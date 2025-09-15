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Mat gümüş bir yüzeyde LG Sound Suite uzamsal ses sisteminin üstten görünümü, hoparlörleri, subwoofer’ı ve kablosuz soundbar’ı gösterir.

Mat gümüş bir yüzeyde LG Sound Suite uzamsal ses sisteminin üstten görünümü, hoparlörleri, subwoofer’ı ve kablosuz soundbar’ı gösterir.

Sound Suite serisini keşfedin

Sound Suite hoparlörlerin evinizdeki sesi yeniden şekillendirmek için nasıl sorunsuz bir şekilde eşleştiğini öğrenin.

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

  1. H7 Soundbar

    H7, olağanüstü vokal netliği, derin bas ve odayı dolduran ses ile her filmi ve film müziğini daha büyük bir derinlikle hayata geçiren sürükleyici sinematik ses sunar.

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  2. M7 Hoparlör

    Daha büyük bir subwoofer, üç tam menzilli sürücü, daha zengin ve odayı dolduran ses ile sorunsuz Dolby Atmos FlexConnect bağlantısı sunan M7 ile geniş ve birinci sınıf ses deneyimi yaşayın.

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  3. M5 Hoparlör

    Etkileyici netlik, sürükleyici dinleme ve sorunsuz Dolby Atmos FlexConnect bağlantısı için dahili subwoofer ve çift tweeter’ı birleştiren kompakt M5 ile zengin ve dengeli sesin keyfini çıkarın.

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  4. W7 Subwoofer

    Zengin bas ve esnek yerleştirme için güçlü 8” subwoofer’a sahip W7 kablosuz hoparlör ile her filmi, çalma listesini ve sürükleyici Sound Suite deneyimini geliştirin.

    Hemen Satın Alın
Dolby Atmos FlexConnect destekli dünyanın ilk soundbar ses sistemi LG Sound Suite, esnek hoparlör kombinasyonu ve yerleştirme seçeneklerine sahip birinci sınıf bir ses sistemidir. Wi-Fi bağlantısı sayesinde size ve alanınıza akıllıca uyum sağlayarak ortamınızı algılayan ve onu optimize edilmiş netlikle dolduran ses sunar.
Temel ÖzelliklerÜrün BileşenleriTeknik ÖzelliklerDaha Fazla Bilgi
1) Dolby Atmos FlexConnect teknolojisine sahip LG Sound Suite, optimize edilmiş çevreleyen ses için her hoparlörün konumunu algılar. 2) Gittiğiniz her yerde optimum ses sunan Sound Follow teknolojisine sahip çevreleyen ses sisteminin yukarıdan görünümü. 3) LG Sound Suite Room Calibration, en iyi çevreleyen ses sistemini sunmak için alanı ve hoparlör konumlarını analiz eder. 4) Metal gümüş ve siyah birinci sınıf tasarıma sahip LG Sound Suite hoparlörün yakın çekim görüntüsü. 5) Dolby Atmos 3D uzamsal ses ve üstün ses için Peerless ünitelere sahip LG Sound Suite. 6) Duvara monte TV ve LG Sound Suite çevreleyen ses sistemi ile AI odaklı uzamsal ses adaptasyonuna sahip modern bir oturma odası.

1) Dolby Atmos FlexConnect teknolojisine sahip LG Sound Suite, optimize edilmiş çevreleyen ses için her hoparlörün konumunu algılar. 2) Gittiğiniz her yerde optimum ses sunan Sound Follow teknolojisine sahip çevreleyen ses sisteminin yukarıdan görünümü. 3) LG Sound Suite Room Calibration, en iyi çevreleyen ses sistemini sunmak için alanı ve hoparlör konumlarını analiz eder. 4) Metal gümüş ve siyah birinci sınıf tasarıma sahip LG Sound Suite hoparlörün yakın çekim görüntüsü. 5) Dolby Atmos 3D uzamsal ses ve üstün ses için Peerless ünitelere sahip LG Sound Suite. 6) Duvara monte TV ve LG Sound Suite çevreleyen ses sistemi ile AI odaklı uzamsal ses adaptasyonuna sahip modern bir oturma odası.

