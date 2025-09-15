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Sound Suite serisini keşfedin
Sound Suite hoparlörlerin evinizdeki sesi yeniden şekillendirmek için nasıl sorunsuz bir şekilde eşleştiğini öğrenin.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
H7 Soundbar
H7, olağanüstü vokal netliği, derin bas ve odayı dolduran ses ile her filmi ve film müziğini daha büyük bir derinlikle hayata geçiren sürükleyici sinematik ses sunar.
M7 Hoparlör
Daha büyük bir subwoofer, üç tam menzilli sürücü, daha zengin ve odayı dolduran ses ile sorunsuz Dolby Atmos FlexConnect bağlantısı sunan M7 ile geniş ve birinci sınıf ses deneyimi yaşayın.
M5 Hoparlör
Etkileyici netlik, sürükleyici dinleme ve sorunsuz Dolby Atmos FlexConnect bağlantısı için dahili subwoofer ve çift tweeter’ı birleştiren kompakt M5 ile zengin ve dengeli sesin keyfini çıkarın.
W7 Subwoofer
Zengin bas ve esnek yerleştirme için güçlü 8” subwoofer’a sahip W7 kablosuz hoparlör ile her filmi, çalma listesini ve sürükleyici Sound Suite deneyimini geliştirin.
*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanıyor.
*Sound Follow özelliği Ocak 2026’dan itibaren kullanıma sunulacaktır.
Stereo Suite 5
Soundbar’a gerek kalmadan doğrudan LG C6 veya G6 TV’ye bağlanın.
•2 x M5 Kablosuz Hoparlör
Stereo Suite 7
Soundbar’a gerek kalmadan doğrudan LG C6 veya G6 TV’ye bağlanın.
•2 x M7 Kablosuz Hoparlör
Immersive Suite 5
Premium yaşam alanlarında sürükleyici ses için
•2 x M5 Kablosuz Hoparlör
•1 x H7 Soundbar
Immersive Suite 5 Pro
Premium yaşam alanlarında sürükleyici ses ve yoğun bas için
•2 x M5 Kablosuz Hoparlör
•1 x H7 Soundbar
•1 x W7 Subwoofer
Immersive Suite 7 Pro
Geniş premium yaşam alanlarında sürükleyici ses ve yoğun bas için
•2 x M7 Kablosuz Hoparlör
•1 x H7 Soundbar
•1 x Subwoofer
Dolby Atmos FlexConnect
LG Sound Suite | Ev Sineması için Uzamsal Çevreleyen Ses Sistemi
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) teknolojisi, serbestçe yerleştirilmiş veya yeni eklenmiş her bir hoparlörün konumunu akıllıca algılar ve bulunduğunuz alanın tamamında zengin ve sürükleyici ses sunmak için ses sinyallerini gerçek zamanlı olarak optimize eder.
1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio
*DAFC özelliğini kullanmak için M5’in iki veya daha fazla üniteye bağlanması gerekir.
*W7 bir DAFC grubuna atanabilir, ancak DAFC modunda çalıştırılamaz.
*Görseller sadece temsilidir. Güç kabloları gösterilmeyebilir. Gerçek ürün görünümü farklılık gösterebilir.
*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanıyor.
Sound Follow™
Yapay Zeka destekli Sound Follow, nereye giderseniz gidin sesi optimize eder
Her yer değiştirdiğinizde hoparlörünüzü yeniden konumlandırmanıza gerek yoktur. H7’nin Sound Follow teknolojisi, yalnızca bulunduğunuz alanı değil, alandaki konumunuzu ve hareketlerinizi de analiz ederek nerede olursanız olun optimum ses sağlar.
1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio
*UWB özellikli akıllı telefonlarda desteklenir.
*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanıyor.
*Sahneler yalnızca temsilidir. Gerçek deneyim kullanım ortamına göre değişiklik gösterebilir.
*Sound Follow H7’de desteklenir ve yalnızca etkin bir DAFC bağlantısıyla çalışır. DAFC’nin bağlanması için en az iki M5 hoparlör veya bir M7 hoparlör gerekir.
Room Calibration Pro ile alanınız için özelleştirilmiş ses
Odanızın akustik özellikleri ölçülerek ses çıkışı alana uyacak şekilde ayarlanır. Bu, oda genelinde doğal hissettiren net, iyi dengelenmiş ses sağlar.
1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio
*Görseller sadece temsilidir. Güç kabloları gösterilmeyebilir. Gerçek ürün görünümü farklılık gösterebilir.
*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanıyor.
Peerless mirası ve Dolby teknolojisi ile yeniden tanımlanan üstün ses
Tüm LG Sound Suite ürünleri, 100 yıllık bir mirasa sahip ünlü bir ses çözümü markası olan Peerless’in birimlerine sahiptir. Özenle tasarlanmış yüksek performanslı bileşenler, Dolby Atmos uzamsal ses ile bir araya gelerek evinize konser kalitesinde ses getirir.
1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio
*Görseller sadece temsilidir. Güç kabloları gösterilmeyebilir. Gerçek ürün görünümü farklılık gösterebilir.
*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanıyor.
