti

PCC Hizmeti aracılığıyla, uygulamalarımızdan birine bazı ev aletlerini kaydeden Kullanıcılara, herhangi bir arızayı, anormal durumu ve gerekli sarf malzemelerinin değiştirilmesini tespit etmek için cihazın ve cihazda kullanılan sarf malzemelerinin durumunu düzenli olarak kontrol ederek, ücretsiz ve ücretli bakım ve onarım hizmetleriyle ilgili bilgileri uygulama içi anlık mesajlar veya telefon yoluyla sağlarız. PCC Hizmetini sağlamadan önce, Kullanıcıları ilgili ayrıntılar hususunda bilgilendiririz veya onlardan izin alırız.

İşbu Hüküm ve Koşullar 10 / 07 / 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

LG Kuruluşları

Ülke LG Kuruluşu Kayıtlı adres İletişim bilgileri Kayıt numarası KDV No Kore LG Electronics Inc. LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seul, Kore Cumhuriyeti (+82) 02-3777-1114 (Kore) 110111-2487050, Seul, Kore Cumhuriyeti 107-86-14075 Türkiye LG Electronics Ticaret A.Ş. Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Boulevard No: 73 Ortadoğu Plaza K: 7 Okmeydanı ŞİŞLİ / İSTANBUL Çağrı Merkezi: 444 6 543 Telefon: 0212 314 52 52 E-posta: kisisel.veri@lge.com

www.lg.com/tr/destek/email

Hizmetler

Hizmet LG Kuruluşu Kayıtlı adres İletişim bilgileri ThinQ LG Electronics Inc. LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seul, Kore Cumhuriyeti thinq@lge.com • https://www.lg.com/tr • İşbu Gizlilik Politikası'nın yayınlandığı veya atıfta bulunulduğu LGETK tarafından kontrol edilen diğer web siteleri ve hizmetler; • LGETK'ye veya LGETK'den Müşteri Hizmetleri aramaları, LGETK'ye bağlı bir çağrı merkezi (bu, telefonla kaydedilmiş aramaları içerebilir); • Ürün kayıt kartları ("Siteler" diye anılır) tarafından toplanan bilgiler. LG Electronics Ticaret A.Ş. Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Boulevard No: 73 Ortadoğu Plaza K: 7 Okmeydanı ŞİŞLİ / İSTANBUL kisisel.veri@lge.com

www.lg.com/tr/destek/email Amazon Web Services Inc 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, ABD FAKS: +1-206-266-7010

B. Kullanım Şartlarına Ek Şartlar: Yetki Alanına Özel – Türkiye

Hizmetlerimizi Türkiye'de kullanıyorsanız, aşağıdaki ek şartlar geçerlidir. Aşağıdaki ek şartlar ile işbu Kullanım Şartlarının ana metninin hükümleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır.

• LGE Hizmetinin Değiştirilmesi

Yukarıdaki 6. ve 11. Bölümlere bakılmaksızın, Hizmetlerimizi Türkiye'de kullanıyorsanız ve LGE Hizmetini ve/ya bu Kullanım Şartlarını, Kullanım Şartları ve/ya kanunda öngörüldüğü şekilde haklı bir sebep olmaksızın tek taraflı olarak değiştirirsek, güncellenmiş Kullanım Şartları sizin onayınıza sunulacaktır. Aksi takdirde, Kullanım Şartlarının 6. ve 11. bölümleri geçerli olacaktır.

• Anlaşmazlık Çözümü

Yukarıdaki Bölüm 10'a bakılmaksızın, eğer Hizmetlerimizi Türkiye'de kullanıyorsanız, Türk kanunlarında öngörülen değere sahip olan anlaşmazlığın, bu tür bir zorunlu anlaşmazlık çözümü prosedürünü gerektirmesi halinde, Türk tüketici hakem heyetlerine veya arabulucuya başvurma hakkına sahip olacaksınız.