*Dünyada ilk yayın tuner’ına sahip geleneksel TV’lere dayanmaktadır.

*4K 144 Hz özelliği OLED M5 83/77/65 inç ve QNED9M için geçerlidir. Diğer Tamamen Kablosuz modellerde 120 Hz yenileme hızı bulunmaktadır.

*Kablosuz OLED TV, Zero Connect Box ile ekran arasındaki bağlantıyı ifade eder.

*Zero Connect Box’ın bir dolaba yerleştirilmesi, dolabın malzeme ve kalınlığına bağlı olarak sinyalde parazite neden olabilir.