*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanıyor.

*Sound Follow özelliği Ocak 2026’dan itibaren kullanıma sunulacaktır.

Stereo Suite 5

Soundbar’a gerek kalmadan doğrudan LG C6 veya G6 TV’ye bağlanın.

•2 x M5 Kablosuz Hoparlör

Stereo Suite 7

Soundbar’a gerek kalmadan doğrudan LG C6 veya G6 TV’ye bağlanın.

 

•2 x M7 Kablosuz Hoparlör

Immersive Suite 5

Premium yaşam alanlarında sürükleyici ses için

 

•2 x M5 Kablosuz Hoparlör

•1 x H7 Soundbar

Immersive Suite 7

Geniş premium yaşam alanlarında sürükleyici ses için

 

•2 x M7 Kablosuz Hoparlör

•1 x H7 Soundbar

Immersive Suite 5 Pro

Premium yaşam alanlarında sürükleyici ses ve yoğun bas için

•2 x M5 Kablosuz Hoparlör

•1 x H7 Soundbar

•1 x W7 Subwoofer

Immersive Suite 7 Pro

Geniş premium yaşam alanlarında sürükleyici ses ve yoğun bas için

•2 x M7 Kablosuz Hoparlör

•1 x H7 Soundbar

•1 x Subwoofer

Cinema Suite 7

Eksiksiz ev sineması deneyimi için

•1 x H7 Soundbar

•1 x W7 Subwoofer

 

Dolby Atmos FlexConnect

LG Sound Suite | Ev Sineması için Uzamsal Çevreleyen Ses Sistemi

DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) teknolojisi, serbestçe yerleştirilmiş veya yeni eklenmiş her bir hoparlörün konumunu akıllıca algılar ve bulunduğunuz alanın tamamında zengin ve sürükleyici ses sunmak için ses sinyallerini gerçek zamanlı olarak optimize eder.

DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) teknolojisi, serbestçe yerleştirilmiş veya yeni eklenmiş her bir hoparlörün konumunu akıllıca algılar ve bulunduğunuz alanın tamamında zengin ve sürükleyici ses sunmak için ses sinyallerini gerçek zamanlı olarak optimize eder.

1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio

Dolby Atmos FlexConnect teknolojisine sahip LG Sound Suite, çevreleyen ses sistemini optimize etmek için her hoparlörün konumunu algılar.

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location for optimized surround sound. 2) Top-down view of a surround sound system with Sound Follow technology for optimal sound wherever you go. 3) LG Sound Suite Room Calibration analyzes the space and speaker positions to deliver the best surround sound system 4) Close up of LG Sound Suite speaker with metallic silver and black premium design. 5) LG Sound Suite with Dolby Atmos 3D spatial audio and Peerless units for premium sound. 6) A modern living room with wall mounted TV and LG Sound Suite surround sound system with AI-driven spatial audio adaptation.

*DAFC özelliğini kullanmak için M5’in iki veya daha fazla üniteye bağlanması gerekir.

*W7 bir DAFC grubuna atanabilir, ancak DAFC modunda çalıştırılamaz.

*Görseller sadece temsilidir. Güç kabloları gösterilmeyebilir. Gerçek ürün görünümü farklılık gösterebilir.

*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Sound Follow™

Yapay Zeka destekli Sound Follow, nereye giderseniz gidin sesi optimize eder

Her yer değiştirdiğinizde hoparlörünüzü yeniden konumlandırmanıza gerek yoktur. H7’nin Sound Follow teknolojisi, yalnızca bulunduğunuz alanı değil, alandaki konumunuzu ve hareketlerinizi de analiz ederek nerede olursanız olun optimum ses sağlar.

