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LG Kablosuz Görüntü İletebilen TV
*kablosuz; takılmaları ve düşük giriş gecikmesini azaltmaya, titreşimsiz performans sağlamaya yönelik NVIDIA G-Sync compatible onayına dayanmaktadır.
4K 144 Hz video ve ses aktarımı ile dünyanın ilk Kablosuz Görüntü İletebilen TV’si
Zero Connect Box düşük gecikme süresiyle görsel olarak kayıpsız 4K görüntüler sunar. Kablo dağınıklığını ortadan kaldırın.
*Dünyada ilk yayın tuner’ına sahip geleneksel TV’lere dayanmaktadır.
*4K 144 Hz özelliği OLED M5 83/77/65 inç ve QNED9M için geçerlidir. Diğer Tamamen Kablosuz modellerde 120 Hz yenileme hızı bulunmaktadır.
*Kablosuz OLED TV, Zero Connect Box ile ekran arasındaki bağlantıyı ifade eder.
*Zero Connect Box’ın bir dolaba yerleştirilmesi, dolabın malzeme ve kalınlığına bağlı olarak sinyalde parazite neden olabilir.
Kaliteli görüntü kalitesinin keyfini çıkarın
İçerikleri kaliteden ödün vermeden ve gecikmesiz izleyin. Son teknoloji ürünü kablosuz video ve ses aktarımı kablolu TV’lerle aynı derecede nefes kesen görseller ve zengin sesler sunar.
*ISO/IEC 29170-2 dahili test sonuçlarına göre görsel kayıp yaşanmamıştır, gerçek performans ayarlara, ortam koşullarına ve kullanıma bağlıdır.
Düşük gecikme süreli kablosuz görüntü iletebilen teknolojisiyle mükemmel oyunların keyfini çıkarın
Gecikmesiz iletim özelliğimiz Nvidia G-Sync Compatible ve AMD FreeSync onaylıdır; kablosuz aktarıma rağmen sürükleyici oyun deneyimi sunar. 4K’da 144 Hz’e kadar kesintisiz oyunlar oynayın.
*OLED M5 modeli NVIDIA G-Sync, FreeSync Premium, GeForce NOW, Game Portal, VRR, ALLM, eARC ve HGiG özelliklerine sahiptir.
*Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync onayı, düşük giriş gecikmesi, daha düşük takılma ve titreşimsiz görüntü performansına dayanmaktadır.
*QNED9M AMD FreeSync Premium sertifikasına sahiptir.
*144 Hz özelliği OLED M5 83/77/65 inç ve QNED9M için geçerlidir.
*144 Hz modu yalnızca 144 Hz’i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.
*HGiG, HDR’de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kamuya açık yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak için bir araya gelen,
oyun ve TV ekranı endüstrilerinden oluşan gönüllü bir şirketler grubudur.
*HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*clearMR, ekranın hareket bulanıklığı performansını değerlendiren bir VESA sertifikasyon programıdır.
Kablolu TV’lerin sınırlarından kurtulun
Kablo karmaşası olmadan mekanınız artık daha güzenli.
*Zero Connect Box televizyonun kablosuz alıcısından daha alçak bir yere monte edilmelidir.
*Cihazlar kabloyla Zero Connect Box’a bağlanmalıdır.
*Hem TV ekranı hem de Zero Connect Box’a güç kablosu gereklidir.
*Satın aldıktan sonra müşteriler ya LG OLED evo ya da LG OLED Signature Zero Connect Box’ı alacaktır.
LG Kablosuz Görüntü İletebilen TV'lerimizi Keşfedin
LG OLED evo AI M4
İlk 4K 144 Hz Tamamen Kablosuz TV’imiz
4K 144 Hz video ve ses aktarımı ile dünyanın ilk Kablosuz Görüntü İletebilen TV’si.
*Yukarıdaki tüm görseller temsilidir.
*M4: Yayın tuner’ına sahip geleneksel TV’lere kıyasla dünyanın ilk 144 Hz Kablosuz TV’si.