Soundbar’ın ötesinde.
İşte Sound Suite.
Farklılıklar nelerdir?
|Bu hoparlörü başka bir cihaza bağlamadan kendi başına kullanabilir miyim?
|O
|X
|Kaç (çevreleyen) hoparlör bağlanabilir?
|4
|2
|Hoparlörleri herhangi bir alan kısıtlaması olmadan serbestçe yerleştirebilir miyim?
|O
|X
|Çevreleyen hoparlörleri doğrudan TV’ye bağlayabilir miyim
|O
|X
|Dinleyiciler hareket ettiğinde çevreleyen ses optimize ediliyor mu?
|O
|X
*Yalnızca uyumlu LG TV modelleriyle doğrudan TV bağlantısı.
Görseller sadece temsilidir. Güç kabloları gösterilmeyebilir. Gerçek ürün görünümü farklılık gösterebilir.
*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanıyor.
TV’nize doğrudan bağlanma özgürlüğü
Hoparlörlerinizi soundbar olmadan doğrudan TV’ye bağlayın. Sürükleyici, odayı dolduran bir ses deneyimi için bunları DAFC özellikli OLED ve QNED TV’lerle eşleştirin.
TV’nin her iki tarafında Sound Suite hoparlörleri bulunan LG eksiksiz ev sinema sistemi, tam Dolby Atmos deneyimi için oda boyunca ses dalgaları yayar.
*DAFC, belirli LG TV modellerinde desteklenmektedir. Destek, LG OLED C ve G serisiyle 2025 yılında başladı ve 2026 yılında ek OLED ve QNED modellerini kapsayacak şekilde genişletildi.
*Stand kutu içerisinden çıkmamaktadır, ayrıca satılır.
*Desteklenen modeller şunları içerir:
2025: LG OLED G5, C5, CS5
2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82
*DAFC kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.
Sound Suite’inizin temeli olan H7 ile başlayın.
Sound Suite’inizi sadece H7 ile oluşturabilirsiniz. TV ve hoparlörlerinizi sorunsuz bir şekilde bağlamak için bir hub olarak kullanın.
'TV’ye yerleştirilmiş LG Sound Suite bir çift hoparlör ve soundbar, tam Dolby Atmos ile TV için zengin çevreleyen ses sistemi sunar.
*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanıyor.
Mekânı yükselten birinci sınıf tasarım
*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanıyor.
Sound Suite serisini keşfedin
Sound Suite hoparlörlerin evinizdeki sesi yeniden şekillendirmek için nasıl sorunsuz bir şekilde eşleştiğini öğrenin.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
LG Sound Suite’den en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak resmi rehberler
Dolby Atmos FlexConnect’ten yapay zeka destekli ses özelliklerine kadar Sound Suite’i kurmanıza, özelleştirmenize ve tüm özelliklerinden yararlanmanıza yardımcı olan adım adım videolar ve SSS’ler.
Bir H7 soundbar, bir çift M7 hoparlör, bir diğer çift M5 hoparlör ve bir W7 woofer ile LG Sound Suite ev sineması hoparlör seti.
Soru-Cevap
S.
Sound Suite nedir?
C.
LG’nin Sound Suite'i, soundbar’ların, hoparlörlerin ve subwoofer’ların esnek şekilde yerleştirilmesine ve düzenlenmesine olanak tanıyan birinci sınıf bir uzamsal ev ses sistemidir. Cihazların nasıl düzenlendiğine bakılmaksızın kullanıcının konumuna göre sesi optimize etmek amacıyla Dolby Atmos FlexConnect (DAFC) kullanır.
Her bir Sound Suite kablosuz hoparlör hakkında daha fazla bilgi edinin:
H7 (hepsi bir arada ses sistemi), M7 (DAFC destekli hoparlör, kanal 2.1.1), M5 (DAFC destekli hoparlör, kanal 1.1.1)*, W7 (sürükleyici derin baslı subwoofer).
*M5 için iki veya daha fazla ünitenin bağlanması gerekir.
S.
Sound Suite’in temel avantajları nelerdir?
C.
LG Sound Suite’in temel avantajları şunları içerir:
- Kablosuz hoparlörlerin esnek şekilde yerleştirilmesi ve genişletilebilmesi
- Çevreleyen ses deneyimi sunan sürükleyici ses
- Kolay kontrol ve basit tasarım
S.
Sound Suite ile kaç hoparlör bağlayabilirim?
S.
Oturma odam için en iyi ev ses sistemi nedir?
C.
En iyi ev ses sistemi odanızın boyutuna, ses tercihlerinize ve kurulum kolaylığına bağlıdır.
Oda düzeniniz veya alan kısıtlamalarınız geleneksel kurulumları zorlaştırıyorsa, LG’nin yeni Sound Suite’i iyi bir seçim olabilir. Sound Suite, hoparlörlerin, soundbar’ın ve subwoofer’ların kombinasyonunu ve yerleşimini özelleştirmenizi sağlar ve optimum ses kalitesini sunar.
Sound Suite ile 20’den fazla farklı kombinasyon mevcuttur, böylece evinizin büyüklüğüne veya ihtiyaçlarınıza göre kurulumu özelleştirebilirsiniz.