1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio

Sound Follow’un nasıl çalıştığını gösteren bir video

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location for optimized surround sound. 2) Top-down view of a surround sound system with Sound Follow technology for optimal sound wherever you go. 3) LG Sound Suite Room Calibration analyzes the space and speaker positions to deliver the best surround sound system 4) Close up of LG Sound Suite speaker with metallic silver and black premium design. 5) LG Sound Suite with Dolby Atmos 3D spatial audio and Peerless units for premium sound. 6) A modern living room with wall mounted TV and LG Sound Suite surround sound system with AI-driven spatial audio adaptation.

*UWB özellikli akıllı telefonlarda desteklenir.

*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanıyor.

*Sahneler yalnızca temsilidir. Gerçek deneyim kullanım ortamına göre değişiklik gösterebilir.

*Sound Follow H7’de desteklenir ve yalnızca etkin bir DAFC bağlantısıyla çalışır. DAFC’nin bağlanması için en az iki M5 hoparlör veya bir M7 hoparlör gerekir.

Room Calibration Pro ile alanınız için özelleştirilmiş ses

Odanızın akustik özellikleri ölçülerek ses çıkışı alana uyacak şekilde ayarlanır. Bu, oda genelinde doğal hissettiren net, iyi dengelenmiş ses sağlar.

1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio

LG Sound Suite H7 soundbar’dan eşit şekilde yayılan dairesel ses dalgalarına sahip bir oturma odasının yukarıdan görünümü Room Calibration’ı gösterir.

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location for optimized surround sound. 2) Top-down view of a surround sound system with Sound Follow technology for optimal sound wherever you go. 3) LG Sound Suite Room Calibration analyzes the space and speaker positions to deliver the best surround sound system 4) Close up of LG Sound Suite speaker with metallic silver and black premium design. 5) LG Sound Suite with Dolby Atmos 3D spatial audio and Peerless units for premium sound. 6) A modern living room with wall mounted TV and LG Sound Suite surround sound system with AI-driven spatial audio adaptation.

*Görseller sadece temsilidir. Güç kabloları gösterilmeyebilir. Gerçek ürün görünümü farklılık gösterebilir.

*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Peerless mirası ve Dolby teknolojisi ile yeniden tanımlanan üstün ses

Tüm LG Sound Suite ürünleri, 100 yıllık bir mirasa sahip ünlü bir ses çözümü markası olan Peerless’in birimlerine sahiptir. Özenle tasarlanmış yüksek performanslı bileşenler, Dolby Atmos uzamsal ses ile bir araya gelerek evinize konser kalitesinde ses getirir.

1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio

Ses kalitesi için Dolby Atmos FlexConnect teknolojisi ile bağlanan kablosuz soundbar’lar, hoparlör ve subwoofer’dan oluşan karanlık sahnedeki LG Sound Suite çevreleyen ses sistemi.

Ses kalitesi için Dolby Atmos FlexConnect teknolojisi ile bağlanan kablosuz soundbar’lar, hoparlör ve subwoofer’dan oluşan karanlık sahnedeki LG Sound Suite çevreleyen ses sistemi.

*Görseller sadece temsilidir. Güç kabloları gösterilmeyebilir. Gerçek ürün görünümü farklılık gösterebilir.

*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Soundbar’ın ötesinde.
İşte Sound Suite.

Farklılıklar nelerdir?

 
Siyah Soundbar, bir çift hoparlör ve kablosuz bağlı woofer ile LG Sound Suite Seti
Siyah Soundbar
Bu hoparlörü başka bir cihaza bağlamadan kendi başına kullanabilir miyim? OX
Kaç (çevreleyen) hoparlör bağlanabilir?42
Hoparlörleri herhangi bir alan kısıtlaması olmadan serbestçe yerleştirebilir miyim?OX
Çevreleyen hoparlörleri doğrudan TV’ye bağlayabilir miyimOX
Dinleyiciler hareket ettiğinde çevreleyen ses optimize ediliyor mu?OX

  *Yalnızca uyumlu LG TV modelleriyle doğrudan TV bağlantısı.

