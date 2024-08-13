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LG Kablosuz Görüntü İletebilen TV

Muazzam Tipografi, Tamamen Kablosuz. Duvara monte LG TV’nin bulunduğu bir oturma odası ortaya çıkıyor. TV’nin altında kablolar ve televizyona bağlı cihazların yarattığı bir kurulum yer alıyor. Bunlar, LG Tamamen Kablosuz TV’nin kablosuzluk özelliğinin avantajını gösterecek şekilde kayboluyor ve yerlerini kablolu herhangi bir bağlantısı bulunmayan kusursuz LG Soundbar alıyor. Oturma odasının geri kalanı gösteriliyor ve yan sehpanın altına düzgünce yerleştirilmiş Zero Connect Box ve diğer cihazlar görüntüleniyor.

*kablosuz; takılmaları ve düşük giriş gecikmesini azaltmaya, titreşimsiz performans sağlamaya yönelik NVIDIA G-Sync compatible onayına dayanmaktadır.

4K 144 Hz video ve ses aktarımı ile dünyanın ilk Kablosuz Görüntü İletebilen TV’si

Zero Connect Box düşük gecikme süresiyle görsel olarak kayıpsız 4K görüntüler sunar. Kablo dağınıklığını ortadan kaldırın.

Her birinde duvara monte LG Tamamen Kablosuz TV’lerin bulunduğu farklı oturma odaları görüntüleniyor. Bu mekanların her birinde kurum düzgün ve derli toplu. Zero Connect Box düzgün bir şekilde yan sehpanın altına yerleştirilmiş. Ekranlardaki içerik, film, müzik ve oyun gibi farklı içerikler için 144 Hz video ve ses aktarımını vurgulayacak şekilde 4K benzeri netlikte sergileniyor.

*Dünyada ilk yayın tuner’ına sahip geleneksel TV’lere dayanmaktadır.

*4K 144 Hz özelliği OLED M5 83/77/65 inç ve QNED9M için geçerlidir. Diğer Tamamen Kablosuz modellerde 120 Hz yenileme hızı bulunmaktadır.

*Kablosuz OLED TV, Zero Connect Box ile ekran arasındaki bağlantıyı ifade eder. 

*Zero Connect Box’ın bir dolaba yerleştirilmesi, dolabın malzeme ve kalınlığına bağlı olarak sinyalde parazite neden olabilir.

Kaliteli görüntü kalitesinin keyfini çıkarın

İçerikleri kaliteden ödün vermeden ve gecikmesiz izleyin. Son teknoloji ürünü kablosuz video ve ses aktarımı kablolu TV’lerle aynı derecede nefes kesen görseller ve zengin sesler sunar.

Bir mağaranın içinden girişe doğru bakan perspektif. Mağara oldukça detaylı kaya ve kristal oluşumlarıyla adeta sürreal bir görünümde. Sahne LG Tamamen Kablosuz TV’lerin görsel olarak kayıp yaşayamayan resim kalitesini vurguluyor.

*ISO/IEC 29170-2 dahili test sonuçlarına göre görsel kayıp yaşanmamıştır, gerçek performans ayarlara, ortam koşullarına ve kullanıma bağlıdır.

Düşük gecikme süreli kablosuz görüntü iletebilen teknolojisiyle mükemmel oyunların keyfini çıkarın

Gecikmesiz iletim özelliğimiz Nvidia G-Sync Compatible ve AMD FreeSync onaylıdır; kablosuz aktarıma rağmen sürükleyici oyun deneyimi sunar. 4K’da 144 Hz’e kadar kesintisiz oyunlar oynayın.

Duvara monte LG Tamamen Kablosuz TV’nin bulunduğu bir oturma odası. Ekranda 4K’da bir yarış. Sahne, TV’nin sürükleyici kalitesini gösterecek şekilde yarışa yakınlaşıyor. Araç yarış pistinde hızlanırken 144 Hz yenileme oranı ve kesintisiz izleme keyfi kanıtlanıyor.
Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium ve diğer oyunla ilgili sertifikalar da ayrıca görüntüleniyor.

*OLED M5 modeli NVIDIA G-Sync, FreeSync Premium, GeForce NOW, Game Portal, VRR, ALLM, eARC ve HGiG özelliklerine sahiptir.

*Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync onayı, düşük giriş gecikmesi, daha düşük takılma ve titreşimsiz görüntü performansına dayanmaktadır.

*QNED9M AMD FreeSync Premium sertifikasına sahiptir.

*144 Hz özelliği OLED M5 83/77/65 inç ve QNED9M için geçerlidir.

*144 Hz modu yalnızca 144 Hz’i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.

*HGiG, HDR’de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kamuya açık yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak için bir araya gelen,

oyun ve TV ekranı endüstrilerinden oluşan gönüllü bir şirketler grubudur.

*HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*clearMR, ekranın hareket bulanıklığı performansını değerlendiren bir VESA sertifikasyon programıdır.

Kablolu TV’lerin sınırlarından kurtulun

Mekandan Bağımsız

Doğrudan TV bağlantısına ihtiyaç duymadan Zero Connect Box ile  mekanınızı özgürce tasarlayın.

Karmaşasız

Kablo karmaşası olmadan mekanınız artık daha güzenli.

Zahmetsiz

TV’niz yerine tüm cihazlarınızı Zero Connect Box’a bağlayın.

Kablo karmaşası olmadan mekanınız artık daha güzenli.

Lüks bir çatı katı dairesi. Oturma odasının tavana kadar penceresinden şehrin silüeti görünüyor. LG Tamamen Kablosuz TV ve LG Soundbar duvara monte edilmiş. Mekanın tasarımı sofistike ve derli toplu. Yan sehpalardan birinin altındaki Zero Connect Box zar zor görünüyor.
Sahne, Zero Connect Box’ın nasıl her şeyi basit ve rahat kıldığını gösteriyor. Bir sahnede, çevresel cihazların yan sehpanın altına yerleştirilmiş Zero Connect Box’a bağlanması gösteriliyor. Diğer sahnede, Zero Connect Box’ın kapaklı yan sehpanın bölmesine ne kadar kolay gizlenebileceği gösteriliyor.

*Zero Connect Box televizyonun kablosuz alıcısından daha alçak bir yere monte edilmelidir.

*Cihazlar kabloyla Zero Connect Box’a bağlanmalıdır.

*Hem TV ekranı hem de Zero Connect Box’a güç kablosu gereklidir.

*Satın aldıktan sonra müşteriler ya LG OLED evo ya da LG OLED Signature Zero Connect Box’ı alacaktır.

LG Kablosuz Görüntü İletebilen TV'lerimizi Keşfedin

LG OLED evo AI M4

İlk 4K 144 Hz Tamamen Kablosuz TV’imiz

4K 144 Hz video ve ses aktarımı ile dünyanın ilk Kablosuz Görüntü İletebilen TV’si.

Daha Fazla Bilgi

*Yukarıdaki tüm görseller temsilidir.

*M4: Yayın tuner’ına sahip geleneksel TV’lere kıyasla dünyanın ilk 144 Hz Kablosuz TV’si.