S.
Soundbar mı yoksa Ev Sineması kurulumu mu almalı mıyım?
C.
Soundbar’lar ve Ev Sineması kurulumu arasında seçim yapmak ses deneyimi, ses cihazlarının özelleştirilmesi / bağlanabilirliği ve oda alanına ilişkin önceliklerinize bağlıdır.
TV’nizin ses kalitesini orta büyüklükte bir odada geliştirmek istiyorsanız Soundbar’lar satın almayı düşünün. Soundbar’ın kurulumu kolaydır ve minimum dağınıklık yaratır. Ancak, evde daha sürükleyici, sinematik bir ses deneyimi yaşamak ve daha esnek bir yerleşim düzenine sahip olmak istiyorsanız, ev sineması sistemleri daha iyi bir seçim olacaktır.
Sound Suite, evinizde kendi hoparlör/soundbar setinizi özelleştirmek ve istediğiniz yere serbestçe konumlandırmak istiyorsanız iyi bir seçenektir. Sound Suite’i kullanarak istediğiniz bileşenleri seçebilir ve çevreleyen ses ortamı oluşturmak için bunları esnek bir şekilde birleştirebilirsiniz.
S.
Sound Suite’in geleneksel Soundbar’lardan farkı nedir?
C.
Soundbar, şık ve yerden tasarruf sağlayan tasarımı ile kablosuz bağlantı özellikleriyle TV ses kalitesini artıran kompakt bir hoparlör sistemidir.
Geleneksel soundbar’ların aksine Sound Suite, sürükleyici bir çevreleyen ses için her türlü mekânda 4 adede kadar arka hoparlörü* özelleştirmenize ve bağlamanıza olanak tanır (Soundbar’lar yalnızca 2 arka hoparlörü destekler). Evinizdeki ses sistemini genişletirken, dinleyicinin konumuna göre hoparlörlerin sesini optimize eder.
S.
Hoparlörlerimi Sound Suite kullanarak doğrudan LG TV’me bağlayabilir miyim?
C.
Evet, TV’niz Dolby Atmos FlexConnect’i (DAFC)* destekliyorsa M7 ve M5 hoparlörlerini doğrudan LG TV’nize bağlayabilirsiniz. TV’niz DAFC’yi desteklemiyorsa, TV’nizi ve hoparlörlerinizi yüksek kaliteli çok kanallı ses için birbirine bağlamak üzere Sound Suite H7’yi kullanabilirsiniz.
Sound Suite, cihazlar arasında tutarlı ses performansı sunan istikrarlı kablosuz ses iletimi sağlar.
TV’nize bağlantı için önerilen kurulumlar hakkında lütfen bu sayfadaki Stereo Suite 7 / 5 tablosuna bakın.
*DAFC destekli modeller, 2025 yılında OLED C ve G serisiyle, 2026 yılında ise 85 inç veya daha büyük OLED ve QNED TV’lerle sınırlıdır.
S.
Dolby Atmos FlexConnect (DAFC) nedir ve Sound Suite’de nasıl çalışır?
C.
LG Sound Suite, kullanıcının konumuna göre optimum ses sunmak için TV veya soundbar sistemini kablosuz hoparlörlerle eşleştiren Dolby Atmos FlexConnect (DAFC)’i* destekler**.
DAFC’nin temel özellikleri:
- Esnek hoparlör yerleşimi: Kablosuz hoparlörlerinizi odanızda istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz.
- Kolay sistem genişletme: Daha sürükleyici bir ses oluşturmak için sisteminize ilave Sound Suite hoparlör cihazları ekleyebilirsiniz.
- Optimize edilmiş hoparlörler: Bağlı hoparlörler optimize edilmiş ses sağlar.
- Basit kurulum: Kutudan çıkar çıkmaz yapılan kalibrasyon, odadaki hoparlörleri zahmetsizce tespit etmek için mikrofonları kullanır.
*DAFC’yi kullanmak için, hoparlör bağlantısını destekleyen DAFC özellikli bir LG TV’ye ihtiyacınız var. TV’niz DAFC’yi desteklemiyorsa veya başka bir markaya aitse, bu özelliği etkinleştirmek için H7’ye ihtiyacınız vardır.
**Tam bir Dolby Atmos deneyiminin keyfini çıkarmak için, hoparlörleri dinleme konumuna bakacak şekilde konumlandırmanızı öneririz. Ayrıca, hoparlörlerinizi TV’nin arkasına veya bir köşeye yerleştirmekten kaçının.
S.
Sound Follow ve Room Calibration Pro, Sound Suite’in ses performansını nasıl geliştirir?
C.
Sound Follow*, Sound Suite’in özel bir özelliğidir -- sesi dinleyicinin konumuna göre ideal dinleme noktası oluşturmak için optimize eder.
Room Calibration Pro**, kullanıcının bulunduğu ortamın özelliklerini ölçmek için uzamsal tanıma teknolojisini kullanır. Ardından soundbar’ın ses ayarlarını ortama uyacak şekilde ayarlar.
*Uygulanan model: Sound Suite H7