Bir video, Sound Suite’in farklı kombinasyonlarda serbestçe yerleştirilebileceğini gösteriyor.

A video shows Sound Suite can be placed freely for their various combinations

İdeal kombinasyonunuzu tasarlayın

Tercihlerinize uygun bir yapılandırma oluşturmak için H7, M7, M5 ve W7 arasından seçim yapın. Nasıl düzenlerseniz düzenleyin, Sound Suite sesi sizin için otomatik olarak optimize eder.

Görseller sadece temsilidir. Güç kabloları gösterilmeyebilir. Gerçek ürün görünümü farklılık gösterebilir.

*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanıyor.

TV’nize doğrudan bağlanma özgürlüğü

Hoparlörlerinizi soundbar olmadan doğrudan TV’ye bağlayın. Sürükleyici, odayı dolduran bir ses deneyimi için bunları DAFC özellikli OLED ve QNED TV’lerle eşleştirin.

TV’nin her iki tarafında Sound Suite hoparlörleri bulunan LG eksiksiz ev sinema sistemi, tam Dolby Atmos deneyimi için oda boyunca ses dalgaları yayar.

*DAFC, belirli LG TV modellerinde desteklenmektedir. Destek, LG OLED C ve G serisiyle 2025 yılında başladı ve 2026 yılında ek OLED ve QNED modellerini kapsayacak şekilde genişletildi.

*Stand kutu içerisinden çıkmamaktadır, ayrıca satılır. 

*Desteklenen modeller şunları içerir:

2025: LG OLED G5, C5, CS5

2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82

*DAFC kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

Sound Suite’inizin temeli olan H7 ile başlayın.

Sound Suite’inizi sadece H7 ile oluşturabilirsiniz. TV ve hoparlörlerinizi sorunsuz bir şekilde bağlamak için bir hub olarak kullanın. 

'TV’ye yerleştirilmiş LG Sound Suite bir çift hoparlör ve soundbar, tam Dolby Atmos ile TV için zengin çevreleyen ses sistemi sunar.

*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Mekânı yükselten birinci sınıf tasarım

1）Metal gümüş ve siyah birinci sınıf tasarıma sahip LG Sound Suite hoparlörün yakın çekim görüntüsü.<br> 2）Daha derin ve sürükleyici ses için hafif açılı konumlandırılmış mat siyah LG kablosuz W7 woofer<br> 3）Bir masa üzerine yerleştirilen LG Sound Suite H7’nin, şık mat siyah gövdesini ve premium tasarımını gösteren açılı görünümü.<br> 4）Dolby Atmos ev sineması sistemi oluşturan metal bir standa sahip floor standing kablosuz hoparlörün tam görünümü.<br> 5）Sürükleyici ev stereo ses sistemi için ince Dolby Atmos Sound Suite H7’nin önden görünümü<br> 6）En iyi ev sineması sistemleri için derin bas sunan Dolby Atmos subwoofer’ın yandan görünümü<br> 7）Sağlam taban ve stand bağlantısını vurgulayan bir LG kablosuz hoparlörün alttan görünümü<br> 8）Masa üzerine yerleştirilmiş, yuvarlak koyu bir gövdeye ve tabanda yumuşak turuncu bir parıltıya sahip LG Sound Suite hoparlör.

*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Sound Suite serisini keşfedin

Sound Suite hoparlörlerin evinizdeki sesi yeniden şekillendirmek için nasıl sorunsuz bir şekilde eşleştiğini öğrenin.

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

LG Sound Suite’den en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak resmi rehberler

Dolby Atmos FlexConnect’ten yapay zeka destekli ses özelliklerine kadar Sound Suite’i kurmanıza, özelleştirmenize ve tüm özelliklerinden yararlanmanıza yardımcı olan adım adım videolar ve SSS’ler.

Bir H7 soundbar, bir çift M7 hoparlör, bir diğer çift M5 hoparlör ve bir W7 woofer ile LG Sound Suite ev sineması hoparlör seti.

Soru-Cevap

S.

Sound Suite nedir?

C.

LG’nin Sound Suite'i, soundbar’ların, hoparlörlerin ve subwoofer’ların esnek şekilde yerleştirilmesine ve düzenlenmesine olanak tanıyan birinci sınıf bir uzamsal ev ses sistemidir. Cihazların nasıl düzenlendiğine bakılmaksızın kullanıcının konumuna göre sesi optimize etmek amacıyla Dolby Atmos FlexConnect (DAFC) kullanır.

 

Her bir Sound Suite kablosuz hoparlör hakkında daha fazla bilgi edinin:

H7 (hepsi bir arada ses sistemi), M7 (DAFC destekli hoparlör, kanal 2.1.1), M5 (DAFC destekli hoparlör, kanal 1.1.1)*, W7 (sürükleyici derin baslı subwoofer).

 

*M5 için iki veya daha fazla ünitenin bağlanması gerekir.

S.

Sound Suite’in temel avantajları nelerdir?

C.

LG Sound Suite’in temel avantajları şunları içerir:  

- Kablosuz hoparlörlerin esnek şekilde yerleştirilmesi ve genişletilebilmesi

- Çevreleyen ses deneyimi sunan sürükleyici ses

- Kolay kontrol ve basit tasarım

S.

Sound Suite ile kaç hoparlör bağlayabilirim?

C.

Sound Suite H7 ile dört adede kadar Sound Suite kablosuz hoparlör (M7, M5) ve bir ek subwoofer (W7) bağlayabilirsiniz.

Ayrıca DAFC destekli LG TV’niz* ile dört adede kadar hoparlör bağlayabilirsiniz.

 

*TV’niz W7 woofer’a bağlıysa, yalnızca 3 adede kadar Sound Suite hoparlörü bağlayabilirsiniz.

S.

Oturma odam için en iyi ev ses sistemi nedir? 

C.

En iyi ev ses sistemi odanızın boyutuna, ses tercihlerinize ve kurulum kolaylığına bağlıdır. 

 

Oda düzeniniz veya alan kısıtlamalarınız geleneksel kurulumları zorlaştırıyorsa, LG’nin yeni Sound Suite’i iyi bir seçim olabilir. Sound Suite, hoparlörlerin, soundbar’ın ve subwoofer’ların kombinasyonunu ve yerleşimini özelleştirmenizi sağlar ve optimum ses kalitesini sunar.

Sound Suite ile 20’den fazla farklı kombinasyon mevcuttur, böylece evinizin büyüklüğüne veya ihtiyaçlarınıza göre kurulumu özelleştirebilirsiniz.

S.

Soundbar mı yoksa Ev Sineması kurulumu mu almalı mıyım?

C.

Soundbar’lar ve Ev Sineması kurulumu arasında seçim yapmak ses deneyimi, ses cihazlarının özelleştirilmesi / bağlanabilirliği ve oda alanına ilişkin önceliklerinize bağlıdır. 

 

TV’nizin ses kalitesini orta büyüklükte bir odada geliştirmek istiyorsanız Soundbar’lar satın almayı düşünün. Soundbar’ın kurulumu kolaydır ve minimum dağınıklık yaratır. Ancak, evde daha sürükleyici, sinematik bir ses deneyimi yaşamak ve daha esnek bir yerleşim düzenine sahip olmak istiyorsanız, ev sineması sistemleri daha iyi bir seçim olacaktır.

 

Sound Suite, evinizde kendi hoparlör/soundbar setinizi özelleştirmek ve istediğiniz yere serbestçe konumlandırmak istiyorsanız iyi bir seçenektir. Sound Suite’i kullanarak istediğiniz bileşenleri seçebilir ve çevreleyen ses ortamı oluşturmak için bunları esnek bir şekilde birleştirebilirsiniz.

S.

Sound Suite’in geleneksel Soundbar’lardan farkı nedir?

C.

Soundbar, şık ve yerden tasarruf sağlayan tasarımı ile kablosuz bağlantı özellikleriyle TV ses kalitesini artıran kompakt bir hoparlör sistemidir. 

Geleneksel soundbar’ların aksine Sound Suite, sürükleyici bir çevreleyen ses için her türlü mekânda 4 adede kadar arka hoparlörü* özelleştirmenize ve bağlamanıza olanak tanır (Soundbar’lar yalnızca 2 arka hoparlörü destekler). Evinizdeki ses sistemini genişletirken, dinleyicinin konumuna göre hoparlörlerin sesini optimize eder. 

 

*Sound Suite M5 veya M7 hoparlörleri.

S.

Hoparlörlerimi Sound Suite kullanarak doğrudan LG TV’me bağlayabilir miyim?

C.

Evet, TV’niz Dolby Atmos FlexConnect’i (DAFC)* destekliyorsa M7 ve M5 hoparlörlerini doğrudan LG TV’nize bağlayabilirsiniz. TV’niz DAFC’yi desteklemiyorsa, TV’nizi ve hoparlörlerinizi yüksek kaliteli çok kanallı ses için birbirine bağlamak üzere Sound Suite H7’yi kullanabilirsiniz.

Sound Suite, cihazlar arasında tutarlı ses performansı sunan istikrarlı kablosuz ses iletimi sağlar.

 

TV’nize bağlantı için önerilen kurulumlar hakkında lütfen bu sayfadaki Stereo Suite 7 / 5 tablosuna bakın.

 

*DAFC destekli modeller, 2025 yılında OLED C ve G serisiyle, 2026 yılında ise 85 inç veya daha büyük OLED ve QNED TV’lerle sınırlıdır.

S.

Dolby Atmos FlexConnect (DAFC) nedir ve Sound Suite’de nasıl çalışır?

C.

LG Sound Suite, kullanıcının konumuna göre optimum ses sunmak için TV veya soundbar sistemini kablosuz hoparlörlerle eşleştiren Dolby Atmos FlexConnect (DAFC)’i* destekler**.

 

DAFC’nin temel özellikleri:

- Esnek hoparlör yerleşimi: Kablosuz hoparlörlerinizi odanızda istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz.

- Kolay sistem genişletme: Daha sürükleyici bir ses oluşturmak için sisteminize ilave Sound Suite hoparlör cihazları ekleyebilirsiniz.

- Optimize edilmiş hoparlörler: Bağlı hoparlörler optimize edilmiş ses sağlar.

- Basit kurulum: Kutudan çıkar çıkmaz yapılan kalibrasyon, odadaki hoparlörleri zahmetsizce tespit etmek için mikrofonları kullanır.

 

*DAFC’yi kullanmak için, hoparlör bağlantısını destekleyen DAFC özellikli bir LG TV’ye ihtiyacınız var. TV’niz DAFC’yi desteklemiyorsa veya başka bir markaya aitse, bu özelliği etkinleştirmek için H7’ye ihtiyacınız vardır.

 

**Tam bir Dolby Atmos deneyiminin keyfini çıkarmak için, hoparlörleri dinleme konumuna bakacak şekilde konumlandırmanızı öneririz. Ayrıca, hoparlörlerinizi TV’nin arkasına veya bir köşeye yerleştirmekten kaçının.

S.

Sound Follow ve Room Calibration Pro, Sound Suite’in ses performansını nasıl geliştirir?

C.

Sound Follow*, Sound Suite’in özel bir özelliğidir -- sesi dinleyicinin konumuna göre ideal dinleme noktası oluşturmak için optimize eder.

 

Room Calibration Pro**, kullanıcının bulunduğu ortamın özelliklerini ölçmek için uzamsal tanıma teknolojisini kullanır. Ardından soundbar’ın ses ayarlarını ortama uyacak şekilde ayarlar. 

 

*Uygulanan model: Sound Suite H7

**Uygulanan modeller: Sound Suite H7, M7, M5